46ο Ολυμπιακό Ράλλυ – Από τις 27 ως τις 29 Μαρτίου

Για άλλη μια χρονιά ο Νομός Ηλείας θα φιλοξενήσει την πρεμιέρα του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Ράλλυ Χώματος, με το 46ο Ολυμπιακό Ράλλυ, που διεξάγεται από τις 27 έως τις 29 Μαρτίου.

Το 46ο Ολυμπιακό Ράλλυ διεξάγεται από τις 27 έως τις 29 Μαρτίου, από το αθλητικό Σωματείο Αγωνιστική Ολυμπιακή Λέσχη Αυτοκινήτου Πύργου (ΑΟΛΑΠ), έχοντας ως συνδιοργανωτές την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, την Π.Ε.Δ.Δ.Ε (Περιφερειακή Ένωση Δήμων Δυτικής Ελλάδος), τον Δήμο Πύργου και τον Δήμο Αρχαίας Ολυμπίας.

Θεσμικοί υποστηρικτές είναι το Επιμελητήριο Ηλείας, ο Εμπορικός Σύλλογος Πύργου, Ερμής και η Δημοτική Επιχείρηση Πύργου Α.Ε. ΟΤΑ. Το καθιερωμένο, πλέον, shakedown θα διεξαχθεί το Σάββατο 28 Μαρτίου από τις 10:00 έως τις 14:00 στη διαδρομή του Δούκα-Λάλα (2,90 χλμ.). Τα πληρώματα που θα λάβουν μέρος στην 46η έκδοση του Ολυμπιακού Ράλλυ θα έχουν την ευκαιρία να κάνουν τις τελευταίες ρυθμίσεις στο set up του αγωνιστικού τους, πριν την πρεμιέρα του πρωταθλήματος.

Η διαδικασία του Διοικητικού και Τεχνικού Ελέγχου για τα πληρώματα που θα συμμετάσχουν στο shakedown θα διεξαχθεί στο Θεματικό Πάρκο Ξυστρή την Παρασκευή 27 Μαρτίου από τις 17:00 έως τις 20:00. Τα υπόλοιπα πληρώματα θα περάσουν από τη διαδικασία το Σάββατο 28 Μαρτίου από τις 15:00 έως τις 18:00 στον ίδιο χώρο. Το βράδυ του Σαββάτου στις 21:00 θα γίνει η παρουσίαση των πληρωμάτων – Εκκίνηση στην Κεντρική Πλατεία Πύργου, Σάκη Καράγιωργα. Η εκκίνηση του αγωνιστικού σκέλους θα δοθεί την Κυριακή 29 Μαρτίου στις 08.00 στην έξοδο του Service Park (Θεματικό Πάρκο Ξυστρή) και ο τερματισμός θα πραγματοποιηθεί στην Κεντρική Πλατεία Πύργου, Σάκη Καράγιωργα στις 18:00 την ίδια ημέρα.

Ο αγώνας αποτελείται από 6 ειδικές διαδρομές συνολικού μήκους 86,34 αγωνιστικών χιλιομέτρων. Οι συμμετέχοντες το πρωί της Κυριακής θα κατευθυνθούν στην ειδική «Γούμερο-Κλινδιά», μια διαδρομή με άριστο οδόστρωμα συνολικού μήκους 15,77 χιλιομέτρων, περιλαμβάνοντας 3,8 χιλιόμετρα σε ασφάλτινο τερέν. Στη συνέχεια θα αγωνιστούν στην αγαπημένη ειδική διαδρομή «Φολόη», μήκους 13,01 χλμ. η οποία πραγματοποιείται με φορά ίδια με την περσινή. Έπειτα από 30λεπτο Service στο Θεματικό Πάρκο Ξυστρή, τα αγωνιστικά θα διέλθουν για δεύτερη φορά από τις ειδικές διαδρομές «Γούμερο-Κλινδιά» και «Φολόη» και θα επιστρέψουν στον Πύργο για το τελευταίο Service της ημέρας.

Το τρίτο loop των ειδικών διαδρομών θα ξεκινήσει νωρίς το απόγευμα και περιλαμβάνει άλλη μια διέλευση από τις διαδρομές «Γούμερο-Κλινδιά» και «Φολόη», με την τελευταία μάλιστα ειδική να αποτελεί την Power Stage του αγώνα. Τα συνολικά χιλιόμετρα του 46ου Ολυμπιακού Ράλλυ ανέρχονται σε 368,95 χλμ, με 282,61 χλμ. απλών διαδρομών.

Οι αναγνωρίσεις των διαδρομών επιτρέπονται αυστηρά την Κυριακή 22 Μαρτίου (από τις 10:00 έως τις 18:30), καθώς επίσης την Πέμπτη 26 Μαρτίου, την Παρασκευή 27 Μαρτίου (από τις 10:00 έως τις 18:30) και το Σάββατο 28 Μαρτίου (από τις 08:00 έως τις 14:30). Συνολικά επιτρέπονται έξι περάσματα από την κάθε Ειδική Διαδρομή του 46ου Ολυμπιακού Ράλλυ και μόνο στις συγκεκριμένες ημέρες και ώρες που αναφέρθηκαν παραπάνω και δεν θα επιτρέπονται αναγνωρίσεις με αντίθετη φορά με τον αγώνα. Η παραλαβή των tracking από τους αγωνιζόμενους θα γίνεται στην αφετηρία της Ειδικής Διαδρομής «Γούμερο-Κλινδιά».

H Γραμματεία του Αγώνα θα λειτουργεί έως την Πέμπτη 26 Μαρτίου, στα γραφεία της ΑΟΛΑΠ (28ης Οκτωβρίου 11, 5ος όροφος Πύργος, και ώρες 19.30-22.00). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καλούν στα τηλέφωνα: 2621022165 και 6937112825, και 6974109515 και e-mail: aolapyrgou@gmail.com. Την Παρασκευή 27 Μαρτίου και από ώρα 17.00 έως 20.00, θα στεγάζεται σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο για το Διοικητικό έλεγχο, στο ισόγειο του κτιρίου του Θεματικού Πάρκου Ξυστρή Πύργου και την Κυριακή 29 Μαρτίου, από ώρες 07.15 έως 20.00 στα γραφεία της ΑΟΛΑΠ (28ης Οκτωβρίου 11, 5ος όροφος Τ.Κ.: 27131, Πύργος Ηλείας). Τηλέφωνα και FAX : 2621022165 και 6937112825, και 6974109515.

Δήλωση συμμετοχής ΣΔΔΑ, Συμπληρωματικός Κανονισμός, Χάρτης, ωράριο και road book θα δημοσιεύονται τόσο στη σελίδα του Σωματείου (www.aolap.gr), όσο και στην επίσημη ιστοσελίδα της Ομοσπονδίας (www.omae-epa.gr). Όλες οι πληροφορίες για αγωνιζόμενους και θεατές, θα είναι διαθέσιμες και στη σελίδα της ΑΟΛΑΠ στο facebook: www.facebook.com/aolapyrgou Οι εγγραφές συμμετοχής θα γίνονται δεκτές από τη Δευτέρα 9 Μαρτίου και έως την Παρασκευή 20 Μαρτίου (ώρα 23.59), ενώ δεν θα δοθεί παράταση. Δηλώσεις γίνονται μόνο μέσω του Συστήματος Διαδικτυακής Διαχείρισης Αγώνων-ΣΔΔΑ. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν για πληροφορίες: Τηλ/Fax: 2621022165 (ώρες 19.00-22.00) ή 6937112825, 6974109515 e-mail: aolapyrgou@gmail.com, aolappress@gmail.com και Facebook “ ΑΟΛΑΠ ”.

