19η Ανάβαση Αχλαδόκαμπου στις 17 & 18 Οκτωβρίου με 85 συμμετοχές

Δημοσιεύτηκε η επίσημη λίστα συμμετοχών της 19ης Ανάβασης Αχλαδόκαμπου, σύμφωνα με την οποία 85 οδηγοί είναι έτοιμοι για τη μεγάλη μάχη που θα διεξαχθεί στις 17 και 18 Οκτωβρίου 2026.

Στην παλαιά εθνική οδό Άργους-Τρίπολης, στην γνωστή σε όλη την Ελλάδα διαδρομή, θα διεξαχθεί στις 17 & 18 Οκτωβρίου ο προτελευταίος γύρος του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Αναβάσεων για το 2026. Με μια εντυπωσιακή λίστα που συγκεντρώνει ογδόντα πέντε κορυφαίους οδηγούς από όλη την Ελλάδα, ολοκληρώθηκε η διαδικασία των δηλώσεων συμμετοχής για την 19η Ανάβαση Αχλαδόκαμπου.

Το Αθλητικό Σωματείο Α.Σ.Σ.Ο.Α.Α. είναι έτοιμο να υποδεχθεί την ελίτ του ελληνικού motorsport των Αναβάσεων στην Αργολίδα, σε έναν αγώνα που φέτος είναι συναισθηματικά φορτισμένος, καθώς είναι αφιερωμένος στη μνήμη του αείμνηστου Νικόλα Περατινού, ο οποίος άφησε τη δική του ιστορία στις ελληνικές αναβάσεις. Η μάχη με το χρονόμετρο στη μεγαλύτερη διαδρομή του Πρωταθλήματος (6,4 χιλιόμετρα) αναμένεται συγκλονιστική, καθώς οι πρωταγωνιστές όλων των κλάσεων θα δώσουν το παρών, υπόσχοντας περάσματα στο απόλυτο όριο. Στην λίστα των συμμετοχών θα βρείτε πολλούς οδηγούς από την Τρίπολη ,το Άργος ,την Καλαμάτα και άλλες περιοχές της Πελοποννήσου που τιμούν τον αγώνα με την παρουσία τους.

Οι μάχες ανά κατηγορία

Κατηγορία Ν: Τα «νορμάλ» αλλά ταχύτατα αγωνιστικά θα προσφέρουν μοναδικό ανταγωνισμό, με τα βλέμματα στραμμένα στα τετρακίνητα όπλα, αλλά και τις μικρότερες κλάσεις, όπου οι διαφορές κρίνονται σε δέκατα του δευτερολέπτου. Βροντερό παρών έδωσαν τα 21 αυτοκίνητα της Ν2 και υπόσχονται την μεγάλη μάχη της ημέρας στην οποία δύσκολα θα βρεις φαβορί. Στην Ν3 οι Κ. Θέος και Σ. Γιαννούλης θα προσπαθήσουν να περάσουν τον Γ. Χαραλαμπόπουλο ενώ στην Ν4 ο Μ. Μπενής έρχεται με το EVO με στόχο την Γενική της Ομάδας Ν.

Κατηγορία Α: Η απόλυτη τεχνική και οι υψηλές ταχύτητες συναντιούνται εδώ, με έμπειρους οδηγούς που γνωρίζουν σπιθαμή προς σπιθαμή τα μυστικά του Αχλαδόκαμπου. Μεγάλη μάχη περιμένουμε στην Α6, ενώ είδηση είναι η επιστροφή του Ν. Γιαννόπουλου στις αναβάσεις.

Κατηγορία Ε: Η κατηγορία των εντυπωσιακών και ιδιαίτερα αγαπητών στο κοινό κατασκευών, αναμένεται να ξεσηκώσει τους θεατές με τον εκκωφαντικό ήχο, με μεγάλα τετραπετάλουδα, εξατμίσεις στο πλάι ,μεγάλες τουρμπίνες και το επιθετικό οδηγικό στιλ των συμμετεχόντων. Στην Ε/10 οι Ν. Αργυράκης, Α. Αποστόλου και Σ. Χατούπης αναμένεται να έχουν καλές επιδόσεις. Στην Ε/11 οι Γ. Κουρνιάτης Λ. Τσαγγαράς και Ε. Τσιούρης θα πρωταγωνιστήσουν, ενώ στην Ε/12 οι Η. Ασημακόπουλος, Α. Μπέκας με τα Sierra Cosworth θα δώσουν μάχη με το BMW M3 του Ε. Καλκούνου.

Formula Saloon: Τα θηριώδη, υπερτροφοδοτούμενα αυτοκίνητα πολλών εκατοντάδων ίππων θα βάλουν φωτιά στην άσφαλτο, προσφέροντας το πιο ακραίο θέαμα της διοργάνωσης. Ο Μ. Ηλιόπουλος με το θηριώδες Ford Fiesta θα κάνει τα περάσματα της ημέρας κυνηγώντας το δικό του ρεκόρ διαδρομής. Ο Κ. Κόρακας με ένα εντυπωσιακό Honda με καρδιά Mitsubishi Evo θα αποζημιώσει τους θεατές, μαζί με τα άλλα αυτοκίνητα της κορυφαίας κατηγορίας FS.

Η οργάνωση υπενθυμίζει στους χιλιάδες φίλους του motorsport που θα κατακλύσουν τις στροφές του Αχλαδόκαμπου τα εξής: Ο δρόμος για τους θεατές και τις δύο μέρες του αγώνα θα κλείσει αυστηρά στις 09.00 πμ. Παρακαλείστε να προσέλθετε έγκαιρα και να επιλέγετε μόνο τα προκαθορισμένα, ασφαλή σημεία θέασης.

Τα δοκιμαστικά περάσματα ξεκινούν το Σάββατο 17 Οκτωβρίου στις 10.30 πμ. Η εκκίνηση του μεγάλου αγώνα θα δοθεί την Κυριακή 18 Οκτωβρίου στις 10.00 πμ. Παρακαλούμε τους θεατές να μην αφήνουν σκουπίδια και να σέβονται τις οδηγίες των κριτών και των ανθρώπων της οργάνωσης για την ασφάλειά τους. Η διαδρομή έχει πάρα πολλά ασφαλή σημεία θέασης, δοκιμάστε κάποιο καινούργιο φέτος. Ο δρόμος από Άργος κλείνει λίγο πριν τον χώρο των πιτς και από Τρίπολη λίγο πριν τον χώρο του Parc Ferme.

Η οργανωτική Επιτροπή του Αγώνα

[email protected]

www.assoaa.gr

www.achladokamposhillclimp.gr