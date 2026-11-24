Με τη συμμετοχή 40 πληρωμάτων θα διεξαχθεί το 32οΡάλλυ Σπριντ Πύργου στις 28 και 29 Νοεμβρίου. Τη διοργάνωση έχει αναλάβει το Σωματείο Αγωνιστική Ολυμπιακή Λέσχη Αυτοκινήτου Πύργου (ΑΟΛΑΠ), με τον αγώνα να αποτελεί τον τέταρτο και τελευταίο γύρο τόσο του Κυπέλλου Ράλλυ Χώματος όσο και του Κυπέλλου Ράλλυ Χώματος Ιστορικών Αυτοκινήτων.

Ο σχετικός πίνακας περιλαμβάνει 31 σύγχρονα και 9 ιστορικά αυτοκίνητα που θα ριχτούν στη μάχη με το χρονόμετρο στην Ειδική Διαδρομή «Φολόη», η οποία έχει μήκος 13,01 χιλιομέτρων και θα διεξαχθεί τρεις φορές.Συνδιοργανωτής είναι η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας- Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας και υποστηρικτές ο Δήμος Πύργου και ο Δήμος Αρχαίας Ολυμπίας. Θεσμικοί υποστηρικτές είναι το Επιμελητήριο Ηλείας, ο Εμπορικός Σύλλογος Πύργου «Ερμής» και ο ΔΕΠ ΑΕ ΟΤΑ Πύργου.

Με το Νο 1 στις πόρτες του Mitsubishi LancerEvo IX θα αγωνιστεί ο Δημήτρης Σταυρόπουλος, έχοντας ως στόχο να πετύχει την πρώτη του νίκη σε επίπεδο γενικής κατάταξης. Στη θέση του συνοδηγού θα βρίσκεται ο έμπειρος Ευάγγελος Παναρίτης. Στα έξι χρόνια της αγωνιστικής του πορείας στα ράλλυ, ο Πυργιώτης οδηγός έχει ήδη καταγράψει σημαντικές επιτυχίες, κατακτώντας το Κύπελλο της κλάσης Ν4 στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ράλλυ το 2026, καθώς και το Κύπελλο της C6 το 2023. Στην ειδική διαδρομή της Φολόης επιστρέφουν οι Πάνος Ισμαήλος-Κωνσταντίνος Σούκουλης, ένα πλήρωμα που γνωρίζει καλά τις ιδιαιτερότητες της περιοχής, έχοντας αγωνιστεί εκεί αρκετές φορές στο παρελθόν. Το πλήρωμα θα βρεθεί στα μπάκετ ενός τετρακίνητου Mitsubishi LancerEvo IX, με στόχο να ανεβεί για άλλη μια φορά φέτος στο βάθρο σε αγώνα του Κυπέλλου Ράλλυ Χώματος. Με στόχο τη διάκριση θα αγωνιστούν τα αδέρφια Ηλίας και Δημήτρης Τσετσώνης με SubaruImprezaN12. Με «όπλο» την εμπειρία του από τη Φολόη, το τοπικό πλήρωμα θέλει να «κλείσει» τη φετινή αγωνιστική χρονιά με ένα ακόμη θετικό αποτέλεσμα, 20 μέρες μετά τη νίκη του στη Ν4 στο πρωταθληματικό Φθινοπωρινό Ράλλυ.

Με το εντυπωσιακό Toyota Starlet θα εκκινήσουν οι Αντώνης Δημόπουλος-Ευθύμιος Σκαλτσάς που στοχεύουν όχι μόνο στη νίκη στην F2 E, αλλά και σε μια θέση στο βάθρο του αγώνα. Οι δύο φορές πρωταθλητές Ελλάδος στην F2 Eαντιμετώπισαν μηχανικά προβλήματα στους δύο τελευταίους αγώνες του πρωταθλήματος και στο Ράλλυ Σπριντ Πύργου ευελπιστούν να έχουν την τύχη με το μέρος τους. Απαλλαγμένος από το βαθμολογικό άγχος, ο φετινός Πρωταθλητής Ελλάδος στην F2 και περσινός Κυπελλούχος Χώματος, Νίκος Παπαχριστόπουλος θα συμμετάσχει στο 32οΡάλλυ Σπριντ Πύργου με συνοδηγό στο Peugeot 208 R2 τον Νάσο Γκίνη.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η μάχη για τη διεκδίκηση του τίτλου στην F2, με δύο πληρώματα να φτάνουν στον τελευταίο αγώνα της χρονιάς με στόχο την κατάκτηση του Κυπέλλου. Οι Έκτωρ Κιμωνίδης-Συμεών Ζέρβας (Ford Fiesta Rally4) βρίσκονται στην κορυφή της βαθμολογίας και κρατούν την τύχη στα χέρια τους, καθώς θα στεφθούν Κυπελλούχοι εφόσον τερματίσουν μπροστά από τους βασικούς αντιπάλους τους, Βασίλη Στάμου-Ανδρέα Νομικό. Οι Κιμωνίδης-Ζέρβας διαθέτουν πολυετή εμπειρία από αγώνες 4×4, ενώ πέρυσι συμμετείχαν για πρώτη φορά στο Κύπελλο Ράλλυ Χώματος.Από την άλλη πλευρά, ο 30χρονος Βασίλης Στάμου διανύει την πρώτη του χρονιά στους αγώνες ράλλυ, οδηγώντας ένα Honda CivicType R EP3. Παρά την περιορισμένη εμπειρία του στον χώρο, έχει καταφέρει να ανέβει στο βάθρο της F2 και στους τρεις προηγούμενους γύρους του φετινού Κυπέλλου Ράλλυ Χώματος, διατηρώντας ζωντανές τις ελπίδες του για την κατάκτηση του τίτλου.Σταθερή παρουσία στις διοργανώσεις της ΑΟΛΑΠ έχει την τελευταία δεκαετία ο Κυπελλούχος της κατηγορίας Ν για το 2024, Νίκος Ντάβαρης, ο οποίος δεν θα μπορούσε να απουσιάζει από το 32ο Ράλλυ Σπριντ Πύργου. Αυτή τη φορά θα βρεθεί πίσω από το τιμόνι ενός Mitsubishi LancerEvo IX, έχοντας στο δεξί μπάκετ τον Κωνσταντίνο Μακρή.Με ένα τετρακίνητο MitsubishiLancerEvoVIIθα αγωνιστούν για τέταρτη φορά σε Ράλλυ Σπριντ της ΑΟΛΑΠ, οι Πάνος και Μάριος Κωνσταντάκος, με τον οδηγό να επιστρέφει φέτος στην ενεργό δράση έπειτα από πέντε χρόνια απουσίας.

Να επαναλάβουν την περσινή τους επιτυχία φιλοδοξούν οι Αναστάσιος Παπαδόπουλος-Ανδρέας Βασιλόπουλος, οι οποίοι είχαν ολοκληρώσει το 31οΡάλλυ Σπριντ Πύργου στην πέμπτη θέση της γενικής κατάταξης και στην κορυφή της F2. Το πλήρωμα θα συμμετάσχει και φέτος με ένα MG ZR 160. Με στόχο μια θέση στο βάθρο τηςδικίνητης κατηγορίας θα συμμετάσχουν οι Ιωάννης Γιαννακόπουλος-Νίκος Ξανθός, οι οποίοι θα αγωνιστούν με ένα Ford Fiesta R2. Από εκεί και πέρα, πρωταγωνιστικό ρόλο στην F2 Eαναμένεται να έχουν οι Θεόδωρος Μούγιος-Δημήτρης Μιχαλόπουλος με το πισωκίνητοBMW 320 E30. Οι νικητές της κατηγορίας στον αγώνα της Νεμέας έρχονται στον Πύργο με στόχο να εξαντλήσουν τις πιθανότητές τους για την κατάκτηση του τίτλου στην F2 E. Να προσφέρουν πλούσιο θέαμα στους θεατές που αναμένεται να βρεθούν στη Φολόη φιλοδοξούν οι Παναγιώτης Μπρης-Γιώργος Μικελόπουλος. Το πλήρωμα θα λάβει μέρος στον τελευταίο γύρο του φετινού Κυπέλλου ΡάλλυΧώματος με ένα Ford Escort MKII. Με τη γνώριμη Toyota Corolla AE111 θα συμμετάσχει στο 32ο Ράλλυ Σπριντ Πύργου ο Γιώργος Μανέτας. Ο 32χρονος Πυργιώτης που ξεκίνησε την αγωνιστική του πορεία το 2017 ως συνοδηγός, φέτοςσυμμετείχε στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ράλλυ Χώματος και στον αγώνα της Ηλείας θα έχει δίπλα του τον Ανδρέα Αδαμόπουλο. Συνεχή βήματα προόδου κάνει ο Κωνσταντίνος Καπετανάκης, ένας οδηγός που θα αγωνιστεί στο 32οΡάλλυ Σπριντ ΑΟΛΑΠ με στόχο μια θέση στο βάθρο της F2, έχοντας την καθοδήγηση του Νίκου Βαρώτσου, ο οποίος θα βρίσκεται στο δεξί μπάκετ ενός FordFiestaR2. Μετά από δύο άτυχες χρονιές με το Renault Clio R3, ο Θεόδωρος Πανούτσος μετρά φέτος δύο τερματισμούς σε ισάριθμους αγώνες. Στο Ράλλυ Σπριντ Πύργου, με συνοδηγό τον Φώτη Κωνσταντόπουλο, θα επιδιώξει να συνεχίσει το σερί του και γιατί όχι να διακριθεί στη δικίνητηF2. Πολύτιμα χιλιόμετρα πίσω από το τιμόνι ενός SubaruImprezaN12 θέλει να γράψει στον Πύργο ο Θεόδωρος Ζωγράφος, ένας οδηγός που έκανε το ντεμπούτο του στους αγώνες τον περασμένο Ιούλιο. Συνοδηγός του θα είναι ο Νίκος Ντούρας. Τα μπάκετ ενός Peugeot 206 θα μοιραστούν οι Διονύσης Κατέβας-Χρήστος Κουφός, με στόχο μια καλή εμφάνιση στην F2. Τον τίτλο της F2 E θέλουν να εξασφαλίσουν στον Πύργο οι Βασίλειος Καραθανάσης-Ελένη Καραθανάση με Opel Astra GSI. Πατέρας και κόρη βρίσκονται στην κορυφή της βαθμολογίας, έχοντας ανέβει στο βάθρο της κατηγορίας και στους τρεις προηγούμενους αγώνες του Κυπέλλου φέτος.Εντός έδρας αγωνίζεται ο Κωνσταντίνος Δημακόπουλος που θα βρεθεί πίσω από το τιμόνι ενός ToyotaStarlet, με συνοδηγό τον Παναγιώτη Κακαλή και με βλέψεις για διάκριση στην F2 E.

Οκτώ πληρώματα θα βρεθούν αντιμέτωπα στην Α5 στο 32οΡάλλυ Σπριντ Πύργου. Ανάμεσά τους ξεχωρίζουν οι Θέμης και Παναγιώτης Γεωργίου(ToyotaYaris), που παρουσιάζονται βελτιωμένοι οδηγικάφέτος και με νίκη στην κατηγορία θα πανηγυρίσουν την κατάκτηση του επάθλου στην Α5. Ανταγωνιστικοί αναμένεται να είναι και οι Αναστάσιος Αναστασόπουλος-Αχιλλέας Παρασκευόπουλος, οι οποίοι αφήνουν προσωρινά την κόκκινη Toyota Corolla AE92 για να αγωνιστούν με ένα Toyota Yaris στον τελευταίο αγώνα του Κυπέλλου Ράλλυ Χώματος.Επιστροφή στο αριστερό μπάκετ για τον Παντελή Τζαβάρα που θα συμμετάσχει στο 32οΡάλλυ Σπριντ Πύργου με ένα ToyotaYaris, έχοντας για πρώτη φορά δίπλα του τον αδερφό του, Χρήστο Τζαβάρα. Για μια θέση στο βάθρο της Α5 θα παλέψουν οι Δημήτρης Αλεξανδρόπουλος-Θεόδωρος Λιανός με Toyota Starlet EP91. Πρωτόγνωρη εμπειρία θα είναι ο αγώνας για τον Χαράλαμπο Γιαννακόπουλο, καθώς ο τοπικός οδηγός, με παρουσία τα τελευταία χρόνια σε αγώνεςdragster, θα κάνει το ντεμπούτο του στα ράλλυ με ένα Toyota Yaris και συνοδηγό τον Παναγιώτη Μιχαλόπουλο.Με ένα ToyotaYarisθα συμμετάσχουν οι Κωνσταντίνος Πιρπυρής-Βασίλης Γρηγορόπουλος, με τον οδηγό να θέλει να δώσει συνέχεια στο επιτυχημένο σερί τερματισμών. Μόλις τη δεύτερη συμμετοχή του σε αγώνα ράλλυ θα πραγματοποιήσει το Σαββατοκύριακο ο Βασίλης Ραφαήλ Γιαννόπουλος, ο οποίος θα οδηγήσει ένα Toyota Starlet, με συνοδηγό τον πρωτάρη Βασίλειο Παναγιώτη Θεοδωρέλο.Πολύτιμα χιλιόμετρα πίσω από το τιμόνι του νεοαποκτηθέντος LanciaYpsilonHFRally4 θέλουν να γράψουν οι «Adkanell»-Ιωάννης Βελάνηςστην πρώτη γνωριμία του οδηγού με τα χώματα της Ηλείας. Οι Μάνος Αχτίδας-Γεώργιος ΒόγκαςΒουγιαδάκης(Peugeot 206) μετρούν τρία βάθρα στην Α5 σε ισάριθμες φετινές συμμετοχές στο Κύπελλο Ράλλυ Χώματος και στονΠύργο θα επιδιώξουν να συγκεντρώσουν τους απαραίτητους βαθμούς για την κατάκτηση του Επάθλου της κατηγορίας. Στην F2 Eθα αγωνιστούν επίσης οι Θεόδωρος Βούλγαρης-Γιώργος Μανδάνης με ένα ToyotaStarlet και οι Παναγιώτης Σταθόπουλος-Παναγιώτης Αγγελής με Volkswagen Polo.

Το 32ο Ράλλυ Σπριντ Πύργου αποτελεί τον τέταρτο και τελευταίο γύρο του Κυπέλλου Ράλλυ Χώματος Ιστορικών Αυτοκινήτων. Οι Νίκος Παυλίδης-Δημήτρης Κουμποτής θα αγωνιστούν για πρώτη φορά στη Φολόη, με στόχο να εξασφαλίσουν τον τίτλοστο θεσμό. Το πλήρωμα, που φέτος ακολούθησε το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ράλλυ Χώματος Ιστορικών Αυτοκινήτων, θα οδηγήσει ένα Fiat 131 Racing.Στη Φολόη επιστρέφει ο Ιωάννης Παράβαλος, ο οποίος είχε συμμετάσχει και στο Ολυμπιακό Ράλλυ την άνοιξη. Αυτή τη φορά, με μια Toyota Corolla AE92 και με συνοδηγό τον Διονύση Κολοτούρο, θα διεκδικήσει τη νίκη στην κατηγορία των Ιστορικών. Στον αγαπημένο του αγώνα επιστρέφει ο Χρήστος Πλατής, μετά τις επιτυχημένες παρουσίες των δύο προηγούμενων ετών. Και φέτος θα αγωνιστεί με ένα Toyota Starlet, έχοντας στο δεξί μπάκετ τον πρωτοεμφανιζόμενο Αθανάσιο Βασιλόπουλο.Την πρώτη του γνωριμία με την ειδική διαδρομή της Φολόης θα έχει ο Γιαννιώτης Κωνσταντίνος Λαδιάς που θα συμμετάσχει στο 32οΡάλλυ Σπριντ Πύργου με ένα ToyotaStarletκαι συνοδηγό τον πολύπειρο Μιχάλη Πατρικούση.Σταθεροί στις τελευταίες τους εμφανίσεις είναι οι Ιπποκράτης Παλαπάνογλου-Παναγιώτης Γκλιάτης, οι οποίοι θα αγωνιστούν στην Ηλεία με Toyota Corolla TE37. Με Alfa Romeo 2000 θα συμμετάσχουν οι Παύλος Βοτζάκης-Αντώνης Ρέκκας, ενώ οι Πάτροκλος Κανσός-Αχιλλέας Λαδάς, που φέτος συμμετέχουν τόσο σε χωμάτινα όσο και σε ασφάλτιναράλλυ, θα οδηγήσουν μια BMW 320i E21. Το ντεμπούτο ως οδηγός θα κάνει στην Ηλεία ο 28χρονος Αλέξανδρος Τυροβόλης, με Toyota Starlet KP61 και συνοδηγό τον Γεώργιο Δημήτριο Γεωργόπουλο. Στην κατηγορία των Ιστορικών θα συμμετάσχουν επίσης οι Παντελής Αντωνόπουλος-Μαρία Καλλίτση με ένα πισωκίνητο Ford Escort MKII.

Το πρόγραμμα του 32ουΡάλλυ Σπριντ Πύργου ξεκινάει το Σάββατο 28 Νοεμβρίου με τη διεξαγωγή του Διοικητικού και Τεχνικού Ελέγχου από τις 14:00 έως τις 17:00στο Θεματικό Πάρκο Ξυστρή, εντός της πόλης του Πύργου.

Πεδίο δράσης του αγώνα θα αποτελέσει η περίφημη και αγαπημένη Ειδική Διαδρομή των αγωνιζόμενων, «Φολόη», μήκους 13,01 χιλιομέτρων.Η φετινή της εκδοχή κρύβει μια ξεχωριστή ιδιαιτερότητα, καθώς θα διεξαχθεί με αντίστροφη φορά, όπως ακριβώς συνέβαινε μέχρι και το 2024, προσφέροντας μια διαφορετική αγωνιστική πρόκληση στους συμμετέχοντες.Την Κυριακή 29Νοεμβρίου,το πρώτο αγωνιστικό θα αναχωρήσει από το ServicePark, το οποίο θα βρίσκεται στο χώρο της Πανήγυρης «Βάραγκα»στις 09:00 και θα πραγματοποιήσει το πρώτο πέρασμα από τη διαδρομή στις 09:33. Στη συνέχεια θα ακολουθήσουν δύο ακόμη διελεύσεις από την Ειδική Διαδρομή «Φολόη» στις 11:31 και στις 13:29, με το πρώτο αγωνιστικό να τερματίζει στον προαύλιο χώρος της αίθουσας εκδηλώσεων «Νόστος» στις 13:54. Η απονομή των επάθλων είναι προγραμματισμένη για τις 16:00 στην αίθουσα εκδηλώσεων «Νόστος» στη Νέα Πέρσαινα.