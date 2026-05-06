46o Latsis Parts Rally Αχαιός στις 9 & 10 Μαΐου με 35 συμμετοχές

Το Latsis Parts Rally Αχαιός επιστρέφει στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ράλλυ. Θα πραγματοποιηθεί στις 9 και 10 Μαΐου από τον Αυτοκινητιστικό Όμιλο Πατρών, που συμπλήρωσε τα 55 χρόνια ζωής του. Ο αγώνας είναι ο δεύτερος γύρος του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Ράλλυ Ασφάλτου και του Κυπέλλου Ασφάλτινων Ράλλυ Ιστορικών Αυτοκινήτων που έχει προκηρύξει η ΟΜΑΕ (Ομοσπονδία Μηχανοκίνητου Αθλητισμού Ελλάδος). Ο πίνακας συμμετοχών είναι υπερπλήρης αφού 35 συνολικά πληρώματα θα ρίχτουν στην μάχη με τα συνολικά 89 αγωνιστικά χιλιόμετρα, αναπολώντας μνήμες του μακρινού αλλά και του κοντινού παρελθόντος. Το 46o LATSIS PARTS Rally Aχαιός αναβιώνει Ειδικές Διαδρομές χαραγμένες στις μνήμες μας, που έχουν γράψει με χρυσά γράμματα πολλές από τις σελίδες του Ελληνικού Μηχανοκίνητου Αθλητισμού, αλλά και του Ευρωπαϊκού, σε μία σύγχρονη και ανανεωμένη έκδοση.

Ο χάρτης της διαδρομής περιλαμβάνει τρεις εντυπωσιακές και μεγάλες Ειδικές Διαδρομές, που θα ξυπνήσουν μνήμες από τις ένδοξες στιγμές του παρελθόντος. Το «καλημέρα» τα πληρώματα θα το πουν με την «ανηφορική» πασίγνωστη Φτέρη, με την ονομασία Ε.Δ. Σελινούντας. Αμέσως μετά η Ε.Δ. Μάνεσι (η παλιά ειδική Κομπηγάδι με ανάποδη φορά) θα ακολουθήσει, ανεβάζοντας τον πήχη πολύ ψηλά με τις δυσκολίες της και τα «κρυφά» της σημεία. Το loop ολοκληρώνεται με την πολύ ιδιαίτερη Ε. Δ. Δεμέστιχα (η περσινή ειδική διαδρομή Λεόντιο με ανάποδη φορά και κατά 1 χιλιόμετρο μικρότερη) με το γραφικό τοπίο της και το ιδιαίτερο πέρασμα μέσα από το χωριό και το «πλακόστρωτό» του.

Το κέντρο του Αγώνα και το Service Park βρίσκονται στο πάρκινγκ «Γεώργιος Καλεντζώτης» (δίπλα από το Νότιο Πάρκο και το ανοιχτό κολυμβητήριο του ΝΟΠ) σε έναν χώρο που βρίσκεται 5 λεπτά μακριά από το ιστορικό κέντρο της Πάτρας με ένα από τα μεγαλύτερο εμπορικά πάρκα της πόλης, σε απόσταση μιας αναπνοής. Ο Τεχνικός Έλεγχος θα διεξαχθεί το Σάββατο 09 Μαΐου από ώρα 14:00 έως 17:00 στις εγκαταστάσεις του ΙΚΤΕΟ ΜΑΡΓΑΡΩΝΗΣ (Ευβοίας 255) ενώ η Πανηγυρική Εκκίνηση θα διεξαχθεί στην ιστορική Πλατεία Βασ. Γεωργίου στο κέντρο της Πάτρας, δίνοντας την δυνατότητα σε εκατοντάδες πολίτες να απολαύσουν την εκκίνηση του 46oυ LATSIS PARTS Rally Aχαιός στις 20:00. Ο πίνακας συμμετοχών όπως προαναφέραμε είναι υπερπλήρης με 28 πληρώματα να «παλεύουν» για τα βάθρα του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Ασφάλτου και 7 πληρώματα για το Κύπελλο Ασφάλτινων Ράλλυ Ιστορικών Αυτοκινήτων.

Εντυπωσιακό είναι το νούμερο των 8 οχημάτων που προσμετρούν στις “R” κατηγορίες που δίνουν τον σύγχρονο αέρα που απαιτεί η εποχή, με σχεδόν όλους τους διεκδικητές του τίτλου να ρίχνονται στην μάχη. Αξίζει να σημειωθούν δύο χαρακτηριστικά, αφού στο 46ο LATSIS PARTS Rally Αχαιός δεν χωρούν προγνωστικά. Το πρώτο είναι ότι δεν μπορεί κανείς να λάβει τον τίτλο του φαβορί και το δεύτερο οι τρεις διεθνείς συμμετοχές. Δεδομένη είναι η μάχη για τις F2 και F2E, όπου 22 πληρώματα θα παλέψουν για βάθρο και πολύτιμους βαθμούς για την συνέχεια του Πρωταθλήματος, ενώ Ομάδα Α θα έχει και αυτή το ενδιαφέρον της με 5 διεκδικητές. Στην Ομάδα Ε 10 πληρώματα θα παλέψουν για την γενική αλλά και τις επιμέρους κλάσεις. Τέλος, μπορούμε να μιλήσουμε με σιγουριά πως η Ν2 θα είναι μια από τις κατηγορίες με το μεγαλύτερο ανταγωνιστικό ενδιαφέρον με 5 πληρώματα να θέλουν ένα σκαλί στο βάθρο.

Το Αθλητικό Σωματείο του ΑΟΠ (Αυτοκινητιστικός Όμιλος Πατρών), πιστό στα 55 και πλέον χρόνια ιστορίας του, θα προσπαθήσει να μετατρέψει την Πάτρα για ακόμα μία φορά, σε κέντρο Μηχανοκίνητου Αθλητισμού, με αίσθημα ευθύνης, απέναντι σε πληρώματα, θεατές και πολίτες. Η Οργανωτική Επιτροπή του αγώνα καλεί όλες τις πλευρές να παρευρεθούν και να απολαύσουν έναν όμορφο αγώνα, υπό τις υποδείξεις των ανθρώπων της και των Σωμάτων Ασφαλείας. Θυμίζουμε στους φίλους θεατές πως ο δρόμος κλείνει μία ώρα και τριάντα λεπτά πριν το πρώτο αυτοκίνητο, όπως αναλυτικά φαίνεται στο πιο κάτω πινακάκι με το πρόγραμμα. Ο επίσημος πίνακας ανακοινώσεων είναι μέσω της εφαρμογής SPORTITY (android, IOS) βάζοντας τον κωδικό ACHAIOS2026. Την προσπάθεια του ΑΟΠ στηρίζουν ο Δήμος Πατρέων και ο ΝΟΠ (Ναυτικός Όμιλος Πατρών). Χορηγός ονομασίας και μεγάλος χορηγός είναι η LATSIS PARTS ενώ χορηγοί είναι η PATRASGLASS και το ΙΚΤΕΟ ΜΑΡΓΑΡΩΝΗΣ. Χορηγοί Επικοινωνίας είναι το Cosmote TV, το περιοδικό 4ΤΡΟΧΟΙ, η εφημερίδα Η ΓΝΩΜΗ τα site GRALLY.gr και AUTOMOTOPATRAS.gr και το 321GO.