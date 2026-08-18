42ο AVIN Ράλλυ Φθιώτιδος: Ξεκίνησαν οι δηλώσεις συμμετοχής

Οι δηλώσεις συμμετοχής στο 42ο AVIN Ράλλυ Φθιώτιδος ξεκίνησαν, σηματοδοτώντας την αντίστροφη μέτρηση για έναν από τους πιο ιστορικούς αγώνες του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Ράλλυ Χώματος. Ο τρίτος γύρος του θεσμού θα διεξαχθεί στις 5 και 6 Σεπτεμβρίου, με επίκεντρο τη Λαμία.

Ο τρίτος γύρος του θεσμού θα διεξαχθεί στις 5 και 6 Σεπτεμβρίου, με επίκεντρο τη Λαμία, με τους αγωνιζόμενους να ετοιμάζονται να αντιμετωπίσουν τρεις επαναλαμβανόμενες χωμάτινες ειδικές διαδρομές της Φθιώτιδας. Η Αγωνιστική Λέσχη Αυτοκινήτου Λαμίας (Α.Λ.Α.Λ.) έχει ετοιμάσει έναν πολύ μαζεμένο αγώνα, δίνοντας στη δημοσιότητα βίντεο από τις Ειδικές Διαδρομές που απαρτίζουν τη φετινή διοργάνωση, καθώς και από το shakedown. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πάρουν μια πρώτη γεύση από τον φετινό αγώνα, ακολουθώντας τον παρακάτω σύνδεσμο: https://www.alal.gr/?page_id=8698 . Συνδιοργανωτές είναι η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, ο Δήμος Λαμιέων και το Επιμελητήριο Φθιώτιδος. Πολύτιμη είναι και η στήριξη των χορηγών AVIN και Γ.Κ. ΡΙΖΑΚΟΣ ΑΒΕΤΕ, ενώ την προσπάθεια ενισχύουν οι υποστηρικτές Karellis Group και Maxus Hellas.

Το πρόγραμμα του Σαββάτου 5 Σεπτεμβρίου περιλαμβάνει τον Διοικητικό και Τεχνικό Έλεγχο του αγώνα και στη συνέχεια στον οικισμό Αγριλιά Λαμίας θα διεξαχθεί το shakedown, στο οποίο οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν έως τέσσερα περάσματα από τη διαδρομή μήκους 4,29 χλμ. Υπενθυμίζεται προς όλα τα πληρώματα ότι η συμμετοχή στο Shakedown προϋποθέτει την έγκαιρη υποβολή της σχετικής δήλωσης. Η δήλωση συμμετοχής πραγματοποιείται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, μέσω της επίσημης ιστοσελίδας της Α.Λ.Α.Λ. ( www.alal.gr ), επιλέγοντας το πεδίο «ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ SHAKEDOWN» και συμπληρώνοντας την αντίστοιχη φόρμα. Η διαδικασία πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο έως την Παρασκευή 28 Αυγούστου. Το βράδυ του Σαββάτου 5 Σεπτεμβρίου, στις 20:30, η Πλατεία Ελευθερίας θα υποδεχθεί τα πληρώματα για την Πανηγυρική Εκκίνηση του 42ου AVIN Ράλλυ Φθιώτιδος.

Το αγωνιστικό σκέλος του αγώνα θα ξεκινήσει την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου στις 09:28 με την ολοκαίνουργια Ειδική Διαδρομή «Λυγαριά», μήκους 14,26 χιλιομέτρων. Έπειτα από μια απλή διαδρομή περίπου 13 χιλιομέτρων, τα πληρώματα θα βρεθούν στη δεύτερη ειδική διαδρομή του αγώνα, την κλασική, «Ακροπολική» «Μοσχοκαρυά», για να καταλήξουν στην τρίτη ειδική του αγώνα, τη γρήγορη και ιδιαίτερα τεχνική Ειδική Διαδρομή «ΡΙΖΑΚΟΣ Δίβρη», μήκους 15,20 χιλιομέτρων. Έπειτα από 30 λεπτο service το οποίο θα εδράζεται στο δυτικό χώρο στάθμευσης (parking) της Πανελλήνιας Έκθεσης Λαμίας, τα πληρώματα θα επιστρέψουν στις Ειδικές Διαδρομές «Λυγαριά», «Μοσχοκαρυά», καθώς και στην «ΡΙΖΑΚΟΣ Δίβρη», η οποία προσφέρει πρόσθετους βαθμούς στα ταχύτερα πληρώματα, όντας η Power Stage του 42ου AVIN Ράλλυ Φθιώτιδος. Οι απονομές των επάθλων στους νικητές θα διεξαχθεί στις 18:00 στις εγκαταστάσεις του Κλειστού Γυμναστηρίου Λαμίας «Χαλκιοπούλειο». Ο αγώνας περιλαμβάνει συνολικά 85,48 αγωνιστικά χιλιόμετρα, με το συνολικό μήκος του 42ου AVIN Ράλλυ Φθιώτιδος να ανέρχεται στα 217,14 χλμ.

Η περίοδος δήλωσης συμμετοχής στον αγώνα έχει ξεκινήσει και θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 28 Αυγούστου στις 23:59. Οι δηλώσεις συμμετοχής γίνονται αποκλειστικά μέσω του Συστήματος Διαδικτυακής Διαχείρισης Αγώνων (Σ.Δ.Δ.Α.) της ΟΜΑΕ, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.e-omae-epa.gr . Οι αναγνωρίσεις των διαδρομών επιτρέπονται αυστηρά και μόνο την Κυριακή 30 Αυγούστου (από τις 10:00 έως τις 19:00), την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου (από τις 10:00 έως τις 19:00) και το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου (από τις 09:00 έως τις 15:00). Συνολικά επιτρέπονται έξι περάσματα από την κάθε Ειδική Διαδρομή του 42ου AVIN Ράλλυ Φθιώτιδος και μόνο στις συγκεκριμένες ημέρες και ώρες που αναφέρθηκαν παραπάνω και δεν θα επιτρέπονται αναγνωρίσεις με την αντίθετη φορά του αγώνα. Oι Ειδικές Διαδρομές επιτηρούνται από την Α.Λ.Α.Λαμίας, αλλά και από την Ελληνική Αστυνομία, με στόχο την αποτροπή επικίνδυνων παράνομων συμπεριφορών και τη διασφάλιση της ομαλής και ασφαλούς διεξαγωγής του αγώνα, σεβόμενοι επίσης την ασφαλή διαβίωση των γύρω κατοίκων χωρίς ενοχλήσεις και κινδύνους, εφαρμόζοντας τον κανονισμό αλλά και τους νόμους του Κράτους, αντίστοιχα. Ο ηλεκτρονικός πίνακας ανακοινώσεων φιλοξενείται στην εφαρμογή Sportity, με κωδικό RF2026. Μπορείτε να βρείτε τον συμπληρωματικό κανονισμό στα ελληνικά και στα αγγλικά, καθώς και το ωράριο και τους χάρτες του αγώνα και στην επίσημη ιστοσελίδα της Αγωνιστικής Λέσχης Αυτοκινήτου Λαμίας (Α.Λ.Α.Λ.), www.alal.gr .

Ιστοσελίδα αγώνα: https://www.alal.gr/

Facebook: https://www.facebook.com/rallyfthiotidos

Instagram: https://www.instagram.com/rally_fthiotidos/

Ηλεκτρονικός Πίνακας Ανακοινώσεων: https://webapp.sportity.com/event/RF2026/69d770fe-3099-44f1-ba3e-dab03871699f

Γραφείο Τύπου – Αγωνιστική Λέσχη Αυτοκινήτου Λαμίας (Α.Λ.Α.Λ.)