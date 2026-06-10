1o Rally Sprint Νεμέας: Αποτελέσματα

Στις 7 Ιουνίου η Νεμέα γνώρισε τους αγώνες και ο κόσμος των Ράλλυ εκείνη. Τα συστατικά ήταν όλα εκεί, μια καταπληκτική ειδική διαδρομή δύσκολη με ‘’’άρωμα’’ από παλιούς καλούς Βωξίτες , πολλή σκόνη και ζέστη.

Μια διαδρομή που ήθελε ψυχή, πολύ διάβασμα με πολλές εναλλαγές ταχύτητας, στροφών και οδοστρώματος και από την άλλη, μία τοπική κοινωνία που βοήθησε με κάθε τρόπο, το νέο εγχείρημα.

Στο τέλος της ημέρας οι διοργανωτές δήλωσαν ότι εντυπωσιάστηκαν γενικότερα από το θετικό αποτύπωμα ενός αγώνα Ράλλυ ήδη συζητούν το 2ο Ράλλυ Σπριντ Νεμέας με καινούργιες ιδέες και διορθώνοντας τυχόν αβλεψίες και λάθη.

Στο αγωνιστικό κομμάτι η κυριαρχία των Ι. Παπαδημητρίου Χ. Κουζιώνη με το Skoda Fabia αδιαμφισβήτητη, εντυπωσίασαν τους θεατές με τα πολύ γρήγορα περάσματα τους, οι οποίοι έδωσαν ένα βροντερό «παρών» σπάζοντας τα ρεκόρ προσέλευσης για τέτοιο αγώνα.

Ακολούθησαν οι Π. Πολυκάρπου Γ. Βότσης με Renault Clio και την τριάδα της Γενικής κατάταξης έκλεισαν οι Η. Τσετσώνης με Subaru Impreza. Η επίδοση του αγώνα μετά από μια ταχύτατη προσπάθεια έγινε από τους Γ. Ψύλλο Λ. Ζωγράφο με ένα Nissan Micra που ήταν 5οι στην Γενική Κατάταξη ,1οι στην Ομάδα F2 και 1οι στην Κλάση Α5. Δεύτεροι οι Β. Στάμου Α. Νομικός με Honda Type R. Τρίτοι οι Ε. Κιμωνίδης Σ.Ζέρβας με Ford Fiesta.

Στην άτυπη κατάταξη των ιστορικών πρώτοι ήρθαν οι Siro Γ. Ανδριανόπουλος με ford Escort Mk2 ,δεύτεροι οι Κ. Κοφινάς Ι.Τζόγιας με Toyota Corolla AE 86 και τρίτοι οι Σ. Γιαμαλάκης Δ.Βαζάκας με Subaru Impreza. Στην ομάδα F2E πρώτοι οι Θ. Μούγιος Δ. Μιχαλόπουλος με BMW, δεύτεροι Α. Αναστασόπουλος Α. Παρασκευάς με Toyota Corolla AE92 και τρίτοι οι Β. Καραθανάσης Ε. Καραθανάση με Opel Astra F.

Στην διεύθυνση www.infomega.gr θα βρείτε αναλυτικά τα αποτελέσματα για όλες τις Ομάδες και κλάσεις. Ο αγώνας ήταν αφιερωμένος στην μνήμη του Δημήτρη Ψύλλου που πριν λίγες μέρες έφυγε από τη ζωή.

Επόμενος αγώνας του Κυπέλλου Χώματος είναι το Ράλλυ Σπριντ Λιβαδειάς στις 26-27/9/2026.