24η Ανάβαση Κύμης «Γιάννης Ηλιόπουλος» στις 16 & 17 Μαΐου με 99 συμμετοχές

Ο 4ος γύρος του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Αναβάσεων-Ιστορικών αλλά και ο 3ος του Πανελληνίου Πρωταθλήματος CrossCar, προβλέπεται να είναι συναρπαστικός με δυνατές συγκινήσεις και έντονο ανταγωνισμό με τις 99 συμμετοχές του αγώνα.
Αναλυτικά, στην κατηγορία Ν δήλωσαν συμμετοχή 24 αγωνιζόμενοι, στην κατηγορία Α εκδήλωσαν ενδιαφέρον 12 οδηγοί, στην κατηγορία Ε θα συμμετάσχουν 13 αθλητές και στην Formula Saloon έχουμε 23 συμμετοχές. Επίσης θα δούμε 3 συμμετοχές Ιστορικών και 13 συμμετοχές στην Crosscar, ενώ 11 οδηγοί Drift θα ξεσηκώσουν τους θεατές με ατελείωτες πλαγιολισθήσεις στις 52 στροφές της ανάβασης.
1 1 ΑΣΜΑ ΛΑΜΠΡΑΚΟΣ ΛΟΥΚΑΣ CITROEN SAXO VTS N2
2 2 ΑΣΣΟΑΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ PEUGEOT 106 S16 N2
3 3 START LINE ΣΜΥΡΝΑΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ PEUGEOT 106 S16 N2
4 4 ΑΣΙΣΑ ΡΕΚΚΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ PEUGEOT 106 S16 N2
5 5 ΣΜΑΒ ΣΑΚΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ PEUGEOT 106 S16 N2
6 6 START LINE ΜΠΑΡΚΟΝΙΚΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ CITROEN SAXO VTS N2
7 7 ΑΣΜΑ ΜΠΑΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ CITROEN SAXO VTS N2
8 8 ΑΣΜΑ ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ CITROEN SAXO VTS N2
9 9 ΑΣΜΑ ΣΟΥΚΟΥΛΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ PEUGEOT 106 S16 N2
10 10 START LINE ΜΠΑΜΠΑΡΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ PEUGEOT 106 S16 N2
11 11 ΛΑΜΚΕ ΝΤΟΥΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ PEUGEOT 106 S16 N2
12 12 ΑΣΜΑ ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ PEUGEOT 106 S16 N2
13 14 ΑΣΜΑ ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ HONDA CIVIC EP3 N3
14 15 ΑΛΜΑ ΑΙΓΙΟΥ ΔΡΑΓΩΝΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ HONDA CIVIC EP3 N3
15 16 ΛΑΜΚΕ ΜΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ HONDA CIVIC TYPE R N3
16 17 START LINE ΠΟΤΟΥΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ PEUGEOT 206 RC N3
17 18 START LINE ΦΩΤΕΙΝΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ HONDA CIVIC EP3 N3
18 19 START LINE ΝΤΟΥΡΑΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ RENAULT CLIO 3RS N3
19 20 ΑΟΠ ΘΕΟΣ ΙΩΑΚΕΙΜ HONDA CIVIC EP3 N3
20 21 ΑΣΜΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ HONDA CIVIC EP3 N3
21 22 ΑΛΦΑΛ ΝΤΕΛΙΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ MITSUBISHI LANCER EVO IX N4
22 23 ΑΛΜΑΤΡΙΠΟΛΗΣ ΣΕΧΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ MITSUBISHI LANCER EVO IX N4
23 24 ΣΜΑΒ ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ MITSUBISHI LANCER EVO IX N4
24 25 ΑΛΜΑ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ MITSUBISHI LANCER EVO IX N4
25 26 ΑΟΠ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ PEUGEOT 106 RALLYE A5
26 27 ΑΣΜΑ ΡΕΚΚΑΣ ΒΙΚΤΩΡΑΣ CITROEN SAXO VTS A6
27 28 ΦΙΛΜΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΣΙΟΡΙΚΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ LANCIA YPSILON RALLY 4 A6 Ra4
28 29 ΑΣΜΑ ΜΥΣΙΡΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ PEUGEOT 106 S16 A6
29 30 ΑΣΜΑ ΜΠΑΤΖΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ CITROEN SAXO VTS A6
30 31 START LINE ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΕΛΟΠΙΔΑΣ-ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ HONDA CIVIC EP3 A7
31 32 ΛΕΜΑΡ ΔΗΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ RENAULT CLIO 2 RS A7
32 33 ΑΣΜΑ ΡΕΚΚΑΣ ΠΑΝΑΓΓΕΛΟΣ HONDA CIVIC EP3 A7
33 34 ΑΛΜΑ ΑΙΓΙΟΥ ΛΑΠΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ FORD FIESTA RALLY 2 A8 Ra2
34 35 ΑΛΜΑΤΡΙΠΟΛΗΣ ΜΟΥΡΓΕΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ MITSUBISHI LANCER EVO VIII A8
35 36 ΑΣΜΑ ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ FORD ESCORT WRC A8
36 37 START LINE ΜΠΕΝΗΣ ΜΗΝΑΣ SKODA FABIA RALLY 2 A8 Ra2
37 38 ΑΛΜΑ ΑΙΓΙΟΥ ΛΟΥΚΕΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ PEUGEOT 106 RALLYE E9
38 39 START LINE ΛΕΟΝΤΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ PEUGEOT 106 S16 E10
39 40 ΑΛΜΑ ΑΙΓΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ CITROEN AX E10
40 41 START LINE ΑΡΓΥΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ CITROEN SAXO E10
41 42 ΑΛΜΑ ΑΙΓΙΟΥ ΝΤΕΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ PEUGEOT 205 E10
42 43 START LINE ΠΑΚΚΟΣ ΦΩΤΙΟΣ OPEL MANTA E11
43 44 ΕΛΕΤΑ ΤΣΙΟΥΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ RENAULT CLIO 2 E11
44 45 ΑΟΠ ΤΣΑΓΓΑΡΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ OPEL ASTRA F E11
45 46 ΑΣΜΑ ΜΠΙΜΠΙΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ VW GOLF MK2 E11
46 47 ΕΛΛΑΔΑ ΓΥΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ RENAULT CLIO 1 E11
47 48 ΑΛΑΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΓΚΟΥΣΚΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ BMW 3 E36 E12
48 49 4Χ4 ΝΑΥΠΛΙΟΥ ΚΑΛΚΟΥΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ BMW 3 E30 E12
49 50 ΑΣΣΟΑΑ ΜΠΕΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ FORD SIERRA E12
50 51 ΣΜΑΒ ΠΡΟΔΡΟΜΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ PEUGEOT 106 FSA 2L
51 52 START LINE ΣΚΑΡΛΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ CITROEN SAXO FSA 2L
52 53 ΕΛΕΤΑ ΜΑΡΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ PEUGEOT 106 FSA 2L
53 54 START LINE ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ PEUGEOT 106 FSA 2L
54 55 ΑΛΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ PEUGEOT 106 FSA 2L
55 56 ΑΛΜΑ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ CITROEN SAXO FSA 2L
56 57 ΑΛΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ “ΚΑΝΕΛΛΟΣ” PEUGEOT 106 FSA 2L
57 58 ΛΑΜΚΕ ΜΕΡΙΑΝΟΣ ΔΑΥΙΔ FORD FOCUS FSA 2L
58 59 START LINE “RIRIS” VW BEETLE FSA
59 60 ΕΛΕΤΑ ΚΟΥΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ HONDA CIVIC FN2 FSA
60 61 START LINE ΚΑΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ BMW 3 E30 FSA
61 62 START LINE ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ MAZDA RX8 FSA
62 63 ΛΑΜΚΕ ΡΕΜΕΝΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ PEUGEOT 206 FSA
63 64 ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ FORD ESCORT FSA
64 65 ΑΣΜΑ ΚΑΡΟΦΥΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ SEAT LEON FST2
65 66 ΑΣΜΑ ΔΗΜΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ SEAT LEON FST2
66 67 ΑΣΜΑ ΛΙΟΣΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ALFA ROMEO MITO FST2
67 68 ΦΙΛΜΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΛΑΪΝΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ SEAT IBIZA FST2
68 69 ΑΣΣΟΑΑ ΚΑΚΑΛΕΤΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ OPEL ASTRA G FST2
69 70 ΑΛΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΔΟΥΒΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ BMW 3 E36 FST2
70 71 ΕΛΛΑΔΑ ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ MITSUBISHI LANCER FST
71 72 START LINE ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ FORD FIESTA FST
72 73 ΦΙΛΜΑΑΓΡΙΝΙΟΥ ΣΙΔΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ FORD FIESTA FST
73 74 ΑΣΜΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ PORSCHE 911 2/2C
74 75 ΕΛΛΑΔΑ ΖΑΧΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ FORD ESCORT MK2 3/3B
75 76 ΑΛΦΑΛ ΚΩΣΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ FORD ESCORT MK1/MK2 3/3B
76 77 START LINE ΜΟΛΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ YACAR CROSS CALVINO SPORT CROSSCAR 600cc
77 78 ΑΛΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ LAHOZ SPEEDCAR CROSSCAR 600cc
78 79 ΑΟΠ “LATSIS TAKIS” 4Χ4 CUSTOM CROSSCAR 600cc
79 80 ΑΛΑΛ ΤΖΕΛΛΟΣ ΖΗΣΗΣ LAHOZ SPEEDCAR CROSSCAR 600cc
80 81 ΑΟΘ ΣΤΑΘΗΣ ΜΙΧΑΗΛ CUSTOM CROSS KART CROSSCAR 600cc
81 82 ΑΣΜΑ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ SPEEDCAR XTREM CROSSCAR 600cc
82 83 ΑΛΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ SUZUKI 2005 CROSSCAR 600cc
83 84 ΑΣΣΟΑΑ ΤΡΟΒΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ SPEEDCAR LAHOZ XTREM CROSSCAR 600cc
84 85 ΑΛΑΛ ΤΖΕΛΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ SPEEDCAR XTREM CROSSCAR 600cc
85 86 ΑΣΜΑ ΡΑΠΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ PLANET KART CROSS CROSSCAR 600cc
86 87 ΑΛΑΚ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ SPEEDCAR LAHOZ WONDER CROSSCAR 600cc
87 88 ΑΣΜΑ ΤΑΚΙΔΕΛΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ YACAR CROSS CALVINO SPORT CROSSCAR 600cc
88 89 ΑΣΜΑ ΧΕΚΙΜΙΑΝ ΙΩΑΝΝΗΣ LAHOZ SPEEDCAR CROSSCAR 600cc
89 90 CRC ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΜΠΑΡΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ BMW 318 FSA DRIFT
90 91 ΕΛΛΑΔΑ ΤΑΥΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ BMW 3 E36 FSA DRIFT
91 92 ΑΣΜΑ ΛΕΠΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ FORD SIERRA FST2 DRIFT
92 93 ΑΛΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΧΙΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ BMW 318 FST2 DRIFT
93 94 CRC ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΡΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ TOYOTA COROLLA AE86 FST2 DRIFT
94 95 ΑΟΠ ΤΖΟΥΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ TOYOTA COROLLA FST2 DRIFT
95 96 START LINE ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ BMW 3 E46 FST2 DRIFT
96 97 START LINE ΕΓΓΛΕΖΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ NISSAN SILVIA FST2 DRIFT
97 98 START LINE ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ BMW 3 E30 FST2 DRIFT
98 99 START LINE ΚΟΡΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ NISSAN SILVIA FST2 DRIFT
99 100 START LINE ΕΓΓΛΕΖΟΠΟΥΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ BMW 3 E36 FST2 DRIFT
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ-ΑΡΧΙΚΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ:
Παρασκευή 15 Μαΐου, ώρα 18:00-20:00 στο λιμάνι της Κύμης
Σάββατο 16 Μαΐου, ώρα 09:00-11:00 στο λιμάνι της Κύμης
ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΜΕΝΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ:
Σάββατο 16 Μαΐου, ώρα 12:00 (ο δρόμος κλείνει μια ώρα πριν)
ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΑΓΩΝΑ:
Κυριακή 17 Μαΐου, ώρα 11:00 (ο δρόμος κλείνει μια ώρα πριν)
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ FERRY BOAT: Η μετακίνηση των επιβατών γίνεται ΔΩΡΕΑΝ με απλή επισήμανση “για την Ανάβαση Κύμης”.
ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ
Πέμπτη 14/05 (από Ωρωπό) το πρώτο στις 07:30 και στη συνέχεια κάθε μία ώρα μέχρι 19.30
Παρασκευή 15/05 (από Ωρωπό) το πρώτο στις 07:30 και στη συνέχεια κάθε μία ώρα μέχρι 20.30
Σάββατο 16/05 (από Ωρωπό) το πρώτο στις 07:30 και στη συνέχεια κάθε μία ώρα μέχρι 20.30
Κυριακή 17/05 (από Ερέτρια) το τελευταίο δρομολόγιο στις 20.00
ΠΡΩΤΟΠΟΡΟΣ
Πέμπτη 14/05 (από Ωρωπό) το πρώτο στις 08:00 και στη συνέχεια κάθε μία ώρα μέχρι 20.00
Παρασκευή 15/05 (από Ωρωπό) το πρώτο στις 08:00 και στη συνέχεια κάθε μία ώρα μέχρι 21.00
Σάββατο 16/05 (από Ωρωπό) το πρώτο στις 08:00 και στη συνέχεια κάθε μία ώρα μέχρι 20.00
Κυριακή 17/05 (από Ερέτρια) το τελευταίο δρομολόγιο στις 20.30