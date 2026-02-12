1ο Rally Sprint Αττικής στις 7 και 8 Μαρτίου

Πρεμιέρα για το Κύπελλο Χώματος με το 1o Rally Sprint Αττικής, στις 7 και 8 Μαρτίου, με ειδική διαδρομή στη Μάνδρα Ειδυλλίας και με έδρα του αγώνα στον Δήμο Μεγαρέων.

Ο Α.Σ.Ι.Σ.Α. ανακοινώνει την έναρξη της χωμάτινης σεζόν. Με την έγκριση της Ε.Π.Α. και της Ο.Μ.Α.Ε. το 1ο Rally Sprint Αττικής ανοίγει την αυλαία για τους κορυφαίους χωμάτινους θεσμούς της χώρας, υποσχόμενο πλούσιο θέαμα και υψηλό συναγωνισμό.

Ο αγώνας αποτελεί τον πρώτο σταθμό της χρονιάς και προσμετράται στο Κύπελλο Ράλλυ Χώματος 2026 και στο Κύπελλο Ράλλυ Χώματος Ιστορικών Αυτοκινήτων 2026. Η νέα, τεχνική ειδική διαδρομή «Βένιζα» στον Δήμο Μάνδρας Ειδυλλίας θα πραγματοποιηθεί τρεις φορές. Το Service Park και το κέντρο αγώνα θα βρίσκεται στον περιβάλλοντα χώρο του Στρατουδάκειου Πολιτιστικού Κέντρου (Μέγαρα).

Πρόγραμμα Διημέρου

Σάββατο 07/03 (15:00-20:00)

Διοικητικός & Τεχνικός Έλεγχος στο ιδιωτικό Ι. ΚΤΕΟ ΚΟΜΒΟΣ, Γρανικού 2, Μαρούσι.

Κυριακή 08/03 (08:30)

Εκκίνηση Αγώνα

Service Park – Μέγαρα

Κυριακή 08/03

Αγωνιστική Δράση

3 σκέλη Ε.Δ. «Βένιζα» – Δήμος Μάνδρας Ειδυλλίας

Κυριακή 08/03 (17:30)

Τερματισμός & Απονομές στο Στρατουδάκειο Πολιτιστικό Κέντρο

Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή μέσω του Συστήματος Διαδικτυακής Διαχείρισης Αγώνων της Ο.Μ.Α.Ε.

Έναρξη Συμμετοχών: Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου

Λήξη Συμμετοχών: Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου