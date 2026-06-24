1η Ανάβαση Τρικάλων Κορινθίας – Αποτελέσματα

Στην ιστορία πέρασε η 1η Ανάβαση Τρικάλων-Κορινθίας, με μεγαλύτερους νικητές το θέαμα και τον μηχανοκίνητο αθλητισμό.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΝΙΚΟΣ ΚΑΚΟΛΥΡΗΣ

Ολοκληρώθηκε με απόλυτη επιτυχία το διήμερο 20-21 Ιουνίου 2026 η 1η Ανάβαση Τρικάλων Κορινθίας. Το ολοκαίνουργιο αυτό αγωνιστικό εγχείρημα επιβεβαίωσε πλήρως τις προσδοκίες και απέδειξε ότι ήρθε για να ταράξει τα νερά των Ελληνικών αναβάσεων. Το Αθλητικό Σωματείο Α.Σ.Ι.Σ.Α. και η Οργανωτική Επιτροπή έστησαν έναν άρτιο αγώνα με ξεκάθαρο στόχο να καθιερωθεί σταθερά στο μέλλον, έχοντας από την πρώτη στιγμή την αμέριστη συμπαράσταση και συνεργασία του Δήμου Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης και του Συλλόγου Επαγγελματιών Τρικάλων Κορινθίας. Οι εκατοντάδες θεατές που κατέκλυσαν τη διαδρομή των 3,1 χλμ. (από το χωριό Ρέθι έως την Κάτω Συνοικία Τρικάλων), κόντρα στον καύσωνα του διημέρου, απόλαυσαν κορυφαίο θέαμα σε μια τεχνική διαδρομή 39 στροφών με 215 μέτρα υψομετρική διαφορά. Οι 36 εκκινήσαντες οδηγοί ρίχτηκαν με πάθος στη μάχη για το Κύπελλο Αναβάσεων Νοτίου Ελλάδος έδωσαν τον καλύτερό τους εαυτό, οδηγώντας στο όριο μέχρι το τελευταίο μέτρο.

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ & ΝΙΚΗΤΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ

Στο καθαρά αγωνιστικό κομμάτι ταχύτερος όλων και νικητής της FS ήταν ο Γιαννόπουλος Γιώργος με το «θηριώδες» του Citroen Saxo του, αφήνοντας στο δεύτερο σκαλί τον Κόρακα Κωνσταντίνο με το ιδιαίτερο Honda Civic του έκανε «μαγικά» και τρίτο τον Πούλιο Φώτη με την πανέμορφη Alfa Romeo 147.

Ομάδα Ν: Σκληρές μάχες με τελικό νικητή τον Γιάννη Δασκαλόπουλο (Mitsubishi EVO), ο οποίος άφησε οριακά δεύτερο τον Παναγιώτη Σεχιώτη με ίδιο αυτοκίνητο. Το βάθρο συμπλήρωσε ο πολύπειρος Αντώνης Δραγώνας (Honda Civic), ο οποίος κατέκτησε και τη νίκη στην Ομάδα Ν έως 2000.

* Ομάδα Α & Α έως 2000: Άξιος νικητής ο Γιάννης Μπίστας με ένα πανέμορφο, ολοκαίνουργιο Renault Clio (κερδίζοντας παράλληλα και την Κλάση Α6). Δεύτερος τερμάτισε ο Γιώργος Μπάσδελης με Nissan Micra, προσφέροντας περάσματα που έκοβαν την ανάσα, και τρίτος ο Λεωνίδας Ντούσιας (Citroen Saxo), ο οποίος πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση.

* Ομάδα Ε & Ε έως 2000: Οι συνεχείς εναλλαγές στην κατάταξη κράτησαν αμείωτο το ενδιαφέρον, με τελικό νικητή τον Μάριο Πατονίδη (Citroen Saxo – νικητής και της Ε10). Στη δεύτερη θέση βρέθηκε ο Βασίλης Ντέρμας με Ford Escort (νικητής της Ε11) και στην τρίτη ο Παναγιώτης Κεφαλάς (VW Golf MK3).

Στην Ομάδα Ν έως 2000 ανέβηκαν με την σειρά οι Δραγώνας Αντώνης με Honda Civic, Μπουροθανασόπουλος Αντώνης – Χρήστος με Peugeot 106 και Δημητρόπουλος Ελευθέριος με Citroen Saxo.

* Νικητής της FSA2L ήταν ο Γιαννόπουλος Γιώργος,

* FST Νικητής αναδείχθηκε ο Κωνσταντίνος Κόρακας.

* FST2 Νικητής αναδείχθηκε ο Φώτης Πούλιος ακολουθούμενος από τους Δημήτρη Γκορίτσα και Θανάση Κοράκη.

* FSA Νικητής αναδείχθηκε ο Νικόλαος Δουδούλης

Κλάση Ν2: Η μάχη που όλοι περίμεναν. Μετά από υπερπροσπάθεια της ομάδας του για να επισκευαστεί το αυτοκίνητο από έξοδο του Σαββάτου, ο Αντώνης-Χρήστος Μπουροθανασόπουλος (Peugeot 106) πήρε μια παλικαρίσια νίκη, μπροστά από τους Ελευθέριο Δημητρόπουλο και Γιώργο Λαλιώτη.

Στην κλάση Α6 την νίκη πήρε ο Μπίστας Γιάννης αφήνοντας στο δεύτερο σκαλί τον Ντούσια Λεωνίδα και στο τρίτο τον Σταμούλη Χαράλαμπο.

Στην κλάση Α5 την νίκη πήρε ο Γιώργος Μπάσδελης με Nissan Micra ακολουθούμενος από τον Παναγιώτη Δουρδούμα επίσης με Nissan Micra.

Κλάσεις Ε10, Ε11 & Ε12: Στην Ε10 επικράτησε ο Μάριος Πατονίδης, με τους Διονύση Καλούδη και Βασίλη Λάτση να συμπληρώνουν το βάθρο. Στην Ε11 ανέβηκαν κατά σειρά οι Βασίλης Ντέρμας, Παναγιώτης Κεφαλάς και Βασίλης Σταύρου, ενώ στην Ε12 τη νίκη πήρε ο Κωνσταντίνος Μπαμπούλιας (VW Golf).

* Ιστορικά: Θερμό χειροκρότημα απέσπασαν οι δύο συμμετέχοντες της κατηγορίας των Ιστορικών, με τον Ιωάννη Κάτσικα (Ford Escort) να κατακτά την 1η θέση και τον Πάτροκλο Κανσό (VW Golf) να συμπληρώνει επάξια την ιστορική νότα του αγώνα.

The Crowd Favorite: Στην άτυπη κατηγορία του «αγαπημένου των θεατών», τη νίκη πήρε ξεκάθαρα ο Παναγιώτης Δουρδούμας, ξεσηκώνοντας τις κερκίδες του βουνού με το μικρό του «διαολάκι».

Θέαμα με άρωμα… πλαγιολίσθησης!

Ξεχωριστό και άκρως δυναμικό τόνο στη διοργάνωση έδωσαν οι συμμετοχές της κατηγορίας Drift, ξεσηκώνοντας τις κερκίδες του βουνού. Με τα περάσματά τους γεμάτα καπνό, απόλυτο έλεγχο και ατελείωτες πλαγιολισθήσεις στις «πονηρές» φουρκέτες της διαδρομής, οι οδηγοί του Drift χάρισαν ένα μοναδικό show, ανεβάζοντας την αδρεναλίνη των θεατών στα ύψη και αποδεικνύοντας ότι το θέαμα ήταν ο απόλυτος κυρίαρχος του διημέρου. «Το αγωνιστικό ενδιαφέρον κρατήθηκε αμείωτο μέχρι το τέλος, με τους 36 οδηγούς που εκκίνησαν να πιέζουν στο όριο για την επικράτηση και να προσφέρουν έναν συναρπαστικό αγώνα στο πλαίσιο του Κυπέλλου Αναβάσεων Νοτίου Ελλάδος».

Η ΥΠΕΡΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΤΩΝ ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ

Το πραγματικό αγωνιστικό πνεύμα φάνηκε στα pits. Ο Αποστόλης Κυριακούδης είχε έξοδο το Σάββατο με το Nissan Silvia, όμως η ομάδα του ταξίδεψε στην Αθήνα για ανταλλακτικά και επισκεύαζε το όχημα μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες για να τρέξει την Κυριακή. Επίσης, ένα μεγάλο χειροκρότημα αξίζει στους Αναστάσιο Χατζηχρήστου (Mitsubishi Lancer) και Τρύφωνα Χασάπη (Citroen AX) που στην υπερπροσπάθειά τους «τραυμάτισαν» τα οχήματά τους, καθώς και στον «Κανέλλο» που προδόθηκε από μηχανική βλάβη.

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΕΡΟΧΗ

Η διοργάνωση σχεδιάστηκε με επίκεντρο τον ίδιο τον οδηγό, επιστρέφοντας την εμπιστοσύνη του με πράξεις. Για πρώτη φορά σε τέτοιο επίπεδο και χωρίς να υπολογιστεί το κόστος που εκτοξεύθηκε, ο αγώνας πρόσφερε μια μοναδική ψηφιακή και τεχνολογική εμπειρία, διαθέτοντας: LIVE STREAMING: Πλήρης και δωρεάν ζωντανή μετάδοση με κινηματογραφική κάλυψη από 4 κάμερες υψηλής ευκρίνειας, τοποθετημένες σε στρατηγικά και «πονηρά» σημεία της διαδρομής. Drone: Ειδικό drone που πετούσε σε καθαρά αγωνιστικούς ρυθμούς, ακολουθώντας κατά πόδας τα περάσματα των οδηγών και μεταφέροντας την αδρεναλίνη της πίστας στις οθόνες. LIVE Χρονομέτρηση & Split Times: Κορυφαία τεχνολογική καινοτομία με ζωντανή χρονομέτρηση, εισαγωγή ενδιάμεσων χρόνων (split) και τηλεμετρίας, προσφέροντας στους αγωνιζόμενους δεδομένα επαγγελματικών προδιαγραφών. GPS Tracking: Πλήρης και συνεχής «εποπτεία» ασφαλείας όλων των αγωνιστικών οχημάτων σε πραγματικό χρόνο, θωρακίζοντας την ομαλή διεξαγωγή του αγώνα.

Η Οργανωτική Επιτροπή και ο Α.Σ.Ι.Σ.Α. εκφράζουν τις θερμές τους ευχαριστίες σε όλους τους συμμετέχοντες, τα στελέχη του αγώνα, τις δημόσιες υπηρεσίες, τους χορηγούς και την τοπική κοινωνία που έβαλαν «πλάτη» για να γίνει αυτό το όνειρο πραγματικότητα. Μεγάλοι Χορηγοί: ΜΠΑΣΔΕΛΗΣ ΙΚΕ (Nissan – Suzuki – Isuzu), HOTEL ΚΥΑΝΗ ΑΚΤΗ, CANAL RENT A CAR, AGGELOU CONSTRUCTIONS, AGGELOU OIL, INTER CARS, ΙΚΤΕΟ ΚΙΑΤΟΥ Χορηγοί: PITSADIOTIS VAN CENTER, TACTICAL SHOP, GAND OIL. Χορηγοί Επικοινωνίας: 4ΤΡΟΧΟΙ, automotopatras.gr, korinthosnews.gr.

Γραφείο Τύπου & Επικοινωνίας Α.Σ.Ι.Σ.Α. / Οργανωτική Επιτροπή Ανάβασης Τρικάλων