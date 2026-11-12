32ο Ράλλυ Σπριντ Πύργου στις 28 και 29 Νοεμβρίου

Ο τέταρτος και τελευταίος αγώνας του Κυπέλλου Ράλλυ Χώματος της φετινής χρονιάς θα φιλοξενηθεί στην Ηλεία το διήμερο 28 και 29 Νοεμβρίου.

Το 32ο Ράλλυ Σπριντ Πύργου διοργανώνεται από το αθλητικό Σωματείο Αγωνιστική Ολυμπιακή Λέσχη Αυτοκινήτου Πύργου (ΑΟΛΑΠ), με συνδιοργανωτή την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας- Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας και την υποστήριξη του Δήμου Πύργου και Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας. Θεσμικοί υποστηρικτές είναι το Επιμελητήριο Ηλείας, ο Εμπορικός Σύλλογος Πύργου «Ερμής» και ο ΔΕΠ ΑΕ ΟΤΑ Πύργου. Ο αγώνας εκτός από το Κύπελλο Ράλλυ Χώματος, προσμετράει και στο Κύπελλο Ράλλυ Χώματος Ιστορικών αυτοκινήτων. Το πρόγραμμα ξεκινάει το Σάββατο 28 Νοεμβρίου με τη διεξαγωγή του Διοικητικού και Τεχνικού Ελέγχου από τις 14:00 έως τις 17:00 στο Θεματικό Πάρκο Ξυστρή, εντός της πόλης του Πύργου.

Πεδίο δράσης του αγώνα θα αποτελέσει η περίφημη και αγαπημένη Ειδική Διαδρομή των αγωνιζόμενων, «Φολόη», μήκους 13,01 χιλιομέτρων. Η φετινή της εκδοχή κρύβει μια ξεχωριστή ιδιαιτερότητα, καθώς θα διεξαχθεί με αντίστροφη φορά, όπως ακριβώς συνέβαινε μέχρι και το 2024, προσφέροντας μια διαφορετική αγωνιστική πρόκληση στους συμμετέχοντες. Την Κυριακή 29 Νοεμβρίου, το πρώτο αγωνιστικό θα αναχωρήσει από το Service Park, το οποίο θα βρίσκεται στο χώρο της Πανήγυρης «Βάραγκα» στις 08:30 και θα πραγματοποιήσει το πρώτο πέρασμα από τη διαδρομή. Στη συνέχεια θα ακολουθήσουν δύο ακόμη διελεύσεις από την Ειδική Διαδρομή «Φολόη», με το πρώτο αγωνιστικό να τερματίζει στην αίθουσα εκδηλώσεων «Νόστος» στις 15:09. Η απονομή των επάθλων είναι προγραμματισμένη για τις 17:00 στην αίθουσα εκδηλώσεων «Νόστος» στη Νέα Πέρσαινα. Ο αγώνας περιλαμβάνει συνολικά 39,03 αγωνιστικά χιλιόμετρα, ενώ τα 113,52 χιλιόμετρα απλών διαδρομών συμπληρώνουν τη συνολική απόσταση των 152,55 χιλιομέτρων.

Οι αναγνωρίσεις θα διενεργηθούν όπως περιγράφεται στο άρθρο 21 του Γενικού Κανονισμού Ράλλυ. Ο αριθμός των αναγνωρίσεων ορίζεται σε έξι περάσματα. Οι ημέρες που επιτρέπονται οι αναγνωρίσεις είναι την Κυριακή 22 Νοεμβρίου 2026 και ώρες από 09:00 έως 16:00, την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2026 και ώρες από 09:00 έως 16:00 και το Σάββατο 28 Νοεμβρίου 2026 και ώρες από 09:00 έως 14:00. Δεν θα επιτρέπονται αναγνωρίσεις με αντίθετη φορά με τον αγώνα. Δήλωση συμμετοχής ΣΔΔΑ, Συμπληρωματικός Κανονισμός, Χάρτης, ωράριο και Road Book θα δημοσιεύονται τόσο στην ιστοσελίδα του Σωματείου (www.aolap.gr), όσο και στην επίσημη ιστοσελίδα της Ομοσπονδίας (www.omae-epa.gr). Όλες οι πληροφορίες για αγωνιζόμενους και θεατές, θα είναι διαθέσιμες και στη σελίδα της ΑΟΛΑΠ στο facebook: www.facebook.com/aolapyrgou. Οι δηλώσεις συμμετοχής γίνονται ήδη δεκτές και η προθεσμία υποβολής τους ολοκληρώνεται την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου, στις 23:59. Υπενθυμίζεται ότι οι δηλώσεις συμμετοχής υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, μέσω του Συστήματος Διαδικτυακής Διαχείρισης Αγώνων (ΣΔΔΑ) της ΟΜΑΕ, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.e-omae-epa.gr/. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν για πληροφορίες: Τηλ/Fax: 2621022165 (ώρες 19.00-22.00), 6974109515, 6937112825 e-mail: [email protected], [email protected] και Facebook “ ΑΟΛΑΠ ”._Γραφείο Τύπου και Επικοινωνίας ΑΟΛΑΠ