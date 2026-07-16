25η Ανάβαση Δημητσάνας-Ζυγοβιστίου στις 18 & 19 Ιουλίου

Με 60 συμμετοχές θα διεξαχθεί στις 18 και 19 Ιουλίου η 25η Ανάβαση Δημητσάνας-Ζυγοβιστίου, ένας αγώνας που έχει τους δικούς του ένθερμους υποστηρικτές και συμμετέχοντες.

Με 60 συμμετοχές θα διεξαχθεί στις 18 και 19 Ιουλίου η 25η Ανάβαση Δημητσάνας-Ζυγοβιστίου, ένας αγώνας που έχει τους δικούς του ένθερμους υποστηρικτές και συμμετέχοντες. Η δροσιά, η ομορφιά του καταπράσινου τοπίου σε συνδυασμό με την έντονη αγωνιστική δράση θα είναι μια αναζωογονητική νότα για τους αγωνιζόμενους, τις ομάδες τους και τους θεατές που θα βρεθούν στην πανέμορφη Δημητσάνα και το γραφικό Ζυγοβίστι.