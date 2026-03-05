1ο Rally Sprint Αττικής – Πανελλήνιο Κύπελλο Ράλλυ Χώματος & Ιστορικών – Οργάνωση ΑΣΙΣΑ (7-8 Μαρτίου): Την Κυριακή; Μπορείς!

Επιβάλλεται η παρουσία όλων στην πρεμιέρα των Ελληνικών αγώνων για το 2026. Η Βένιζα, περισσότερο ή λιγότερο γνωστή ως διαδρομή με στοιχεία και από το παρελθόν ε.δ. των 13 χλμ., βρίσκεται σε πολύ μικρή απόσταση από την Αθήνα.

Σωστές επιλογές, ο Τεχνικός Έλεγχος το Σάββατο 7 Μαρτίου (15:00 – 20:00) στο Ιδιωτικό ΚΤΕΟ «ΚΟΜΒΟΣ» στο Μαρούσι και τα Μέγαρα, όπου το SP, για την υποστήριξη στα τρία περάσματα των πενήντα πληρωμάτων. Το terrain εναλλάσσεται και με γεγονός πως θα διαφοροποιείται μετά από κάθε πέρασμα, δημιουργούνται προϋποθέσεις και για στοιχεία στρατηγικής στοχεύοντας στη διάκριση.

ΣΕ ΓΗΙΝΑ ΧΡΩΜΑΤΑ

Οι πενήντα αποχρώσεις του γκρι συνδέονται με τις συμμετοχές, ένα ενδιαφέρον κοκτέιλ που προκαλεί, οπότε και προσκαλεί το θεατή για μια ενδιαφέρουσα Κυριακή σε γοητευτικό περιβάλλον. Η μουσική από τους κινητήρες και το θέαμα από τα είκοσι δύο ιστορικά αυτοκίνητα, συνδυάζεται από τα ταχύτατα υψηλού επιπέδου περάσματα των είκοσι οκτώ σύγχρονων αυτοκινήτων όλων των κατηγοριών.

Ενα ποιοτικό κοκτέιλ σε κάθε περίπτωση και κακά τα ψέματα θα μείνεις άφωνος για να μη χαλάσεις την ισορροπία και σε αισθητική, ότι δημιουργεί η Lancia 037 των Αλεξ Χριστοδούλου-Θανάση Σαμαρά, με το νούμερο Ένα στις πόρτες. Κοντράστ σε ακούσματα και ενώ αρχίζεις με volumex, ακολουθεί ο φλατ 6 της 911 RS των Μελά-Βαρδαξή, με έντονη την παρέμβαση από τον 16 βαλβιδο κινητήρα του Escort MK1, by Sutton-DG Γιαλούρης που μοιράζονται ο κ. Γιώργος Παραδείσης με τον Πλούταρχο Στεργίου. Στα αυτοκίνητα της Παραδείσης κ.α, πλέον μόνο λάστιχα της Hankook!

Στη συνέχεια οπισθοχώρηση, ώστε να βρουν χώρο και να δημιουργήσουν ειδικοί στο πέρασμα από την τρύπα της βελόνας, πυροβολάρχες, όπως οι Γιάννης Εδιπίδης και Παράβαλος και ο Χρίστος Πλατής. Λεπτομέρεια για το ποιος από τους εξαιρετικούς Δημήτρη Αμαξόπουλο–Σωτήρη Σκαλτσά οδηγεί το Golf, το αυτοκίνητο-ανθοδέσμη του Προέδρου ΣΣ. Παραμένεις στα Ιστορικά και υποκλίνεσαι για πολλούς, ίσως και διαφορετικούς λόγους, στους gentlemen, Τρίκαρδο, Βασιλόπουλο, Κοφινά, Βοτζάκη και Καλαμαρά, ενώ θα απολαύσεις και σκληρά καρύδια με εμπειρία όπως ο Νικόλας Παυλίδης και ο Γρηγόρης Πιερουτσάκος εκφραστές και της κουλτούρας που αφορά στο ιστορικό αυτοκίνητο και ποιος θα υποτιμήσει τον Χάρη Μανουσαρίδη;

Οι αντιθέσεις, σε σχέση με την ωριμότητα και το νέο αίμα, αφορούν στον Σίρο από τη μια πλευρά, δίπλα του ο Γρηγόρης Ανδριανόπουλος, στο ιστορικό ex Χαλιβελάκης Εscort που συντηρεί η LYKOUR Competition και από την άλλη, στους Γιώργο Δ. Ψύλλο–Λάμπρο Ζωγράφο με το τυπικά σύγχρονο CHALKIAS NISSAN Micra, κοκτέιλ ταλέντου και συναισθημάτων.

Ακριβώς ότι χαρακτηρίζει και τους Γιάννη Νομικό–Μιχάλη Πατρικούση με το γνωστό Starlet. Αντίστοιχο αυτοκίνητο οδηγεί και ο Χατζηγάκης. Αντίστοιχα, ο Μπερτσάτος έχει πλέον την εμπειρία ώστε να αξιοποιήσει τον Κώστα Κόντο και το δικό του Starlet, ενώ ο Κανσός οδηγεί τη γνωστή BMW 320. Ιδιαίτερη η συμμετοχή των Παπαγιάννη–Ματαλιωτάκη με το 205R, ενώ Golf οδηγεί και ο Κωτσόπουλος.

ΝΑΤΟΙ ΟΙ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΕΣ!

Όταν λατρεύεις, δεν διαλέγεις και πρόκειται για υπεραξία στο θεσμό, η συμμετοχή των Γιάννη Παπαδημητρίου–Χρίστου Κουζιώνη, με Scoda Fabia. Τους ακολουθεί μια αρμάδα με Rally 3, κοκτέιλ και σημειολογικής σημασίας με Έλληνες και Κύπριους συναθλητές τους. Όπως, οι Γιώργος Παφίτης-Κύπρος Χριστοδούλου, Πανίκος Πολυκάρπου-Γιώργος Βότσης, Κωνσταντίνος Σιώφερος-Στέλιος Ηλία ενώ οι Έκτωρ Κιμωνίδης-Συμεών Ζέρβας, μοιράζονται ένα Fiesta Rally4, στην ίδια κατηγορία και το Peugeot των Γ. Ηλιόπουλου-Σπύρου Καραστεφάνου.

Τα Ελληνικά Rally3, στα χέρια των Παναγιώτη Παραδείση, Γιώργου Δελλαπόρτα και Δημήτρη Παλαιοκώστα. Στη μάχη της φτερούγας, σε κοκτέιλ EVO με Ιmpreza συναντάς τους συνήθεις ύποπτους, ενώ από εκεί και πέρα, θέλεις να ακούς το Escort του κ. Δεδεγκίκα και τα αυτοκίνητα της κλάσης Α7 με ατμοσφαιρικούς κινητήρες. Ακριβώς όπως και όλα τα βαρελότα της Α5 με εξαιρετικά πληρώματα. Περί των Skoda; Επιστρέφει στη μάχη η προσεγμένη Octavia του Χρίστου Θεοδωρακάκη, μια έξυπνη αντιφτερούγα στην περίφημη άλλοτε κατηγορία Ν.

ΚΑΛΟ ΑΓΩΝΑ!

Ο οργανωτής, το Σωματείο ΑΣΙΣΑ, ευχαριστεί με ένα πρωτότυπο σε τρόπο γραφής Δελτίο Τύπου, δυστυχώς σε αρχείο τύπου PDF χωρίς φωτογραφίες, τους συμμετέχοντες και τους Δήμους Μάνδρας, Ειδυλλίας και Μεγαρέων. Αποθηκεύουμε, την εξαιρετική αφίσα έργο της Clevermedia του Θοδωρή Καλαμαρά που αλλάζει τα δεδομένα σε επίπεδο αισθητικής και το καλό “δρόμο” για τους αθλητές και τους κριτές, συνδυάζεται με καλή διασκέδαση για τον θεατή, τον βασικό συντελεστή των Ελληνικών αγώνων. _ΣΧ

