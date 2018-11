2ος Αγώνας Πρ. Ταχύτητας 2018 - Aυτοκινητοδρόμιο Μεγάρων 17-18 Νοεμβρίου: Στη μάχη 64 οδηγοί

Οι οδηγοί που θα κυνηγήσουν τη διάκριση στον Αγώνα Ταχύτητας είναι 48. Πολυπληθέστερη κατηγορία είναι τα Ιστορικά, με 13 αυτοκίνητα, ενώ οι Ομάδες Α και Ε συγκέντρωσαν από 8 και 9 συμμετοχές, αντίστοιχα. Μεγάλες μάχες αναμένεται να δοθούν στην Ομάδα Ν, με 8 από τα 10 αυτοκίνητά της να ανήκουν στην κλάση Ν2. Το «παρών» θα δώσουν 5 εντυπωσιακά αυτοκίνητα της Formula Saloon, μεταξύ των οποίων και ένα BTCC, ενώ δεν λείπουν και τρία από τα Skoda Fabia 1.2 TSI που συμμετέχουν στο πολύ ανταγωνιστικό ΣΟΑΑ Ενιαίο Skoda 2018 – τα οποία εδώ θα αγωνιστούν μαζί με τα αυτοκίνητα της Formula Saloon.

Υπενθυμίζουμε ότι οι συμμετέχοντες σε αυτό τον αγώνα δεν συγκεντρώνουν βαθμούς μόνο για την τρέχουσα χρονιά, αλλά διεκδικούν και τον τίτλο του Υπερπρωταθλητή κάθε κατηγορίας, που θα προκύψει μετά και από τους αγώνες του 2019. Πρόκειται για μια πρωτοποριακή κίνηση της διοργανώτριας Ελληνικής Λέσχης Αυτοκινήτου Δυτικής Αττικής, που ενώνει τις δύο χρονιές σε μία Super Season, με έπαθλο τη δωρεάν συμμετοχή των νικητών στο Πρωτάθλημα του 2020.

Παράλληλα με τον αγώνα ταχύτητας, αυτό το διήμερο θα διεξαχθεί στα Μέγαρα και ο 1ος αγώνας του επάθλου ατομικής χρονομέτρησης Hellenic Time Trial Challenge 2018. Σε αυτόν θα δοκιμάσουν τις δυνάμεις τους 16 οδηγοί, και συγκεκριμένα 5 στην κατηγορία Stock, 3 στην Sport και 8 στην -πολύ εντυπωσιακή- Extreme, ενώ 3 συμμετοχές προσμετρούν και στο νεοσύστατο έπαθλο Clio Cup.

Αξίζει να σημειωθεί ότι την Παρασκευή 16 Νοεμβρίου η πίστα διοργανώνει ολοήμερο trackday, δίνοντας στους συμμετέχοντες να δοκιμάσουν και να ρυθμίσουν τα αυτοκίνητά τους. Την ίδια μέρα, 16:00-18:00 το απόγευμα, θα πραγματοποιηθεί ο Διοικητικός και Τεχνικός Έλεγχος του αγώνα. Οι συμμετέχοντες θα μπορούν να διαμορφώσουν το χώρο τους στα pits για να είναι έτοιμος το πρωί του Σαββάτου, και τα αυτοκίνητα θα μπορούν να διανυκτερεύσουν στην πίστα.

Το Σάββατο, η δράση ξεκινάει από τις 09:00, με το warm up και τον 1ο αγώνα του HTTC αρχικά και τα ελεύθερα και χρονομετρημένα δοκιμαστικά των αγώνων ταχύτητας στη συνέχεια. Την Κυριακή, το warm up ξεκινάει επίσης στις 09:00, ενώ στις 11:45 θα πραγματοποιηθεί ο πρώτος αγώνας. Το εισιτήριο για τους θεατές θα είναι €5. Υποστηρικτές του αγώνα είναι οι εταιρίες Λουξ Μαρλαφέκας ΑΒΕΕ, Αξοτεχνική, Aglopoulos Racing, Exhaust Flow Δανελάτος, Fais Group of Companies, Καμπέλος Service, LK Garage Κοντός Λάμπρος, MaxPrint Ψηφιακές Εκτυπώσεις, Ρεκτιφιέ Original, Ενοικιάσεις Χαλιβελάκης.

Επισυνάπτονται σε ξεχωριστά αρχεία οι λίστες συμμετοχών του αγώνα ταχύτητας και του HTTC, καθώς και το πρόγραμμα των δύο ημερών.

Δελτίο Τύπου