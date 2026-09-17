14η SEAJETS Ανάβαση Αρχαίας Αιγείρας «Δημήτρης Μυλωνάς» στις 19 & 20 Σεπτεμβρίου με 48 συμμετοχές

Στις 19 & 20 Σεπτεμβρίου το ενδιαφέρον στρέφεται στην Αιγείρα και στην 14η SEAJETS Ανάβαση Αρχαίας Αιγείρας «Δημήτρης Μυλωνάς», που διοργανώνει η Αγωνιστική Λέσχη Μηχανοκίνητου Αθλητισμού Αιγίου, στο πλαίσιο του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Αναβάσεων της ΟΜΑΕ.

Η γνωστή και ιδιαίτερα απαιτητική διαδρομή, από το χωριό Αιγές έως το Αρχαίο Θέατρο Αιγείρας, μήκους 3.150 μέτρων, ετοιμάζεται να υποδεχθεί οδηγούς και αγωνιστικά αυτοκίνητα από όλη την Ελλάδα, σε ένα διήμερο γεμάτο ταχύτητα, ένταση και δυνατές μάχες με το χρονόμετρο. Ο φετινός πίνακας περιλαμβάνει 48 συμμετοχές, με αθλητές από σωματεία όλης της Ελλάδας και ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον σύνολο αγωνιστικών αυτοκινήτων στις κατηγορίες N2, N3, N4, A5, A6, A7, A8, E9, E10, E11, E12, FSA, FST2 και FST τετρακίνητα. Στις μικρότερες κατηγορίες αναμένεται έντονος συναγωνισμός, με ισχυρή παρουσία στις N2 και N3, ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι κατηγορίες Α και Ε, με πολλές συμμετοχές και γνώριμα ονόματα των ελληνικών αναβάσεων. Στην Ε10, πέντε οδηγοί θα διεκδικήσουν τη διάκριση: οι Βασίλειος Λάτσης, Γιάννης Δρακόπουλος, Ανδρέας Ντόφης, Απόστολος Αποστόλου και Σταύρος Χατούπης, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο τον συναγωνισμό της κατηγορίας.

Στις Formula Saloon το θέαμα αναμένεται εξίσου δυνατό. Στην FSA συμμετέχουν οι Δαυίδ Μεριάνος, Γεώργιος Κάτσαρος και Απόστολος Κούσης, ενώ στην FST2 θα αγωνιστούν οι Lardis Junior, Δημήτριος Γκορίτσας, Νικόλαος Λαρδής και Γεώργιος Τζουνόπουλος. Τη φετινή λίστα ολοκληρώνουν τα ισχυρά τετρακίνητα της FST, με τους Μάριο Ηλιόπουλο με Ford Fiesta, Αργύριο Τσούλο με Mitsubishi Lancer και Παναγιώτη Παρθένη με Mitsubishi Lancer, που αναμένεται να προσφέρουν πλούσιο θέαμα στη διαδρομή της Αρχαίας Αιγείρας. Οι 48 οδηγοί είναι πλέον έτοιμοι να δώσουν τη δική τους μάχη απέναντι στο χρονόμετρο, σε μία διαδρομή που συνδυάζει τεχνικές απαιτήσεις, γρήγορα κομμάτια και εντυπωσιακές στροφές.

Πρόγραμμα Αγώνα

Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου 08:00 – 10:00: Διοικητικός & Τεχνικός Έλεγχος 11:00: Χρονομετρημένα Δοκιμαστικά

Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου 10:00: Εκκίνηση Αγώνα

Η διοργάνωση της 14ης SEAJETS Ανάβασης Αρχαίας Αιγείρας «Δημήτρης Μυλωνάς» δεν θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί χωρίς την πολύτιμη στήριξη φορέων, επιχειρήσεων και ανθρώπων που βρίσκονται έμπρακτα δίπλα στην ΑΛΜΑ Αιγίου και στον μηχανοκίνητο αθλητισμό. Η ΑΛΜΑ Αιγίου εκφράζει τις θερμές της ευχαριστίες στον Δήμο Αιγιαλείας, συνδιοργανωτή της διοργάνωσης, για την ουσιαστική συμβολή και υποστήριξή του στην προετοιμασία και υλοποίηση του αγώνα. Ιδιαίτερες ευχαριστίες απευθύνονται στη SEAJETS, Μεγάλο Χορηγό Ονομασίας, για την εμπιστοσύνη και τη σημαντική υποστήριξή της για ακόμη μία χρονιά. Θερμές ευχαριστίες επίσης στους χορηγούς AUTOVISION – ΙΚΤΕΟ Αιγίου, Alexandros Cars, Αφοί Δ. Λάππα – Εξοπλισμοί Μαζικής Εστίασης, Royal Security – Οικονόμου Θανάσης και Original Rektifie, καθώς και σε όλους τους υποστηρικτές, αρωγούς και χορηγούς επικοινωνίας που συμβάλλουν στην προβολή και την επιτυχή διεξαγωγή της διοργάνωσης.

Ασφάλεια και πληροφορίες για τους θεατές

Η ΑΛΜΑ Αιγίου καλεί τους φίλους του μηχανοκίνητου αθλητισμού να δώσουν δυναμικό «παρών», έχοντας πάντοτε ως πρώτη προτεραιότητα την ασφάλεια. Οι θεατές παρακαλούνται να προσέλθουν εγκαίρως στα σημεία παρακολούθησης, να επιλέγουν αποκλειστικά ασφαλείς θέσεις και να ακολουθούν αυστηρά τις οδηγίες των κριτών, των στελεχών ασφαλείας και των αρμόδιων αρχών. Η συνεργασία όλων αποτελεί βασική προϋπόθεση για την ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή του αγώνα.

Γραφείο Τύπου ΑΛΜΑ ΑΙΓΙΟΥ