1ο Ράλλυ Παρνασσού: Ένας νέος αγώνας γεννιέται

Ένας νεοσύστατος αγώνας, το Ράλλυ Παρνασσού, θα αποτελέσει τον τέταρτο και τελευταίο γύρο του 61ου Πανελληνίου Πρωταθλήματος Ράλλυ Χώματος. Το κέντρο της διοργάνωσης θα βρίσκεται στην Αμφίκλεια, μια κωμόπολη που συνδυάζει την παράδοση με τη φιλοξενία, ενώ ο αγώνας απαρτίζεται από 6 ειδικές διαδρομές σε μια περιοχή με βαθιά ιστορία και απαράμιλλη φυσική ομορφιά.

Τη διοργάνωση έχουν αναλάβει τα Σωματεία «Ελληνική Λέσχη Αυτοκινήτου Δυτικής Αττικής» (ΕΛ.Λ.Α.Δ.Α.) και «Αγωνιστικός Σύλλογος Ιδιοκτητών Σπορ Αυτοκινήτων» (ΑΣΙΣΑ). Ο αγώνας που θα διεξαχθεί το διήμερο 1 και 2 Νοεμβρίου, έχει αυξημένο συντελεστή 1.5. Παρότι οι Ιωάννης Παπαδημητρίου – Χρήστος Κουζιώνης έχουν ήδη κατακτήσει τον τίτλο του πρωταθλητή, το ενδιαφέρον παραμένει έντονο, καθώς πολλές κατηγορίες παραμένουν ανοιχτές — προμηνύοντας συναρπαστικές μάχες στον επίλογο του θεσμού.

Το Σάββατο 1 Νοεμβρίου, ο Αρχικός Τεχνικός Έλεγχος και ο Διοικητικός Έλεγχος θα διεξαχθούν στη Δαδιώτικη Στέγη Πολιτισμού στην Αμφίκλεια (Οδός Ευταξία και Κρυστάλλη) από τις 09:00 έως τις 13:00 και στη συνέχεια θα ακολουθήσει το προαιρετικό shakedown. Η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί σε ειδική διαδρομή της Αμφίκλειας, μήκους 4 χλμ. από τις 13:30 έως τις 16:30. Στις 20:00 η Πλατεία Αμφίκλειας θα φιλοξενήσει την Πανηγυρική Εκκίνηση του 1ου Ράλλυ Παρνασσού, όπου θα γίνει η παρουσίαση των πληρωμάτων που θα συμμετάσχουν στον τελευταίο γύρο του φετινού Πανελληνίου Πρωταθλήματος Ράλλυ Χώματος.

Την Κυριακή 2 Νοεμβρίου, το πρόγραμμα περιλαμβάνει 6 Ειδικές Διαδρομές, συνολικού μήκους 82,54 αγωνιστικών χιλιομέτρων. Τα πληρώματα θα αναχωρήσουν στις 09:00 από το Service Park το οποίο θα εδράζεται στην Αμφίκλεια και θα αγωνιστούν στις 09:23 στην Ειδική Διαδρομή «Αμφίκλεια», μήκους 15,10 χιλιομέτρων. Πρόκειται για μια κλασική ειδική της περιοχής με νέο σχεδιασμό, γρήγορα κομμάτια και τεχνικές στροφές. Η συνέχεια περιλαμβάνει την Ειδική Διαδρομή «Παναγίτσα» (10:16), μήκους 14,52 χιλιομέτρων, η οποία χαρακτηρίζεται από την ομορφιά του τοπίου και τις συνεχείς υψομετρικές αλλαγές. Τελευταία ειδική του πρωινού loop είναι η Ειδική Διαδρομή «Ελάτεια-Ζέλι» με ώρα έναρξης 10:44 και μήκος 11,65 χιλιόμετρα.

Πρόκειται για μια ακροπολική, γρήγορη και αγαπημένη ειδική διαδρομή των πληρωμάτων, η οποία αναμένεται να προσελκύσει πλήθος κόσμου. Τα πληρώματα θα κατευθυνθούν στη συνέχεια στο Service Park για ημίωρο Service με το πρόγραμμα να περιλαμβάνει το δεύτερο πέρασμα από την Ειδική Διαδρομή «Αμφίκλεια», με ώρα έναρξης 13:02. Έπειτα τα πληρώματα θα αγωνιστούν και πάλι στην Ειδική Διαδρομή «Παναγίτσα» (13:55), ενώ Power Stage του αγώνα αποτελεί η Ειδική Διαδρομή «Ελάτεια-Ζέλι», η οποία θα ξεκινήσει στις 14:23. Ο τερματισμός του 1ου Ράλλυ Παρνασσού θα λάβει χώρα στην Αμφίκλεια στις 15:08, ενώ η Απονομή των Επάθλων θα διεξαχθεί στις 17:30 στο Πνευματικό Πολιτιστικό Κέντρο Αμφίκλειας.

Λίγα λόγια για το κέντρο του αγώνα

Η Αμφίκλεια, η πόλη που θα φιλοξενήσει το κέντρο του αγώνα (Service Park, Διοικητικό και Τεχνικό Έλεγχο, Πανηγυρική Εκκίνηση), είναι ένας παραδοσιακός οικισμός που προσφέρει πολλά στους επισκέπτες.

* Ιστορία και Πολιτισμός: Στην κεντρική πλατεία της, κάτω από τη σκιά των πλατάνων, οι επισκέπτες μπορούν να περιηγηθούν στο μοναδικό στην Ελλάδα Μουσείο Άρτου (Ψωμιού) και στο συστεγαζόμενο Μουσείο Επαγγελμάτων Αμφίκλειας, μια ζωντανή αναδρομή στην αγροτική ζωή και την τέχνη του ψωμιού.

* Αρχαία και Θρησκευτικά Μνημεία: Μην παραλείψετε να επισκεφθείτε την Αρχαία Ακρόπολη Αμφίκλειας για μια πανοραμική θέα, καθώς και την ιστορική Ιερά Μονή Δαδιού (Παναγίας Γαυριώτισσας) και το εκπληκτικό εκκλησάκι της Αγίας Ιερουσαλήμ (Αγιαρσαλής), λαξευμένο σε εσοχή βράχου.

* Γαστρονομία: Οι ταβέρνες της περιοχής προσφέρουν τοπικές νοστιμιές και παραδοσιακά προϊόντα, δίνοντας την ευκαιρία σε πληρώματα και θεατές για μια απολαυστική γαστρονομική εμπειρία.

Η περίοδος δήλωσης συμμετοχής του 1ου Ράλλυ Παρνασσού θα ξεκινήσει τη Δευτέρα 13 Οκτωβρίου και ολοκληρώνεται την Παρασκευή 24 Οκτωβρίου στις 23:59. Οι δηλώσεις συμμετοχής γίνονται αποκλειστικά μέσω του Συστήματος Διαδικτυακής Διαχείρισης Αγώνων (http://www.e-omae-epa.gr/).

Ο Ηλεκτρονικός Πίνακας Ανακοινώσεων φιλοξενείται στην εφαρμογή Sportity (Κωδικός: PARNAS25).

Ελάτε να ζήσετε από κοντά τη μοναδική ατμόσφαιρα του ράλλυ, να θαυμάσετε την προσπάθεια των πληρωμάτων και να ανακαλύψετε τις ομορφιές και την πλούσια παράδοση της Φθιώτιδας. Σας περιμένουμε στην Αμφίκλεια στις 1-2 Νοεμβρίου.

Ακολουθήστε το 1ο Ράλλυ Παρνασσού στην επίσημη ιστοσελίδα του αγώνα και στην επίσημη σελίδα στο facebook.

Ηλεκτρονικός Πίνακας Ανακοινώσεων: https://webapp.sportity.com/channel/PARNAS25

Ιστοσελίδα αγώνα: https://www.ellada-racingclub.com/rallyparnassou2025

Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=61582241600836