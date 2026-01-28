WEC: Βίντεο με ήχο από την McLaren μας προετοιμάζει για το 2027…

H McLaren United AS WEC Team δημοσίευσε ένα βίντεο με ήχο του V6 κινητήρα που θα τροφοδοτεί το hypercar, με το οποίο θα λάβει μέρος στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Αντοχής (WEC) το 2027.

Η τεχνική ομάδα της McLaren Endurance Racing στο κέντρο τεχνολογίας του Woking έβαλε εμπρός το δυναμόμετρο και, μαζί με αυτό, έδωσε ζωή στον πρώτο κινητήρα Hypercar της McLaren United AS WEC Team. Δύο πανομοιότυποι κινητήρες V6 με διπλό τούρμπο έχουν ολοκληρώσει την αρχική φάση δοκιμών δυναμόμετρου, περιλαμβανομένων των εξερευνητικών γύρων στο Circuit de la Sarthe (έδρα του 24ωρου αγώνα του Le Mans) τον οποίο η McLaren κέρδισε το 1995.

«Οι λέξεις δεν μπορούν να περιγράψουν πώς ένιωσα όταν έβαλα μπρος τον κινητήρα για πρώτη φορά, αλλά θα προσπαθήσω!» σχολίασε ο επικεφαλής της ομάδας McLaren United AS και εκτελεστικός διευθυντής της McLaren Endurance Racing, James Barclay. «Το να ακούς τον κινητήρα να ζωντανεύει είναι ένα τεράστιο ορόσημο για το πρόγραμμα, για το οποίο μπορούμε να είμαστε πολύ περήφανοι.

Το να ακούω και να βλέπω τον κινητήρα να κάνει τους πρώτους γύρους του στο Le Mans ήταν επίσης εξαιρετικό. Είναι ο ήχος που, αν όλα πάνε σύμφωνα με το σχέδιο, θα γίνει το soundtrack για μερικές υπέροχες αναμνήσεις και επιτεύγματα για την ομάδα. «Αυτή είναι μόνο η αρχή και έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας, αλλά μαθαίνουμε και κάνουμε βελτιώσεις σύμφωνα με αυτό που θα περιμέναμε και, το πιο σημαντικό, κινούμαστε πάντα σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα».

Το πρώτο McLaren Hypercar, το οποίο δεν έχει ακόμη λάβει επίσημη ονομασία, βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε στάδιο κατασκευής, με το αυτοκίνητο πλήρες στο δυναμόμετρο να σκιαγραφείται ως ο επόμενος μεγάλος στόχος της ομάδας. Ο πρώην οδηγός αγώνων της Peugeot Mikkel Jensen ανακοινώθηκε ως ο πρώτος επίσημος οδηγός της βρετανικής εταιρείας για το 2027, νωρίτερα αυτόν τον μήνα.