Αντιγράφοντας το εξαιρετικό, ιδιαίτερα αντιπροσωπευτικό γράμμα του Εκδότη στο οπισθόφυλλο του βιβλίου…

“H… ειδική διαδρομή του συγγραφέα στους αγώνες αυτοκινήτου, μας ξεναγεί σε έναν γοητευτικό χώρο, που ο συναγωνισμός, λέγεται πως υπερέχει του ανταγωνισμού, αλλά η δίψα για τη διάκριση, δεν υποσκελίζει αρχές, συναδελφικότητα και το ήθος που πρέπει να έχει κάθε αγωνιζόμενος.

Ο Δημήτρης Κουνέλης, με την ιδιαίτερη γραφή του, μας δίνει όχι μόνον περιστατικά αγώνων αυτοκινήτου, αλλά και ζωής, όπου κυριαρχεί το το εξομολογητικό ύφος, με χιούμορ, συχνά αυτοσαρκασμό, με τρόπο που ο αναγνώστης ταξιδεύει στους αγώνες του συγγραφέα, στα ράλλυ και στη ζωή…

Ένα βιβλίο που δεν απευθύνεται μόνο στους λάτρεις των αγώνων αυτοκινήτου, αλλά σε κάθε αναγνώστη”…

Όταν γνωρίζεις τον 78 χρόνο «κ. Δημήτρη», είτε με την αγωνιστική του φόρμα, είτε ως οικοδεσπότη στο σπίτι του με casual ντύσιμο που λατρεύει, αλλά ακόμα και όταν τον συναντάς με την εξαιρετική οικογένεια του γιου του Μάριου, επίσης οδηγός αγώνων, εκτιμάς ότι πρόκειται για έναν προβληματισμένο για την κοινωνία μηχανικό, ευαίσθητος σε κάθε του δραστηριότητα.

Ο Δημήτρης -Μίμης Κουνέλης, παππούς και δεν το κρύβει ότι είναι περήφανος για αυτή την ιερή εμπειρία, είναι οικονομολόγος και μάλιστα με επιχειρηματική εμπειρία σε διάφορα επίπεδα και είναι γεγονός πως διαβάζοντας το βιβλίο του, σε παρασύρει στο άτυπο μπάκετ δίπλα του, όπου και αποκαλύπτεται ένας διαφορετικός Κουνέλης.

Στις γραμμές του βιβλίου κυριαρχεί η εξωστρέφεια, που άλλωστε χαρακτηρίζει τον πραγματικό rallyman και τον κάνει ξεχωριστό σε σχέση με οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα στο Motorsport. Επί του προκειμένου, μην κάνετε το λάθος να αναζητήσετε διαλόγους, υπονοούμενα και οδήγηση στην ομίχλη.

Πεντακάθαρο κείμενο, με Ελληνικά που σε οδηγούν σε διάβασμα χωρίς ανάσα, ξεπερνώντας τον φιλόλογο διορθωτή που δύσκολα θα ερμηνεύσει κώδικες στις διαδρομές των Ράλλυ και της ζωής.

Τα πάντα όλα ειδική διαδρομή και αυτή η άποψη που ξεπερνάει μια άψυχη φράση, αποτελεί κώδικα τιμής μεταξύ των αγωνιζομένων που έχουν μοιραστεί στιγμές πέρα από επιδόσεις και αποτελέσματα.

Σε πρώτο πρόσωπο…

Τον Μίμη, τον γνώρισα στο Πανεπιστήμιο Στεφανή, όπου με τον αδελφό του κ. Άγγελο Κουνέλη συμμετείχαν στο trofeo -φωτιά, με τα Φιατ 500 και τους έζησα στο μεταπτυχιακό τους στην Ισπανία, σε διεθνή αγώνα, όλοι με Φιατ, όπου αρίστευσε ο Πάνος Χατζητσοπάνης.

Αγωνιστικά, οι δρόμοι μας αντάμωσαν στην Κύπρο όπου έζησε τη στιγμή με τον ωραίο τρόπο της σπάνιας αγωνιστικής αρχοντιάς, σε αντίθεση με εμένα που μου έφταιγαν όλοι και όλα και κυρίως οι δρόμοι και το EVO, μακράν καλύτερο το δικό μας, από το “κλουβί με τα Κουνέλια”.

Τότε η Τώνια σχολίασε, “κάντο όπως ο Δημήτρης, χαλάρωσε να το χαρούμε” και την κοίταξα στραβά. Πόσο δίκιο είχες Αντωνάκη και σήμερα, επιβάλλεται ακόμα και οι πολύ βραβευμένοι της κοινότητας μας, να διαβάσουν ώστε να ξυπνήσει η ευαίσθητη ψυχή τους, ανακαλύπτοντας την πραγματική προσέγγιση του ερασιτέχνη και όχι τη δήθεν έκφραση της, οδηγώντας, με ή χωρίς κράνος.

«Για την Έρση», γράφει ο Δημήτρης στην πρώτη σελίδα του βιβλίου, σεβασμός η απάντηση-σχόλιο, για κάτι όμορφο και ισορροπημένο, καθρέπτης του Πραγματικού Οδηγού χωρίς και με εισαγωγικά.

Οι Ειδικές διαδρομές των 215 σελ του ΔΚ, από τις εκδόσεις Στίξις, στα παρακάτω βιβλιοπωλεία, με κόστος 14 ευρώ:

-Σύγχρονη σκέψη. Σούτσου, Αμπελόκηποι.

-Booktik. Πατριάρχου Ιωακείμ, Κολωνάκι.

-Ναυτίλος. Χαριλάου Τρικούπη, Αθήνα.

Απόδοση – σχόλιο: ΣΧ