10ο PICK Λουξ Cola Plus ‘n Light: Απόηχος...

Το 10ο PICK Λουξ Cola Plus ‘n Light κράτησε για ακόμα μία χρονιά το ενδιαφέρον όλης της Πάτρας, αλλά και των απανταχού φιλάθλων του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Ο κόσμος της Πάτρας που έχει αγκαλιάσει τον θεσμό, οι επισκέπτες αλλά και οι χιλιάδες τηλεθεατές μέσα από την ΕΡΤ2 απήλαυσαν ένα εντυπωσιακό θέαμα. Η κεντρική πλατεία της πόλης μετατράπηκε για ένα τριήμερο σε ένα τεράστιο πάρκο μηχανοκίνητου αθλητισμού, καθώς οι παράλληλες δράσεις και τα event κατά τη διάρκεια των αγώνων κρατούσαν σε εγρήγορση το κοινό.

Όπως συνηθίζεται σε κάθε PICK οι αγωνιστικές δραστηριότητες της πρώτης ημέρας είχαν σκοπό να… «ζεστάνουν» τον κόσμο ενόψει όσων ακολούθησαν την τελευταία μέρα των αγώνων την Κυριακή, με τα χρονομετρημένα δοκιμαστικά, τα ημιτελικά της κάθε αγωνιστικής κατηγορίας με τους οδηγούς να διεκδικούν όσο το δυνατόν καλύτερο πλασάρισμα στους τελικούς που διεξήχθησαν αργότερα το μεσημέρι. Το κυριακάτικο πρόγραμμα του PICK είχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον καθώς οι τελικοί όλων των κατηγοριών ήταν συγκλονιστικοί αλλά και με… εκπλήξεις.

Οι Πατρινοί εκτός από το καθαρά αγωνιστικό σκέλος, όπως κάθε χρόνο περίμεναν και τα παράλληλα events. Πιο συγκεκριμένα, η Πορτογαλική ομάδα Arrepiado που αποτελεί σήμα κατατεθέν του PICK έδωσε και φέτος δυναμικό παρών με ακροβατικά κόλπα που κάθε χρόνο είναι και καλύτερα. Ο Ricardo έδωσε μία μοναδική παράσταση που θα μείνει αξέχαστη σε όλους, καθότι πρόσθεσε στο ρεπερτόριό του νέες εντυπωσιακές φιγούρες που ξεσήκωσαν τον κόσμο. Στο 10ο PICK Λουξ Cola Plus ‘n Light ήταν και φέτος ο Loris Rosati! O 25χρονος Ιταλός οδηγός με τον τρίκυκλο Μακουίν έδωσε ρεσιτάλ και κέρδισε το ζεστό χειροκρότημα του κοινού. Drift show παρακολουθήσαμε από τον Αχιλλέα Μποχώρη με το Audi A4 με μοτέρ RS6 και τον Νίκο Καλούδη με το Toyota Supra και τον Νικήτα Φακάλ με το Nissan 200SX. Επίσης τα αγωνιστικά Mitsubishi EVO του Pete Partheni, Μίκη Καλογηράτου και Σταύρου Χατούπη έβαλα σε λειτουργία τους συναγερμούς της Πάτρας. Συμμετοχή και φέτος στο PICK, είχαμε για την ομάδα Dirt Games του Λάμπρου Αθανασούλα, ο οποίος μαζί με τους συνεργάτες του και εξίσου κορυφαίους οδηγούς, έδειξαν ότι το χωμάτινο καρτ είναι αποδοτικό και ιδιαίτερα διασκεδαστικό και στην άσφαλτο. Επίσης, τα βλέμματα τράβηξαν οι Τσέχοι Martin και Katerina που παρουσίασαν stand show με μηχανές. Την σταθερή παρουσίαση τους σε PICK συνέχισαν και οι Φόρμουλες των Πανεπιστημίων από όλη την Ελλάδα, στέλνοντας μήνυμα ότι τα ελληνικά μυαλά δεν έχουν «πεθάνει» και δημιουργούν ακόμα παρά την έλλειψη των κατάλληλων εφοδίων. Αξίζει να αναφέρουμε ότι στην πίστα του PICK εμφανίστηκε το μονοθέσιο Λουξ Cola plus ‘n light που υπήρχε όλο το διήμερο σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο στο περίπτερο της εταιρείας. Οι 10 νικητές του ΟΠΑΠ #ZiseTinEmpeiria είχαν την ευκαιρία να δουν το 10ο PICK Λουξ Cola Plus ‘n Light «από μέσα» και να κάνουν βόλτα στην πίστα με ειδικά καρτ.

Μία τόσο μεγάλη διοργάνωση δεν θα είχε πραγματοποιηθεί αν δεν υπήρχαν οι χορηγοί του σπουδαίου εγχειρήματος. Χωρίς τη μεγάλη συμβολή των χορηγών, δεν θα υπήρχε PICK και ειδικά τη δύσκολη οικονομική συγκυρία την οποία βιώνουμε ως χώρα. Τοπικές επιχειρήσεις και όχι μόνο, έβαλαν και φέτος το λιθαράκι τους για να διεξαχθεί ένα τόσο σπουδαίο αθλητικό γεγονός. Μέγας χορηγός του 10ου PICK ήταν η εταιρεία αναψυκτικών ΛΟΥΞ και το αναψυκτικό Λουξ Cola Plus ‘n Light. Χορηγός ήταν για ακόμα μία χρονιά η ΕΚΟ που πρόσφερε απλόχερο θέαμα με τα εντυπωσιακά EKO Pick Girls. Experience sponsor η ΟΠΑΠ Α.Ε. Χορηγός εκκίνησης ήταν για ακόμα ήταν η Πατρινή επιχείρηση Super Market Ανδρικόπουλος, χορηγός πίστας 1 η εταιρεία ελαστικών Falken Tyres και η Ολυμπία Οδός. Χορηγός πίστας 2 ήταν η κατασκευαστική εταιρία ΤΡΙΑΙΝΑ Α.Ε. και η PETROU CARS, Εμπόριο Μεταχειρισμένων Αυτοκινήτων. Official merchandiser η εταιρεία CAPELLI sport. Υποστηρικτής και φέτος η εταιρεία ασφαλειών INTERAMERICAN, καθώς επίσης τα Superfast Ferries, η ΔΕΗ και η FISIKON by ΔΕΠΑ. Official Broadcaster και χορηγός επικοινωνίας είναι η ΕΡΤ. Δωροθέτες ήταν το Εργαστήριο χρυσοχοΐας Φώτης Κατραούρας και το κατάστημα Electronet Παπανδρικόπουλος

Εκτός από τους χορηγούς, μεγάλο μερίδιο στην επιτυχία έχουν φυσικά και οι διοργανωτές. Το 10ο PICK διοργανώθηκε από τον Αυτοκινητιστικό Όμιλο Πατρών, τη Λέσχη Μηχανοκινήτου Αθλητισμού Νέων, υπό την θεσμική επίβλεψη της Ομοσπονδίας Μηχανοκίνητου Αθλητισμού Ελλάδος. Συνδιοργανωτές είναι η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, ο Δήμος Πατρέων και η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου. Αρωγοί είναι το Επιμελητήριο Αχαΐας, ο Εμπορικός και Εισαγωγικός Σύλλογος Πατρών καθώς και ο Οργανισμός Λιμένος Πατρών.

Τέλος, θα ήταν μεγάλη παράλειψη από την πλευρά της διοργάνωσης να μην ευχαριστήσει εκείνους που δίνουν «ζωή» στο PICK! Οι διοργανωτές του 10ου PICK Λουξ Cola Plus ‘n Light ευχαριστούν θερμά όλους τους αγωνιζόμενους που πήραν μέρος στο Σιρκουί, γιατί το PICK δεν υφίσταται χωρίς την δυναμική παρουσία των οδηγών καρτ και των μηχανικών τους που κράτησαν στα ύψη το θέαμα και το επίπεδο των αγώνων και φυσικά πολλά συγχαρητήρια αξίζουν και στον Πατρινό αλυτάρχη Στέλιο Καγιάφα που συνέβαλε τα μέγιστα έτσι ώστε να παρακολουθήσουμε σπουδαίους αγώνες!_Δελτίο Τύπου