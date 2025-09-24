12ο Rally Sprint Αιγίου: Με 38 συμμετοχές

Το 12ο Rally Sprint Αιγίου έφτασε και το Αίγιο ετοιμάζεται να φιλοξενήσει για μία ακόμη φορά το κορυφαίο αυτοκινητιστικό γεγονός της πόλης. Στις 27 και 28 Σεπτεμβρίου, το παλαιό λιμάνι και ο δρόμος προς Φτέρη θα γεμίσουν από τον ήχο των αγωνιστικών κινητήρων, την αδρεναλίνη και την ένταση της μάχης για τη νίκη.

Ο αγώνας προσμετρά στο Κύπελλο Ράλλυ Ασφάλτου Νοτίου Ελλάδος και στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ράλλυ Ιστορικών Αυτοκινήτων της ΟΜΑΕ, συγκεντρώνοντας έτσι πληρώματα από όλη την Ελλάδα, με ιδιαίτερα υψηλό επίπεδο ανταγωνισμού.

Το Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου, από τις 17:00 έως τις 20:00, στο Παλιό Λιμάνι του Αιγίου θα πραγματοποιηθεί ο Διοικητικός και Τεχνικός Έλεγχος, με τον χώρο του ServicePark να ανοίγει για τους θεατές. Μικροί και μεγάλοι θα έχουν την ευκαιρία να δουν από κοντά τα αγωνιστικά αυτοκίνητα, να γνωρίσουν οδηγούς και συνοδηγούς και να ζήσουν τον παλμό της προετοιμασίας. Στις 21:00, το λιμάνι θα μετατραπεί σε κέντρο γιορτής με την Πανηγυρική Εκκίνηση. Τα πληρώματα θα παρουσιαστούν μπροστά στο κοινό μέσα σε ένα εντυπωσιακό σκηνικό με φώτα, μουσική και θόρυβο από τις εξατμίσεις, σηματοδοτώντας την έναρξη του μεγάλου διημέρου.

Την Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου η δράση κορυφώνεται. Το πρώτο αγωνιστικό θα πάρει εκκίνηση στις 08:50 στην ειδική διαδρομή Σελινούντας – Uphill, μια από τις πιο απαιτητικές και αγαπημένες της χώρας. Θα ακολουθήσουν δύο ακόμη περάσματα, στις 11:30 και στις 14:19, με τον τερματισμό να γίνεταιαπό τις 15:30 στο Παλιό Λιμάνι. Στις 17:30 θα πραγματοποιηθεί η Απονομή των Επάθλων στο Πολύκεντρο Μυρτιάς, όπου θα τιμηθούν οι πρωταγωνιστές του αγώνα.

38 συμμετοχές που ξεχωρίζουν

Ο φετινός αγώνας συγκέντρωσε 38 συμμετοχές, αριθμός ιδιαίτερα ικανοποιητικός που επιβεβαιώνει την απήχηση του θεσμού. Στην κορυφή δεσπόζουν τα Skoda Fabia, που αναμένεται να δώσουν τη δική τους σκληρή μάχη για τη γενική κατάταξη. Τα αυτοκίνητα της κατηγορίας αυτής εντυπωσιάζουν με την τεχνολογία και τις επιδόσεις τους και αποτελούν σημείο αναφοράς για το ελληνικό ράλλυ.

Στις προσθιοκίνητες κατηγορίες, τα Peugeot 208 Rally4 εκπροσωπούν τη νέα γενιά αγωνιστικών, με νεαρούς αλλά και έμπειρους οδηγούς που θα κοντραριστούν μέχρι το τέλος. Τα Mitsubishi Lancer N4 διατηρούν τον χαρακτήρα των ισχυρών τετρακίνητων που για χρόνια κυριαρχούσαν στα ελληνικά βουνά, προσφέροντας πάντα θεαματικά περάσματα.

Ιδιαίτερο χρώμα δίνει η παρουσία 10 ιστορικών συμμετοχών: ΒMWM3, Fiat 131, Porsche 911, Ford Escort, LanciaDelta και άλλα θρυλικά αυτοκίνητα θα παρελάσουν στη διαδρομή, ξυπνώντας μνήμες από μια πιο ρομαντική ίσως εποχή του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Η ΑΛΜΑ Αιγίου συμμετέχει με αρκετούς αθλητές, οι οποίοι θα έχουν την ευκαιρία να αναμετρηθούν με πληρώματα από όλη την Ελλάδα και να δώσουν τοπικό χαρακτήρα στον αγώνα.

Μια μεγάλη γιορτή για την πόλη

Το 12ο Rally Sprint Αιγίου δεν είναι μόνο ένας αγώνας. Είναι μια μεγάλη γιορτή για την Αιγιάλεια, που φέρνει κοντά θεατές, αθλητές, εθελοντές και υποστηρικτές. Το Παλιό Λιμάνι θα αποτελέσει το κέντρο των εκδηλώσεων, γεμάτο ζωή και δράση, ενώ το βουνό του Σελινούντα έως την Φτέρη θα φιλοξενήσει για ακόμη μια χρονιά μάχες που θα μείνουν αξέχαστες.

Με δυνατές συμμετοχές, άψογη οργάνωση και σταθερή προτεραιότητα την ασφάλεια, η ΑΛΜΑ Αιγίου και ο Δήμος Αιγιαλείας προσκαλούν όλους τους φίλους του μηχανοκίνητου αθλητισμού να μοιραστούν μαζί τους αυτό το συναρπαστικό διήμερο.

Περισσότερες πληροφορίες

Ιστοσελίδα: alma-aigiou.gr

Facebook: facebook.com/almaaigio

Γραφείο Τύπου Α.Λ.Μ.Α – ΑΙΓΙΟΥ

