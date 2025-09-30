12ο Ράλλυ Σπριντ Αιγίου – Νικητές για 4η χρονιά οι Αυγερόπουλος – Γιαβάσης με Peugeot 208 Rally4

Το 12ο Ράλλυ Σπριντ Αιγίου πέρασε στην ιστορία ως ένας αγώνας γεμάτος ένταση, δυνατές μάχες και ανατροπές, που πραγματοποιήθηκε κάτω από άστατες καιρικές συνθήκες, δοκιμάζοντας τις αντοχές αθλητών και μηχανών.

Ο αγώνας προσμετρούσε σε δύο θεσμούς της ΟΜΑΕ: το Κύπελλο Ασφάλτου Νοτίου Ελλάδος και το Πρωτάθλημα Ράλλυ Ιστορικών Αυτοκινήτων. Το Σάββατο, ο Τεχνικός και Διοικητικός Έλεγχος φιλοξενήθηκε στο παλιό λιμάνι Αιγίου και στις εγκαταστάσεις του Πολύκεντρου Μυρτιάς, όπου συγκεντρώθηκαν τα πληρώματα, προσφέροντας στους θεατές την πρώτη γεύση από τα εντυπωσιακά αγωνιστικά αυτοκίνητα. Ακολούθησε ηφαντασμαγορική πανηγυρική εκκίνηση στο λιμάνι Αιγίου, με πλήθος κόσμου να χειροκροτεί τα πληρώματα και να δίνει ξεχωριστό παλμό στη βραδιά.

Σε όλη τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, πλήθος επισκεπτών βρέθηκε στον χώρο του service park, απολαμβάνοντας από κοντά την αγωνιστική ατμόσφαιρα και την προετοιμασία των ομάδων. Την Κυριακή, η ειδική διαδρομή του Σελινούντα αποτέλεσε το πεδίο της μεγάλης μάχης. Οι άστατες καιρικές συνθήκες έδωσαν διαφορετικό χαρακτήρα σε κάθε πέρασμα, με τα πληρώματα να αναμετρώνται τόσο με τον δρόμο όσο και με τη βροχή. Από τα 36 αυτοκίνητα που εκκίνησαν το πρωί, τερμάτισαν τα 27, ευτυχώς χωρίς σοβαρά προβλήματα.

Νικητές του αγώνα αναδείχθηκαν οι Χρήστος Αυγερόπουλος – Στράτος Γιαβάσης με Peugeot 208 Rally4, οι οποίοι συνδύασαν ταχύτητα και σταθερότητα, αφήνοντας πίσω τους σπουδαίους αντιπάλους. Στη δεύτερη θέση τερμάτισαν οι Τάκης Καμπύλης – Σταύρος Σταμέλος με το εντυπωσιακό SkodaFabiaS2000, προσφέροντας πλούσιο θέαμα. Το βάθρο συμπλήρωσαν οι Βασίλης Κανδηλιώτης – Παντελής Παπανδρέου με Peugeot 208 Rally4, που διατήρησαν δυνατό ρυθμό σε όλη τη διάρκεια του αγώνα κάνοντας την ανατροπή στο τρίτο πέρασμα, αφήνοντας στην τέταρτη θέση το πλήρωμα Νικόλαος και Βασίλειος Καραθανάσης με Honda Civic EP3, που κινήθηκαν επίσης σε γρήγορους ρυθμούς. Στην πέμπτη θέση βρέθηκαν οι Δημήτρης Καπράλος – Κωνσταντίνος Καραθανάσης με Opel Astra G, ενώ την εξάδα ολοκλήρωσαν οι Αντώνης Δραγώνας – Ανδριάνα Κεχαγιά με Honda Civic EP3.

Στα Ιστορικά του 12ου Ράλλυ Σπριντ Αιγίου, τη νίκη κατέκτησαν οι Μάριος Σταφυλοπάτης – Γιώργος Χατζηρήγας με την επιβλητική LanciaDelta 16v, προσφέροντας μοναδικές εικόνες στους θεατές. Στη δεύτερη θέση τερμάτισαν οι Γιώργος Τσακανίκας – Απόστολος Μακάριος με FordSierra, ενώ το βάθρο συμπλήρωσαν οι Κωνσταντίνος και Ανδρέας Κοφινάς με AlfaRomeoAlfettaGTV, κερδίζοντας τις εντυπώσεις με το κλασικό ιταλικό τους αγωνιστικό. Στην τέταρτη θέση βρέθηκαν οι Ιωάννης Κατσίκας – Νικόλαος Μπάμπαλης με FordEscortMK1/MK2, ενώ πέμπτοι κατετάγησαν οι Δημήτριος-Παύλος Μελάς – Ευστάθιος Βαρδάσης με Porsche 911, που τράβηξε βλέμματα με τον ξεχωριστό ήχο και την εμφάνισή της. Την εξάδα ολοκλήρωσαν οι Λυμπέρης Παπάζογλου – Μαρία Νικολοπούλου με LanciaDelta.

Ο τερματισμός και η απονομή των επάθλων έγιναν το απόγευμα στο Πολύκεντρο Συνεδριακό Κέντρο στο παλιό λιμάνι Αιγίου, παρουσία αθλητών, θεατών και εκπροσώπων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, σε μια ζεστή τελετή που επισφράγισε την επιτυχία του αγώνα. Το 12ο Ράλλυ Σπριντ Αιγίου απέδειξε για ακόμη μια φορά ότι ο μηχανοκίνητος αθλητισμός δεν είναι μόνο ένας συναρπαστικός αγώνας• είναι μια γιορτή που ενώνει αθλητές, θεατές και ολόκληρη την τοπική κοινωνία.

Αποτελέσματα ανά Κατηγορία

Κατηγορία C6

1. Δέκης Νικόλαος / Δέκης Παναγιώτης – Peugeot 106 S16

2. Λυκοφανάσης Ανδρέας / Χριστογιάννουλα Μαρία-Ιωάννα – Peugeot 106 S16

3. Μπουτσικός Αθανάσιος / Βότσης Γεώργιος – Toyota Yaris

Κατηγορία C5

1. Αυγερόπουλος Χρήστος / Γιαβάσης Ευστράτιος – Peugeot 208 (26:52.83)

2. Κανδηλιώτης Βασίλειος / Παπανδρέου Παντελής – Peugeot 208 (27:42.64)

3. Καραθανάσης Νικόλαος / Καραθανάσης Βασίλειος – Honda Civic EP3 (27:46.73)

Κατηγορία C4 + C3

1. Καπράλος Δημήτριος / Καραθανάσης Κωνσταντίνος – Opel Astra G (28:08.66)

2. Κατσαρέλιας Εμμανουήλ / Καλουβρυνάς Χρήστος – Volkswagen Golf (31:00.97)

3. Ντολλάρη Κωνσταντίνος / Αθανασόπουλος Παναγιώτης – Citroen Saxo VTS (33:12.63)

Αποτελέσματα Ιστορικών

Κατηγορία 1+2+3

1. Κατσίκας Ιωάννης / Μπάμπαλης Νικόλαος – Ford Escort MK1/MK2

Κατηγορία 4

1. Σταφυλοπάτης Μάριος / Χατζηρήγας Γεώργιος – Lancia Delta 16v

2. Τσακανίκας Γεώργιος / Μακάριος Απόστολος – Ford Sierra

3. Κοφινάς Κωνσταντίνος / Κοφινάς Ανδρέας – Alfa Romeo Alfetta GTV

Κλάση Ιστορικών έως 2000cc

1. Κατσίκας Ιωάννης / Μπάμπαλης Νικόλαος – Ford Escort MK1/MK2

Κλάση Ιστορικών πάνω από 2000cc

1. Σταφυλοπάτης Μάριος / Χατζηρήγας Γεώργιος – Lancia Delta 16v

2. Τσακανίκας Γεώργιος / Μακάριος Απόστολος – Ford Sierra

3. Κοφινάς Κωνσταντίνος / Κοφινάς Ανδρέας – Alfa Romeo Alfetta GTV