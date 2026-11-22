Το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Αντοχής (WEC) διανύει μια νέα περίοδο ακμής, με νέα οικονομικά δεδομένα και την επιστροφή των μεγάλων κατασκευαστών. Τι άλλαξε και τα χρήματα βρήκαν ξανά τον δρόμο προς τις πίστες;

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: TOYOTA, BMW, FERRARI, PEUGEOT

Στην καλύτερη περίοδο της σύγχρονης ιστορίας του βρίσκεται το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Αντοχής (WEC), το οποίο ουσιαστικά επανιδρύθηκε το 2012. Αυτή τη φορά, η στρατηγική που επέλεξαν η Παγκόσμια Ομοσπονδία Αυτοκινήτου (FIA) και η Automobile Club de l’Ouest (ACO) αποδείχθηκε σωστή, σε αντιδιαστολή με όσα συνέβησαν στις αρχές της δεκαετίας του ’90. Τότε, η αλλαγή των τεχνικών κανονισμών και η αύξηση του κόστους συνέβαλαν στην αποχώρηση των κατασκευαστών και στην εξαφάνιση του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Σπορ Αυτοκινήτων, προγόνου του WEC, μετά το 1992. Στυλοβάτης του νέου θεσμού ήταν οι «24 ώρες» του Le Mans, ο αγώνας που κράτησε ζωντανή τη μνήμη μιας ονειρεμένης εποχής, όταν γράφονταν χρυσές σελίδες στα αυτοκινητοδρόμια, με οδηγούς, μηχανικούς, σχεδιαστές αλλά και ολόκληρα εργοστάσια να ανταγωνίζονται «για ένα πουκάμισο αδειανό»…

Η άνοδος και η πτώση

Από το 1953 μέχρι το 1968, το πρωτάθλημα δεν λειτουργούσε ως ενιαία εμπορική επιχείρηση με κεντρική διαχείριση εσόδων – ο κάθε διοργανωτής αγώνα διαχειριζόταν ξεχωριστά τα οικονομικά του. Γι’ αυτό και δεν υπάρχουν πλήρη και επίσημα οικονομικά στοιχεία από τη συγκεκριμένη περίοδο. Τα αυτοκίνητα αγωνίζονταν με τα εθνικά τους χρώματα και η χρηματοδότηση προερχόταν κυρίως από τα ίδια τα εργοστάσια, τα οποία ξόδευαν μεγάλα ποσά για λόγους γοήτρου, που μεταφράζονταν και σε πωλήσεις. Οι πλούσιοι ιδιώτες οδηγοί συμπλήρωναν το σκηνικό. Το 1968, με τη χαλάρωση των περιορισμών της FIA, άνοιξε ο δρόμος για την εκτεταμένη εμφάνιση διαφημίσεων στις εξωτερικές επιφάνειες των αυτοκινήτων. Εταιρείες όπως η Gulf Oil, η Marlboro και η Martini & Rossi συνδέθηκαν τα επόμενα χρόνια με τους αγώνες, δημιουργώντας μερικούς από τους πιο εμβληματικούς χρωματισμούς στην ιστορία του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Επίσης, εταιρείες όπως η Shell και η Firestone κάλυπταν ανάγκες σε καύσιμα, λιπαντικά και ελαστικά των εργοστασιακών συμμετοχών, ενώ πρόσφεραν και χρηματικές επιβραβεύσεις σε περίπτωση νίκης. Οι αγώνες αντοχής είχαν αρχίσει να εξελίσσονται σε μια υπολογίσιμη εμπορική δραστηριότητα.

Αρκετά χρόνια αργότερα, το 1982, οι αγώνες αντοχής άλλαξαν κανονισμούς και πέρασαν στην εποχή του Group C. Τα νέα τεχνικά δεδομένα έθεταν περιορισμούς στην κατανάλωση καυσίμου, αφήνοντας παράλληλα σημαντική ελευθερία στους κατασκευαστές ως προς την επιλογή κινητήρων και τεχνικών λύσεων. Το αποτέλεσμα ήταν η αύξηση των συμμετοχών και η δημιουργία ενός πεδίου ανταγωνισμού με σημαντικό τεχνολογικό ενδιαφέρον. Παρά το γεγονός ότι ακόμη δεν υπήρχε κεντρική διαχείριση εσόδων, με τη σημερινή μορφή, ένα ασυγκράτητο ποτάμι εκατομμυρίων δολαρίων άρχισε να καλύπτει οικονομικά τις δραστηριότητες εντός και εκτός της πίστας. Η Rothmans έγινε ο κύριος χορηγός της Porsche, ενώ η Silk Cut ανέλαβε την Jaguar, που επέστρεφε στους μεγάλους αγώνες αντοχής έπειτα από δεκαετίες. Το γερμανικό εργοστάσιο είχε επίσης την οικονομοτεχνική στήριξη της Shell, ενώ στο βρετανικό τον ρόλο αυτό είχε η εταιρεία λιπαντικών Castrol.

Οι δύο καπνοβιομηχανίες που προαναφέρθηκαν διέθεταν σημαντικά ετήσια ποσά για την προβολή τους μέσω των αγώνων, ενώ από κοντά ακολουθούσαν η ιαπωνική Leyton House, που χορηγούσε Porsche ιδιωτικών ομάδων, και η γνωστή μας Texaco, με οικονομική και τεχνική υποστήριξη. Η παρουσία των Porsche, Jaguar, Mercedes, Nissan και Toyota έδωσε στο πρωτάθλημα ξεχωριστή αίγλη. Αυτή ήταν η πρώτη άνοιξη. Η συνέχεια, ωστόσο, απέδειξε πόσο εύθραυστη μπορεί να αποδειχθεί μια τέτοια επιτυχία όταν το κόστος ξεφεύγει από τον έλεγχο. Οι κανονισμοί των αρχών της δεκαετίας του ’90 οδήγησαν σε μια ιδιαίτερα δαπανηρή τεχνολογική κούρσα, την οποία δεν ήταν πλέον διατεθειμένοι να ακολουθήσουν αρκετοί κατασκευαστές.

Αυτό ακριβώς επιχειρεί να αποφύγει το σημερινό WEC. Η κατηγορία Hypercar, που καθιερώθηκε το 2021, επέτρεψε τη συνύπαρξη δύο διαφορετικών τεχνικών προσεγγίσεων: των LMH, με μεγαλύτερη ελευθερία σχεδιασμού, και των LMDh, που αξιοποιούν κοινά εξαρτήματα και τυποποιημένα υβριδικά συστήματα. Παράλληλα, ο μηχανισμός εξισορρόπησης της απόδοσης (Balance of Performance) περιορίζει το πλεονέκτημα που μπορεί να εξασφαλίσει ένας κατασκευαστής ξοδεύοντας ολοένα περισσότερα χρήματα για την εξέλιξη του αυτοκινήτου του. Είναι χαρακτηριστικό ότι, ήδη από το 2018, όταν διαμορφωνόταν το νέο πλαίσιο, οι οργανωτές είχαν θέσει ως στόχο έναν ετήσιο προϋπολογισμό περίπου 20 εκατ. ευρώ για εργοστασιακή ομάδα δύο αυτοκινήτων. Δεν πρόκειται για το πραγματικό κόστος όλων των σημερινών συμμετοχών, αλλά για μια σαφή ένδειξη της προσπάθειας περιορισμού των δαπανών. Έτσι, οι εταιρείες μπορούν να επιλέξουν τον τρόπο συμμετοχής που ανταποκρίνεται καλύτερα στις τεχνολογικές και οικονομικές τους δυνατότητες. Ορισμένες μάλιστα έχουν τη δυνατότητα να αξιοποιούν την ίδια αγωνιστική πλατφόρμα και στο αμερικανικό πρωτάθλημα IMSA, διευρύνοντας το εμπορικό όφελος της επένδυσής τους.

Τι γίνεται σήμερα;

Το 2026, στις δύο κατηγορίες αυτοκινήτων που αποτελούν το πρωτάθλημα (Hypercar και LMGT3), συμμετέχουν συνολικά 14 κατασκευαστές. Οι ομάδες διαθέτουν χορηγούς παγκόσμιας ακτινοβολίας, που συμβάλλουν στη χρηματοδότηση και στην τεχνολογική τους εξέλιξη. Το ενδιαφέρον δεν περιορίζεται πλέον στην προβολή ενός λογοτύπου πάνω σε ένα αγωνιστικό αυτοκίνητο. Το Le Mans και οι υπόλοιποι αγώνες αποτελούν μια διεθνή πλατφόρμα προβολής για εταιρείες που επιθυμούν να συνδέσουν τα προϊόντα τους με την αξιοπιστία, την αποδοτικότητα και την τεχνολογία. Η εργοστασιακή ομάδα της Ferrari συνεργάζεται με την ελβετική ωρολογοποιία Richard Mille, ενώ από το 2026 έχει και στρατηγική συνεργασία με την ελληνική γαλακτοβιομηχανία ΦΑΓΕ. Ο ενεργειακός κολοσσός TotalEnergies παραμένει ο βασικός χορηγός τίτλου της Peugeot, ενώ είναι και ο προμηθευτής καυσίμων του πρωταθλήματος. Η JOTA, που έχει την ευθύνη για την αγωνιστική πορεία των Hypercars της Cadillac, έχει κεντρικό χορηγό την εταιρεία ενοικίασης αυτοκινήτων Hertz.

Ακόμη, η ομάδα της BMW έχει την υποστήριξη της Shell και της Puma, ενώ η Toyota, η πιο παλιά «καραβάνα» του σύγχρονου WEC, διατηρεί μακροχρόνιες τεχνολογικές συνεργασίες με εταιρείες όπως η Denso και η Mobil 1. Όσο για τη νεοφερμένη Genesis, έχει πίσω της την οικονομική και τεχνική υποστήριξη του ομίλου Hyundai, ο οποίος χρησιμοποιεί τη συμμετοχή για να ενισχύσει τη διεθνή παρουσία της πολυτελούς μάρκας του. Και δεν τελειώσαμε ακόμη. Η Bosch επέκτεινε τη συμφωνία της μέχρι τα τέλη του 2027 ως τεχνικός συνεργάτης του WEC και του Le Mans, παρέχοντας, μεταξύ άλλων, βασικά εξαρτήματα του τυποποιημένου υβριδικού συστήματος των LMDh. Νεοφερμένη είναι επίσης η CrowdStrike, η παγκόσμια εταιρεία κυβερνοασφάλειας που εντάχθηκε φέτος ως νέος Premium Partner. Η Michelin και η Goodyear είναι οι αποκλειστικοί προμηθευτές ελαστικών για τις κατηγορίες Hypercar και LMGT3 αντίστοιχα, ενώ η Rolex, με χορηγία ύψους 7 εκατ. ευρώ, και η DHL είναι οι επίσημοι συνεργάτες για τη χρονομέτρηση και την παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα (logistics) των αγώνων.

Πόσα χρήματα απαιτούνται για μια τέτοια παρουσία; Το εκτιμώμενο ετήσιο κόστος, για να γίνει μια εταιρεία χορηγός τίτλου (title sponsor) αγωνιστικής ομάδας του WEC, κυμαίνεται από 4,5 έως 13 εκατομμύρια ευρώ. Ένας κύριος συνεργάτης, με μεγάλα λογότυπα σε εμφανή σημεία των αυτοκινήτων, χρειάζεται να διαθέσει από 850.000 έως 4,3 εκατ. ευρώ τον χρόνο. Αντίστοιχα, ένα ποσό λίγο κάτω του ενός εκατομμυρίου ευρώ σε ετήσια βάση απαιτείται από όποιον θέλει να προβληθεί με μικρότερου μεγέθους λογότυπα ως επίσημος τεχνικός υποστηρικτής, σε τομείς όπως τα λιπαντικά, τα ηλεκτρονικά συστήματα ή η ένδυση. Οι διαφορές είναι σημαντικές και αποτυπώνουν τις διαφορετικές μορφές εμπορικής παρουσίας στον θεσμό. Ωστόσο, η οικονομική σημασία του σημερινού WEC δεν βρίσκεται μόνο στα ποσά των χορηγιών. Βρίσκεται και στην εμπορική δυναμική που έχει ανακτήσει. Το Le Mans του 2026 προσέλκυσε περισσότερους από 350.000 θεατές, ενώ η προσέλευση στους αγώνες του πρωταθλήματος παρουσιάζει αύξηση. Για τους κατασκευαστές και τους χορηγούς, η δυνατότητα προβολής σε διαφορετικές ηπείρους, μέσα από έναν θεσμό με ιστορία μεγαλύτερη του ενός αιώνα, αποτελεί ισχυρό κίνητρο.

Εκτός από τους αγώνες

Εντάξει μέχρι τώρα, χορτάσαμε τεχνολογία, αεροτομές και χρήμα. Όμως δεν κάνουμε αγώνες μόνο για να γεμίζουμε με τρόπαια τις προθήκες μας και να εξασφαλίζουμε χορηγίες. Υπάρχουν κι άλλα πράγματα, εξίσου σημαντικά. Για παράδειγμα, η έννοια της αξιοπιστίας στην αυτοκίνηση, που υπάρχει από τις «αρχικές ρυθμίσεις» των αγώνων αντοχής. Οι πρώτες «24 ώρες» του Le Mans, το 1923, σχεδιάστηκαν ως δοκιμασία αξιοπιστίας. Ακολουθούν η αποδοτικότητα και η διάρκεια. Και όλα αυτά κάτω από ακραίες συνθήκες, με το γκάζι στο πάτωμα για 6, 8 ή 24 συνεχόμενες ώρες. Τα μηχανικά εξαρτήματα δουλεύουν στο όριο, ενώ οι οδηγοί, που εναλλάσσονται στο τιμόνι, πρέπει να συνδυάζουν την ταχύτητα με τη σωστή διαχείριση του αυτοκινήτου.

Αν ένας κινητήρας, ένα κιβώτιο ταχυτήτων ή ένα σύστημα πέδησης αντέξει την πίεση, οι μηχανικοί αποκτούν πολύτιμα δεδομένα για την αντοχή του. Αυτό δεν σημαίνει ότι τα αγωνιστικά εξαρτήματα περνούν αυτούσια στα αυτοκίνητα παραγωγής, αλλά ότι η τεχνογνωσία που αποκτάται μπορεί να αξιοποιηθεί για την εξέλιξή τους. Οι αγώνες αντοχής έχουν επίσης σημαντική συμβολή στην εξέλιξη υβριδικών συστημάτων, στη διαχείριση και στην ανάκτηση ενέργειας κατά την επιβράδυνση, αλλά και στην αποδοτικότητα των κινητήρων. Η ανάγκη να διατηρείται υψηλός ρυθμός με συγκεκριμένη διαθέσιμη ποσότητα ενέργειας αποτελεί ένα από τα πιο απαιτητικά πεδία εφαρμοσμένης μηχανολογίας.

Το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Αντοχής χρησιμοποιεί από το 2022 καύσιμο 100% ανανεώσιμης προέλευσης, που έχει αναπτύξει η TotalEnergies. Η δοκιμή του σε αγωνιστικούς ρυθμούς προσφέρει δεδομένα για την περαιτέρω εξέλιξη εναλλακτικών καυσίμων που μπορούν να περιορίσουν το περιβαλλοντικό αποτύπωμα των κινητήρων εσωτερικής καύσης. Αντίστοιχη δουλειά γίνεται και στα ελαστικά. Η Michelin είναι ο αποκλειστικός προμηθευτής των Hypercars, με τη συνεργασία αυτή να έχει επεκταθεί μέχρι το 2029. Στην Ίμολα έκαναν την πρώτη τους εμφάνιση σε αγώνα του WEC τα Michelin Pilot Sport Endurance τελευταίας γενιάς, που περιέχουν 50% ανανεώσιμα ή ανακυκλωμένα υλικά. Ανάμεσά τους βρίσκονται πρώτες ύλες που προέρχονται από φλούδες εσπεριδοειδών, φλοιό ρυζιού και ανακυκλωμένο χάλυβα. Η πρόκληση ήταν να αυξηθεί η συμμετοχή αυτών των υλικών χωρίς υποχώρηση στην απόδοση και στην αντοχή.

Η τεχνολογία, λοιπόν, εξακολουθεί να αποτελεί βασικό συστατικό της επιτυχίας των αγώνων αντοχής. Μαζί της, όμως, το σημερινό WEC έχει εξασφαλίσει κάτι που έλειπε από άλλες περιόδους της ιστορίας του: ένα πλαίσιο στο οποίο η αγωνιστική φιλοδοξία μπορεί να συμβαδίζει με την οικονομική λογική. Και αυτό ίσως είναι το σημαντικότερο στοιχείο της δεύτερης άνοιξής του.