42o AVIN Ράλλυ Φθιώτιδος 2026: Με 6 ειδικές διαδρομές γύρω από τη Λαμία

Το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ράλλυ Χώματος συνεχίζεται το διήμερο 5 και 6 Σεπτεμβρίου 2026, με το 42ο AVIN Ράλλυ Φθιώτιδος.

Με επίκεντρο την πόλη της Λαμίας, η Οργανωτική Επιτροπή έχει σχεδιάσει έναν αγώνα με λίγα χιλιόμετρα απλών διαδρομών, ο οποίος περιλαμβάνει έξι ειδικές σε γνώριμες και απαιτητικές χωμάτινες διαδρομές της ευρύτερης περιοχής του Δήμου Λαμιέων. Διοργανωτής είναι η Αγωνιστική Λέσχη Αυτοκινήτου Λαμίας (Α.Λ.Α.Λ.), ενώ συνδιοργανωτές, όπως πάντοτε άλλωστε, είναι η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, ο «οικοδεσπότης» Δήμος Λαμιέων και το Επιμελητήριο Φθιώτιδος.

Χορηγός ονομασίας είναι η AVIN, μεγάλος χορηγός η Γ.Κ. ΡΙΖΑΚΟΣ ΑΒΕΤΕ και υποστηρικτής του αγώνα είναι η Karellis Group. Την ασφάλεια της διαδρομής «φροντίζει» η MAXUS HELLAS, διαθέτοντας τα Maxus T60 για τις ανάγκες της διοργάνωσης. Τα οχήματα στελεχώνουν το «Safety Caravan» του αγώνα, αναλαμβάνοντας τους ρόλους των πλοηγών και των ουραγών οχημάτων. Τον τομέα της επικοινωνίας έχουν αναλάβει οι COSMOTE, 4ΤΡΟΧΟΙ, το STAR Κεντρικής Ελλάδας, το LamiaReport, το Lamia FM-1 96.2 και το GRally.

Το πρωί του Σαββάτου 5 Σεπτεμβρίου από τις 10:00 έως τις 14:00 δίπλα στις εγκαταστάσεις του Service Park, το οποίο θα φιλοξενηθεί στο δυτικό χώρο στάθμευσης (parking) της Πανελλήνιας Έκθεσης Λαμίας, θα διεξαχθεί ο Διοικητικός και Τεχνικός Έλεγχος του αγώνα. Το shakedown του 42ου AVIN Ράλλυ Φθιώτιδος, τρίτου γύρου του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Ράλλυ Χώματος, θα διεξαχθεί 13 χλμ βόρεια από το Service Park, από τις 13:00 έως τις 17:00 στον οικισμό Αγριλιά Λαμίας και όχι στην ΒΙΠΕ Λαμίας όπως αρχικά είχε ανακοινωθεί.

Οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν έως τέσσερα περάσματα από τη διαδρομή μήκους 4,29 χλμ., προκειμένου να προετοιμάσουν όσο το δυνατόν καλύτερα τα αγωνιστικά τους αυτοκίνητα και να πραγματοποιήσουν τις τελευταίες ρυθμίσεις ενόψει του αγώνα. Το βράδυ του Σαββάτου 5 Σεπτεμβρίου, στις 20:30, η Πλατεία Ελευθερίας θα υποδεχθεί τα πληρώματα για την Πανηγυρική Εκκίνηση του 42ου AVIN Ράλλυ Φθιώτιδος. Λίγες ώρες πριν από την έναρξη του αγώνα, οι φίλοι του μηχανοκίνητου αθλητισμού θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά τα πληρώματα και να θαυμάσουν τα αγωνιστικά αυτοκίνητα στο κέντρο της Λαμίας.

Το αγωνιστικό σκέλος του 42ου AVIN Ράλλυ Φθιώτιδος θα διεξαχθεί την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου, με τα πληρώματα να καλούνται να αντιμετωπίσουν το χρονόμετρο σε έξι Ειδικές Διαδρομές. Η αυλαία θα ανοίξει στις 09:28 με την Ειδική Διαδρομή «Λυγαριά Ι», μήκους 14,26 χλμ. Ακολουθεί στις 10:11 η Ειδική Διαδρομή «Μοσχοκαρυά Ι» (13,28 χλμ.), ενώ το πρωινό σκέλος ολοκληρώνεται με την Ειδική Διαδρομή «ΡΙΖΑΚΟΣ Δίβρη Ι», μήκους 15,20 χλμ., η οποία θα εκκινήσει στις 11:19.

Στη συνέχεια, τα πληρώματα επιστρέφουν στη Λαμία για το ενδιάμεσο service διάρκειας 30 λεπτών, πριν κατευθυνθούν και πάλι στις ειδικές διαδρομές. Η δεύτερη διέλευση από τη «Λυγαριά ΙΙ» θα πραγματοποιηθεί στις 13:22, ενώ το δεύτερο πέρασμα από τη «Μοσχοκαρυά ΙΙ» είναι προγραμματισμένο για τις 14:05. Η αγωνιστική δράση θα ολοκληρωθεί με την Power Stage του 42ου AVIN Ράλλυ Φθιώτιδος, τη «ΡΙΖΑΚΟΣ Δίβρη ΙΙ», η οποία θα εκκινήσει στις 15:13. Ο αγώνας περιλαμβάνει συνολικά 85,48 αγωνιστικά χιλιόμετρα, με το συνολικό μήκος του 42ου AVIN Ράλλυ Φθιώτιδος να ανέρχεται στα 217,14 χλμ.

Η περίοδος δήλωσης συμμετοχής στον αγώνα θα ξεκινήσει τη Δευτέρα 17 Αυγούστου και θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 28 Αυγούστου στις 23:59. Οι δηλώσεις συμμετοχής γίνονται αποκλειστικά μέσω του Συστήματος Διαδικτυακής Διαχείρισης Αγώνων (Σ.Δ.Δ.Α.) της ΟΜΑΕ, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.e-omae-epa.gr . Μπορείτε να βρείτε τον Συμπληρωματικό Κανονισμό και το ωράριο του αγώνα, στην επίσημη ιστοσελίδα της Αγωνιστικής Λέσχης Αυτοκινήτου Λαμίας (Α.Λ.Α.Λ.), www.alal.gr . Μείνετε συντονισμένοι για ακόμη περισσότερες πληροφορίες…..

Ι στοσελίδα αγώνα : https://www.alal.gr/rf2026

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Γραφείο Τύπου – Αγωνιστική Λέσχη Αυτοκινήτου Λαμίας (Α.Λ.Α.Λ.)