25η Ανάβαση Δημητσάνας-Ζυγοβιστίου: Αποτελέσματα

Ολοκληρώθηκε η 25η Ανάβαση Δημητσάνας-Ζυγοβιστίου, αφήνοντας το αποτύπωμά της, ως ο τρίτος από τους τέσσερις αγώνες του Κυπέλλου Αναβάσεων Νοτίου Ελλάδος.

Εξήντα συνολικά αγωνιζόμενοι έδωσαν το στίγμα τους στα βουνά της ορεινής Γορτυνίας σε όσους παραβρέθηκαν το Σαββατοκύριακο 18 και 19 Ιουλίου στους γραφικούς προορισμούς του νομού Αρκαδίας. Το Σάββατο, κατά τη διάρκεια των Χρονομετρημένων Δοκιμών οι οδηγοί αποκάλυψαν τις διαθέσεις τους στη μάχη για τον καλύτερο χρόνο και το πιο εντυπωσιακό πέρασμα, αποσπώντας το χειροκρότημα πλήθους θεατών, οι οποίοι κάλυψαν κάθε προσβάσιμο σημείο της εντυπωσιακής διαδρομής Δημητσάνα-Ζυγοβίστι.

Την ημέρα του αγώνα ο χρόνος άρχισε να κυλά σε αγωνιστικούς ρυθμούς στο καυτό οδόστρωμα στις 11.30 ακριβώς, με τον Δήμαρχο Γορτυνίας κ. Ευστάθιο Κούλη να δίνει την εκκίνηση στο πρώτο αγωνιστικό. Θερμές ευχαριστίες στον Δήμο Γορτυνίας, το Α.Τ Δημητσάνας, το Κέντρο Υγείας Δημητσάνας, την Π.Υ Τρίπολης, τους κατοίκους και επιχειρηματίες της περιοχής, τους αγωνιζόμενους, τους κριτές και τα στελέχη του αγώνα για την υποστήριξή τους στην ασφαλή και επιτυχή ολοκλήρωσή του, καθώς και στους χορηγούς του αγώνα.