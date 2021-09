WRC, ERC, MotoGP: πρόγραμμα τηλεοπτικών μεταδόσεων 1-3 Οκτωβρίου

Οι πρώτες ημέρες του Οκτωβρίου, ξεκινούν με πλούσια αγωνιστική δράση στην παγκόσμια μηχανοκίνητη κοινότητα, ενημερωθείτε για το πρόγραμμα τηλεοπτικών μεταδόσεων του τριημέρου 1-3 Οκτωβρίου.

Κατά το πρώτο τριήμερο του Οκτωβρίου το WRC, επιστρέφει με το εμβληματικό Ράλλυ Φινλανδίας, το ERC, «κάνει στάση» στην Πορτογαλία για το Ράλλυ Serras de Fafe e Felgueiras, ενώ το MotoGP, συνεχίζει αυτή τη φορά το ταξίδι του στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού για το Grand Prix Αμερικής, στο Όστιν του Τέξας.

WRC: 10ος γύρος, Ράλλυ Φινλανδίας

Μετά το «δικό μας» ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις, οι οδηγοί του WRC θα βρεθούν στην Φινλανδία για το 70ο Ράλλυ Φινλανδίας, το οποίο αποτελεί τον ταχύτερο αγώνα του πρωταθλήματος και έναν από τους ιστορικότερους θεσμούς στην μηχανοκίνητη ιστορία των αγώνων.

Μπορεί το περσινό Ράλλυ Φινλανδίας, να ματαιώθηκε λόγω της πανδημίας, φέτος όμως επιστρέφουν και πάλι οι ανατριχιαστικές ταχύτητες, τα μεγάλα άλματα και οι θαρραλέες προσπάθειες των ατρόμητων οδηγών να κερδίσουν τον αγώνα.

Επιμέρους ειδικές διαδρομές του Ράλλυ Φινλανδίας μεταδίδονται ζωντανά από την Cosmote Sport 5HD.

Πρόγραμμα (ώρα Ελλάδος)

Παρασκευή 1 Οκτωβρίου

SS3 Sahloinen – Moksi 1, 15:18

SS4 Asamaki 2, 17:08

SS5 Sahloinen – Moksi 2, 17:58

SS6 Oittila, 19:00

Σάββατο 2 Οκτωβρίου

SS9 Arvaja 1, 10:38

SS10 Patajoki 1, 11:28

SS14 Patajoki 2, 18:28

SS15 Harju 2, 20:00

Κυριακή 3 Οκτωβρίου

SS18 Laukaa 2, 11:01

SS19 Ruuhimaki 2 Wolf Power Stage, 13:18

Για να παρακολουθήσετε live όλες τις ειδικές διαδρομές του αγώνα, μπορείτε να κάνετε συνδρομή στο WRC+All Live.

Ωράριο, live αποτελέσματα, εξέλιξη και το WRC+, μπορείτε να βρείτε στην επίσημη ιστοσελίδα του WRC.

FIAERC: 6ος γύρος, Rally Serras de Fafe e Felgueiras

Το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ράλλυ, επισκέπτεται την Ιβηρική χερσόνησο και συγκεκριμένα την Πορτογαλία, όπου θα διεξαχθεί στις 1-3 Οκτωβρίου, το Rally Serras de Fafe e Felgueiras.

Ο συγκεκριμένος αγώνας αποτελεί τον 6ο γύρο του θεσμού, και περιλαμβάνει 16 ειδικές διαδρομές συνολικού μήκους 197.08 χιλιομέτρων.

Τα πληρώματα που θα λάβουν μέρος στον αγώνα, θα έχουν την χαρά να δοκιμάσουν τα όρια τους στις ε.δ. της Πορτογαλίας, ενώ οι θεατές που πάντα δίνουν ξεχωριστό χρώμα στον αγώνα αναμένεται να βρεθούν και να απολαύσουν τις προσπάθειες των οδηγών.

Αναλυτικά αποτελέσματα θα υπάρχουν στην επίσημη ιστοσελίδα του ERC, ενώ θα μπορέσετε να παρακολουθήσετε ζωντανά το Rally Serras de Fafe e Felgueiras στον ηλεκτρονικό ιστότοπο του Eurosport κάνοντας την απαραίτητη εγγραφή.

MotoGP: 15ος γύρος, Grand Prix Αμερικής

Οι πρωταγωνιστές του MotoGP θα χρειαστεί να βρεθούν στην άλλη μεριά του Ατλαντικού και συγκεκριμένα στο Όστιν του Τέξας, για να αγωνιστούν στο GP Αμερικής.

Στις 1-3 Οκτωβρίου, το Circuit of the Americas, θα φιλοξενήσει τον 15ο αγώνα της χρονιάς, που ονομάζεται “Red Bull Grand Prix of the Americas”.

Όπως συμβαίνει σε κάθε αγώνα, το τριήμερο θα ξεκινήσει με δύο περιόδους Ελεύθερων Δοκιμαστικών την Παρασκευή 1 Οκτωβρίου.

Η συνέχεια θα δοθεί το Σάββατο 2 Οκτωβρίου με ακόμη δύο περιόδους Ελεύθερων Δοκιμαστικών, καθώς και τις κατατακτήριες.

Η κορύφωση θα έρθει την Κυριακή 3 Οκτωβρίου, με τον αγώνα.

Το αγωνιστικό τριήμερο του Red Bull Grand Prix of the Americas μεταδίδεται από την Cosmote Sport 7HD.

Πρόγραμμα (ώρα Ελλάδος)

Παρασκευή 1 Οκτωβρίου

Ελεύθερα Δοκιμαστικά 1: 17:55-18:40

Ελεύθερα Δοκιμαστικά 2: 22:10-22:55

Σάββατο 2 Οκτωβρίου

Ελεύθερα Δοκιμαστικά 3: 17:55-18:40

Ελεύθερα Δοκιμαστικά 4: 21:30-22:00

Κατατακτήριες Δοκιμές 1: 22:10-22:25

Κατατακτήριες Δοκιμές 2: 22:35-22:50

Κυριακή 3 Οκτωβρίου

Warm Up: 17:40-18:00

Αγώνας: 22:00

Αναλυτικά αποτελέσματα θα υπάρχουν στην επίσημη ιστοσελίδα του MotoGP.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΑΡΧΕΙΟ 4Τ, FIAERC, MOTOGP