WEC – To hypercar της Αston Martin έτοιμο για τον πρώτο του αγώνα

Η Aston Martin Valkyrie hypercar είναι έτοιμη για την παγκόσμια αγωνιστική πρεμιέρα της στον πρώτο αγώνα του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Αντοχής (WEC) για το 2025, στα 1.812 χλμ. του Κατάρ στις 28 Φεβρουαρίου.

Το Valkyrie είναι το μοναδικό hypercar που έχει «γεννηθεί» ως αυτοκίνητο δρόμου και θα συμμετάσχει στις δύο κορυφαίες σειρές σπορ αυτοκινήτων στον κόσμο, το WEC και το IMSA WeatherTech SportsCar Championship. Η Aston Martin ανεβαίνει κατηγορία και στις 24 ώρες του Le Mans μπορεί να παλέψει για την πρώτη της νίκη στη γενική κατάταξη εκεί από το 1959. Ο παγκόσμιος πρωταθλητής της FIA GT Marco Sοrensen και ο ανερχόμενος Tom Gamble συμμετέχουν μαζί με τους Alex Riberas και Harry Tincknell στην πλήρη σύνθεση δύο αυτοκινήτων για τη σεζόν. Οι Ross Gunn και Roman De Angelis επιβεβαιώθηκαν για να αγωνιστούν στο Κατάρ, πριν από την έναρξη του προγράμματος για το πρωτάθλημα IMSA στο Sebring.

Υπό την καθοδήγηση των Aston Martin Performance Technologies και The Heart of Racing, και προερχόμενη από το μοντέλο παραγωγής Valkyrie, η αγωνιστική έκδοση συνδυάζει ένα βελτιστοποιημένο για αγώνες πλαίσιο από ανθρακονήματα με έναν τροποποιημένο ατμοσφαιρικό κινητήρα V12 των 6,5 λίτρων, ο οποίος ανεβάζει στροφές στις 11.000 σ.α.λ. και αποδίδει πάνω από 1.000 ίππους, αλλά τηρεί ένα αυστηρό όριο ισχύος 680 ίππων σύμφωνα με τους κανονισμούς για τα hypercars. Η Valkyrie τοποθετεί την Aston Martin (παρούσα στο FIA WEC κάθε χρόνο από την έναρξή του το 2012, στις μικρότερες κατηγορίες, ένας από τους πιο επιτυχημένους κατασκευαστές εκεί με 11 τίτλους πρωταθλήματος) στην κορυφαία κατηγορία του παγκόσμιου πρωταθλήματος σπορ αυτοκινήτων για πρώτη φορά μετά την Nimrod AMR1 Group C του 1989. Παρέχει επίσης την ευκαιρία να διεκδικήσει τη νίκη στον σπουδαιότερο αγώνα αντοχής στον κόσμο, τις 24 ώρες του Le Mans, από τότε που ο Carroll Shelby και ο Roy Salvadori θριάμβευσαν με την Aston Martin DBR1 το 1959.

Το ρόστερ των οδηγών για το πρόγραμμα των δύο αυτοκινήτων περιλαμβάνει ένα μείγμα εμπειρίας και νεότητας στις τάξεις των εργοστασιακών οδηγών της Aston Martin. Η Valkyrie #007 περιλαμβάνει μια αμιγώς βρετανική σύνθεση, καθώς ο Harry Tincknell, ο πρωταθλητής της ευρωπαϊκής σειράς Le Mans (ELMS) του 2016 και νικητής του Le Mans LMGT3 το 2020, πλαισιώνεται από το ανερχόμενο αστέρι Tom Gamble, νικητή του τίτλου ELMS LMP3 το 2020. Ο Ross Gunn, νικητής αγώνων στις κατηγορίες GTD και GTD Pro της IMSA σε κάθε μία από τις τέσσερις τελευταίες σεζόν, ενώνει το δίδυμο για τους αγώνες μεγαλύτερων αποστάσεων, περιλαμβανομένων των 1812 χλμ. του Κατάρ και του Le Mans. Ο Marco Sοrensen, τρεις φορές νικητής του τίτλου του FIA WEC στις κατηγορίες GT, συμμετέχει στην Valkyrie #009 μαζί με τον επί σειρά ετών αγωνιζόμενο της THOR Alex Riberas, νικητή του GTD Pro στην IMSA τις τρεις τελευταίες σεζόν, καθώς και μέλος της ομάδας που κέρδισε το FIA WEC LMGT3 στο Circuit of the Americas (COTA) πέρυσι. Ο Roman De Angelis, ο πρωταθλητής IMSA GTD του 2022, ενισχύει τη σύνθεση για τους αγώνες μεγαλύτερων αποστάσεων, περιλαμβανομένων των 1.812 χλμ. του Κατάρ και του Le Mans.