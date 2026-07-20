42ο AVIN Ράλλυ Φθιώτιδος στις 5 και 6 Σεπτεμβρίου

Η πόλη της Λαμίας και οι αγαπημένες χωμάτινες ειδικές διαδρομές πέριξ αυτής θα φιλοξενήσουν το διήμερο 5 και 6 Σεπτεμβρίου, τον τρίτο γύρο του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Ράλλυ Χώματος.

Το Ράλλυ Φθιώτιδος, ένας από τους ιστορικότερους αγώνες της χώρας, συμπληρώνει φέτος αισίως τις 42 διοργανώσεις, αρχής γενομένης το 1970. Η πόλη της Λαμίας και οι αγαπημένες χωμάτινες ειδικές διαδρομές πέριξ αυτής θα φιλοξενήσουν το διήμερο 5 και 6 Σεπτεμβρίου, τον τρίτο γύρο του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Ράλλυ Χώματος.

Ο αγώνας θα αποκτήσει και φέτος διεθνή χαρακτήρα καθώς εκτός από τα ελληνικά πληρώματα, αναμένεται να προσελκύσει αγωνιζόμενους από την Κύπρο και άλλες χώρες του εξωτερικού. Το γεγονός ότι οι δύο πρώτοι αγώνες του θεσμού ανέδειξαν διαφορετικούς νικητές, καταδεικνύει τον υψηλό βαθμό ανταγωνισμού που χαρακτηρίζει το φετινό πρωτάθλημα, διατηρώντας αμείωτο το ενδιαφέρον για τη μάχη του τίτλου και προμηνύοντας ένα ιδιαίτερα συναρπαστικό 42ο AVIN Ράλλυ Φθιώτιδος στις αρχές του φθινοπώρου. Διοργανωτής είναι η Αγωνιστική Λέσχη Αυτοκινήτου Λαμίας (Α.Λ.Α.Λ.), ενώ συνδιοργανωτές, όπως πάντοτε άλλωστε, είναι η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, ο «οικοδεσπότης» Δήμος Λαμιέων και το Επιμελητήριο Φθιώτιδος. Χορηγός ονομασίας είναι η AVIN, μεγάλος χορηγός η Γ.Κ. ΡΙΖΑΚΟΣ ΑΒΕΤΕ και υποστηρικτής του αγώνα είναι η Karellis Group.

Το πρόγραμμα του 42ου AVIN Ράλλυ Φθιώτιδος ξεκινά το πρωί του Σαββάτου 5 Σεπτεμβρίου με τον Διοικητικό και Τεχνικό Έλεγχο, ενώ στη συνέχεια θα διεξαχθεί το shakedown του αγώνα σε διαδρομή πλησίον της ΒΙ.ΠΕ. Λαμίας. Εκεί, τα πληρώματα θα έχουν την ευκαιρία να πραγματοποιήσουν τις τελευταίες δοκιμές και τις τελικές ρυθμίσεις στα αγωνιστικά τους, πριν ριχτούν στη μάχη των ειδικών διαδρομών. Το βράδυ της ίδιας ημέρας, στην «καρδιά» της Λαμίας, στην Πλατεία Ελευθερίας, θα πραγματοποιηθεί η Πανηγυρική Εκκίνηση του αγώνα. Φίλοι του μηχανοκίνητου αθλητισμού και επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά τα πληρώματα, να φωτογραφηθούν μαζί τους και να θαυμάσουν τα αγωνιστικά αυτοκίνητα.

Το αγωνιστικό σκέλος του 42ου AVIN Ράλλυ Φθιώτιδος θα διεξαχθεί την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου. Τα πληρώματα θα αναμετρηθούν σε τρεις επαναλαμβανόμενες ειδικές διαδρομές, εξ ολοκλήρου εντός των ορίων του Δήμου Λαμιέων, μήκους 14-15 χιλιομέτρων η καθεμία, σε έναν πολύ «μαζεμένο» κύκλο αγώνα. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις ειδικές διαδρομές θα ανακοινωθούν σύντομα. Το Service Park θα φιλοξενηθεί στο χώρο στάθμευσης (parking) ακριβώς έξω από την Πανελλήνια Έκθεση Λαμίας, ενώ το κέντρο του αγώνα θα εδράζεται στο Κλειστό Γυμναστήριο Λαμίας «Χαλκιοπούλειο». Μείνετε συντονισμένοι, καθώς στο προσεχές χρονικό διάστημα, η Αγωνιστική Λέσχη Αυτοκινήτου Λαμίας (Α.Λ.Α.Λ.) θα ανακοινώσει περισσότερες πληροφορίες για το 42ο AVIN Ράλλυ Φθιώτιδος.

Ιστοσελίδα αγώνα: https://www.alal.gr/

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Γραφείο Τύπου – Αγωνιστική Λέσχη Αυτοκινήτου Λαμίας (Α.Λ.Α.Λ.)