1η Ανάβαση Τρικάλων Κορινθίας στις 20 & 21 Ιουνίου με 38 συμμετοχές

Η αντίστροφη μέτρηση για την πρώτη Ανάβαση Τρικάλων Κορινθίας ξεκίνησε, με τη λίστα συμμετοχών να αναφέρει 38 ονόματα από οδηγούς που θα λάβουν μέρος στην πρεμιέρα, με τον αγώνα να προσμετρά στο Κύπελλο Αναβάσεων Νοτίου Ελλάδος.

Η αντίστροφη μέτρηση για ένα ολοκαίνουργιο αγωνιστικό project που έρχεται να ταράξει τα νερά των ελληνικών αναβάσεων ξεκίνησε, με τον πίνακα συμμετοχών της 1ης Ανάβαση Τρικάλων Κορινθίας να αναφέρει 38 ονόματα από αθλητές που θα λάβουν μέρος στην ιστορική πρεμιέρα, με τον αγώνα να προσμετρά στο Κύπελλο Αναβάσεων Νοτίου Ελλάδος.

Με ξεκάθαρο στόχο τη δημιουργία ενός θεσμού που «ήρθε για να μείνει», ο Α.Σ.Ι.Σ.Α. και η Οργανωτική Επιτροπή, έχοντας την αμέριστη συμπαράσταση και συνεργασία, του Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης και του Συλλόγου Επαγγελματιών Τρικάλων Κορινθίας, εξασφάλισαν ένα πρωτοφανές πακέτο προνομίων και παροχών για όλους τους συμμετέχοντες οδηγούς, στηρίζοντας έμπρακτα την παρουσία τους. Η 1η Ανάβαση Τρικάλων Κορινθίας θα διεξαχθεί το Σάββατο 20 και την Κυριακή 21 Ιουνίου 2026 σε μια διαδρομή μήκους 3,1 χλμ σε τμήμα του οδικού άξονα από το χωριό Ρέθι μέχρι την κάτω συνοικία Τρικάλων Κορινθίας. Η διαδρομή συμπεριλαμβάνει 39 συνολικά στροφές (20 δεξιές και 19 αριστερές), με 7 εξ αυτών να είναι «φουρκέτες» ( 3 Δεξιές, 4 Αριστερές). Σημαντικό στοιχείο είναι η υψομετρική διαφορά ανάμεσα στην αφετηρία και των τερματισμό να είναι στα 215 μέτρα (Υψόμετρο εκκίνησης: 560 μ – Υψόμετρο τερματισμού: 775 μ).

Το Service Park του αγώνα θα βρίσκεται στο χωριό «Ρέθι» ενώ το Parc Ferme θα βρίσκεται στην γραφική Κάτω Συνοικία Τρικάλων. Ο πίνακας συμμετοχών όπως προαναφέραμε είναι υπερπλήρης με 38 οδηγούς να ρίχνονται στην μάχη για το βάθρο και την συλλογή πολύτιμων βαθμών για τον τελικό βαθμολογικό πίνακα του θεσμού του Κυπέλλου Αναβάσεων Νοτίου Ελλάδος.

Στην κατηγορία Ν υπάρχουν 10 ονόματα μαζί με αυτό της μοναδικής κυρίας της παρέας, που θα χωριστούν τα 5 για την Ν2, τα 2 για την Ν3 και τα 3 για την Ν4. Στην κατηγορία Α θα δούμε 7 ονόματα, με 2 στην κλάση Α5, 4 στην Α6 και 1 στην Α8. Και στην κατηγορία Ε θα δούμε 7 ονόματα, με 3 στην κλάση Ε10, 3 στην Ε11 και 1 στην Ε12-ΔΙΚ. Η πολυπληθέστερη κατηγορία είναι αυτή της Formula Saloon με 12 οδηγούς εκ των οποίον 2 είναι στην FSA2L , 4 στην FST2 και 1 στην FST. Την κατηγορία θα συμπληρώσουν τα αυτοκίνητα drift που είναι 5 των αριθμό ανεξαρτήτου κλάσης. Τέλος 2 ιστορικά οχήματα θα τιμήσουν με την παρουσία τους τον αγώνα.

Το Αθλητικό Σωματείο του Α.Σ.Ι.Σ.Α. και η Οργανωτική Επιτροπή της 1ης Ανάβασης Τρικάλων Κορινθίας, σχεδίασαν τον αγώνα με επίκεντρο τον ίδιο τον αγωνιζόμενο, θέλοντας να προσφέρουν έναν ασφαλή, τεχνικό και απολαυστικό αγώνα, ανταποδίδοντας την εμπιστοσύνη των οδηγών με πράξεις. Σας περιμένουμε όλους στα πανέμορφα Τρίκαλα Κορινθίας για ένα αγωνιστικό διήμερο που θα γράψει ιστορία!

Θυμίζουμε στους φίλους θεατές πως οι Χρονομετρημένες Δοκιμές το Σάββατο 20 Ιουνίου θα ξεκινήσουν στις 11:00 ενώ ο Αγώνας, θα ξεκινήσει την Κυριακή 21 Ιουνίου και ώρα 11:00, ενώ ο δρόμος κλείνει μία ώρα πριν το πρώτο αυτοκίνητο, όπως αναλυτικά φαίνεται στο πιο κάτω πινακάκι με το πρόγραμμα.

Η 1η Ανάβαση Τρικάλων-Κορινθίας έρχεται στις οθόνες σας σε LIVE STREAMING με κινηματογραφική κάλυψη, με 4 κάμερες υψηλής ευκρίνειας τοποθετημένες στα πιο στρατηγικά και «πονηρά» σημεία της διαδρομής, ενώ ένα «drone» θα πετάει σε αγωνιστικούς ρυθμούς, ακολουθώντας τα περάσματα των οδηγών. Είτε βρίσκεστε στις στροφές του βουνού είτε μπροστά από μια οθόνη, η 1η Ανάβαση Τρικάλων-Κορινθίας θα σας κόψει την ανάσα. Στον πιο κάτω σύνδεσμο μπορείτε να δείτε τον αναλυτικό χάρτη της διαδρομής, με όλα τα σημεία του αγώνα και τις προσβάσεις θεατών :

https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1YpS71D6PLl-oSAih32uGzLUCNbNYnA4&ll=38.00285548535422%2C22.494464499899266&z=15

Την προσπάθεια του Α.Σ.Ι.Σ.Α. και της Οργανωτικής Επιτροπής στηρίζουν η Περιφέρεια Πελοποννήσου, ο Δήμος Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης και ο Σύλλογος Επαγγελματιών Τρικάλων Κορινθίας. Μεγάλοι χορηγοί: ΜΠΑΣΔΕΛΗΣ ΙΚΕ (Nissan–Suzuki–Isuzu), ΚΥΑΝΗ ΑΚΤΗ HOTEL Χορηγοί: CANAL RENT A CAR, AGGELOU CONSTRACTIONS, AGGELOU OIL, INTER CARS (Άργος – Κόρινθος – Τρίπολη), PITSADIOTIS – VAN CENTER, ΙΚΤΕΟ ΚΙΑΤΟΥ, TACTICAL SHOP, GAND OIL Χορηγοί Επικοινωνίας: 4ΤΡΟΧΟΙ, automotopatras.gr, korinthosnews.gr

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