42ο AVIN Ράλλυ Φθιώτιδος: Στη δημοσιότητα οι χάρτες και η αφίσα του αγώνα

Λίγες περισσότερες από 30 ημέρες απομένουν για το 42ο AVIN Ράλλυ Φθιώτιδος, τον τρίτο γύρο του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Ράλλυ Χώματος.

Στις 5 και 6 Σεπτεμβρίου, η πρωτεύουσα της Φθιώτιδας θα υποδεχθεί τα κορυφαία πληρώματα της χώρας, καθώς και συνδυασμούς από το εξωτερικό, οι οποίοι θα αναμετρηθούν σε έξι απαιτητικές ειδικές διαδρομές, όλες εντός των ορίων του Δήμου Λαμιέων. Με ιστορία που μετρά περισσότερες από πέντε δεκαετίες, το Ράλλυ Φθιώτιδος επιστρέφει δυναμικά στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ράλλυ Χώματος. Ο ιστορικός αγώνας επανέρχεται στο θεσμό, καθώς το 2024 είχε διεξαχθεί σε ασφάλτινη επιφάνεια, ενώ το 2025 δεν βρέθηκε στο αγωνιστικό καλεντάρι. Η Αγωνιστική Λέσχη Αυτοκινήτου Λαμίας (Α.Λ.Α.Λ.), με τους συνδιοργανωτές της, την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, τον «οικοδεσπότη» Δήμο Λαμιέων, το Επιμελητήριο Φθιώτιδος, καθώς και με τους χορηγούς της, AVIN και Γ.Κ. ΡΙΖΑΚΟΣ ΑΒΕΤΕ, αλλά και τους υποστηρικτές της που είναι η Karellis Group και η Maxus Hellas, έχουν ετοιμάσει ένα πολύ μαζεμένο αγώνα γύρω από την Λαμία.

Το πρόγραμμα του Σαββάτου 5 Σεπτεμβρίου περιλαμβάνει τον Διοικητικό και Τεχνικό Έλεγχο του αγώνα και στη συνέχεια στον οικισμό Αγριλιά Λαμίας θα διεξαχθεί το shakedown, στο οποίο οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν έως τέσσερα περάσματα από τη διαδρομή μήκους 4,29 χλμ. Το βράδυ του Σαββάτου 5 Σεπτεμβρίου, στις 20:30, η Πλατεία Ελευθερίας θα υποδεχθεί τα πληρώματα για την Πανηγυρική Εκκίνηση του 42ου AVIN Ράλλυ Φθιώτιδος. Το αγωνιστικό σκέλος του 42ου AVIN Ράλλυ Φθιώτιδος θα ξεκινήσει την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου στις 09:28 με την ολοκαίνουργια Ειδική Διαδρομή «Λυγαριά», μήκους 14,26 χιλιομέτρων. Η εκκίνηση θα δοθεί λίγο έξω από το ομώνυμο χωριό, σε μια διαδρομή στην οποία οι συνεχείς εναλλαγές κατεύθυνσης, οι αλλεπάλληλες «μία σε μία» στροφές και οι συνολικά 33 αλλαγές πορείας (τουλίπες) απαιτούν απόλυτη συγκέντρωση, άψογη συνεργασία πληρώματος και ιδιαίτερα προσεγμένο γράψιμο των σημειώσεων. Παρά τον ιδιαίτερα τεχνικό χαρακτήρα της, η διαδρομή κινείται σε γρήγορο τερέν, με τον τερματισμό να βρίσκεται λίγο έξω από το χωριό Στίρφακα.

Έπειτα από μια απλή διαδρομή περίπου 13 χιλιομέτρων, τα πληρώματα θα βρεθούν στη δεύτερη ειδική διαδρομή του αγώνα, την κλασική, «Ακροπολική» «Μοσχοκαρυά», η οποία αποτελεί εξέλιξη της Ε.Δ. Γραμμένη του Ράλλυ Φθιώτιδος 2018, με μικρές τροποποιήσεις στη χάραξή της. Στη φετινή της μορφή έχει μήκος 13,28 χιλιομέτρων, με την εκκίνηση να βρίσκεται περίπου στο 8,94ο χιλιόμετρο της διαδρομής του 2018, 300 μέτρα μετά τον Ιερό Ναό της Αγίας Παρασκευής, στην έξοδο της Μοσχοκαρυάς. Ο τερματισμός παραμένει στην είσοδο του χωριού «Καλαμάκι», σε μια ειδική που διατηρεί αναλλοίωτο τον έντονο οδηγικό της χαρακτήρα. Τα γνωστά άλματα, που κάθε χρόνο προσελκύουν εκατοντάδες θεατές, η θεαματική αλλαγή πορείας και οι γρήγορες, τεχνικές αλληλουχίες στροφών συνθέτουν μία από τις πιο εντυπωσιακές ειδικές του αγώνα.

Τρίτη ειδική του αγώνα αποτελεί η επίσης γρήγορη και ιδιαίτερα τεχνική Ειδική Διαδρομή «ΡΙΖΑΚΟΣ Δίβρη», μήκους 15,20 χιλιομέτρων. Η εκκίνηση θα δοθεί περίπου 100 μέτρα πριν από την κλασική αριστερή αλλαγή πορείας με το τσιμεντένιο πέρασμα, δίπλα στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Δίβρης. Με εξαιρετικής ποιότητας χωμάτινο τερέν, υψηλές μέσες ωριαίες ταχύτητες και συνεχείς εναλλαγές ρυθμού, η «ΡΙΖΑΚΟΣ Δίβρη» υπόσχεται να προσφέρει έντονες συγκινήσεις στα πληρώματα και πλούσιο θέαμα στους θεατές, μέχρι τον τερματισμό της στο Παλαιοχώρι Λαμίας. Έπειτα από 30 λεπτο service το οποίο θα εδράζεται στο δυτικό χώρο στάθμευσης (parking) της Πανελλήνιας Έκθεσης Λαμίας, τα πληρώματα θα επιστρέψουν στις Ειδικές Διαδρομές «Λυγαριά», «Μοσχοκαρυά», καθώς και στην «ΡΙΖΑΚΟΣ Δίβρη», η οποία προσφέρει πρόσθετους βαθμούς στα ταχύτερα πληρώματα, όντας η Power Stage του 42ου AVIN Ράλλυ Φθιώτιδος.

Οι απονομές των επάθλων στους νικητές θα διεξαχθεί στις 18:00 στις εγκαταστάσεις του Κλειστού Γυμναστηρίου Λαμίας «Χαλκιοπούλειο». Ο αγώνας περιλαμβάνει συνολικά 85,48 αγωνιστικά χιλιόμετρα, με το συνολικό μήκος του 42ου AVIN Ράλλυ Φθιώτιδος να ανέρχεται στα 217,14 χλμ. Η περίοδος δήλωσης συμμετοχής στον αγώνα θα ξεκινήσει τη Δευτέρα 17 Αυγούστου και θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 28 Αυγούστου στις 23:59. Οι δηλώσεις συμμετοχής γίνονται αποκλειστικά μέσω του Συστήματος Διαδικτυακής Διαχείρισης Αγώνων (Σ.Δ.Δ.Α.) της ΟΜΑΕ, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.e-omae-epa.gr. Μπορείτε να βρείτε τον Συμπληρωματικό Κανονισμό, το ωράριο και τους χάρτες του αγώνα, στην επίσημη ιστοσελίδα της Αγωνιστικής Λέσχης Αυτοκινήτου Λαμίας (Α.Λ.Α.Λ.), www.alal.gr.