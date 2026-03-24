46ο Ολυμπιακό Ράλλυ στις 27-29 Μαρτίου με 51 συμμετοχές

Ρεκόρ συμμετοχών της τελευταίας 15ετίας σημείωσε το 46ο Ολυμπιακό Ράλλυ, το οποίο θα διεξαχθεί από τις 27 έως τις 29 Μαρτίου και αποτελεί την πρεμιέρα του 62ου Πανελληνίου Πρωταθλήματος Ράλλυ Χώματος.

Συνολικά, 51 πληρώματα δήλωσαν συμμετοχή και αναμένεται να εκκινήσουν το βράδυ του Σαββάτου 28 Μαρτίου από το πιο κεντρικό σημείο του Πύργου, την Πλατεία Σάκη Καράγιωργα. Την Κυριακή 29 Μαρτίου οι συμμετέχοντες υπόσχονται πλούσιο θέαμα στους φίλους των αγώνων και όχι μόνο που θα βρεθούν στις 6 Ειδικές Διαδρομές που απαρτίζουν τον φετινό αγώνα. Διοργανωτής είναι το αθλητικό Σωματείο Αγωνιστική Ολυμπιακή Λέσχη Αυτοκινήτου Πύργου (ΑΟΛΑΠ), έχοντας ως συνδιοργανωτές την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, την Π.Ε.Δ.Δ.Ε (Περιφερειακή Ένωση Δήμων Δυτικής Ελλάδος), τον Δήμο Πύργου και τον Δήμο Αρχαίας Ολυμπίας. Θεσμικοί υποστηρικτές είναι το Επιμελητήριο Ηλείας, ο Εμπορικός Σύλλογος Πύργου, Ερμής και η Δημοτική Επιχείρηση Πύργου Α.Ε. ΟΤΑ.

Ο πίνακας συμμετοχών ξεχωρίζει για την υψηλή του ποιότητα, συγκεντρώνοντας κορυφαία πληρώματα με σημαντικές διακρίσεις που υπόσχονται πλούσιο θέαμα στο 46ο Ολυμπιακό Ράλλυ. Παράλληλα, για ακόμη μια χρονιά στον αγώνα συμμετέχουν αρκετά τοπικά πληρώματα τα οποία θα «κυνηγήσουν» τη διάκριση εντός έδρας.

Πρώτοι στις ειδικές διαδρομές, καθώς θα φέρουν το Νο 1 στις πόρτες τους, θα εκκινούν οι Πρωταθλητές Ελλάδος του 2025, Ιωάννης Παπαδημητρίου-Χρήστος Κουζιώνης, οι οποίοι με ένα Skoda Fabia RS Rally2 θα ξεκινήσουν από τον Πύργο την υπεράσπιση του περσινού τους τίτλου. Ο 3 φορές Πρωταθλητής Ελλάδος έχει κερδίσει 5 φορές τον αγώνα και στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος θα βρεθεί αντιμέτωπος με 5 αυτοκίνητα προδιαγραφών Rally2. Ένα εξ αυτών θα οδηγεί ο Επαμεινώνδας Καρανικόλας, ο οποίος θα έχει την καθοδήγηση του Γιώργου Κακαβά. Οι πρωταθλητές της κατηγορίας Rally3 του 2024 θα οδηγήσουν για τρίτη φορά το μπλε Ford Fiesta Rally2 και θα επιδιώξουν να έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο στον Πύργο. Με αρκετές διακρίσεις στο χώρο των αναβάσεων και της Ταχύτητας, ο Πρωταθλητής Ράλλυ της Ν το 2023, Πάνος Κύρκος θα αγωνιστεί στα χώματα της Ηλείας με ένα Toyota GR Yaris Rally2 και τον Γιώργο Πολυζώη δίπλα του. Ο 37χρονος οδηγός στοχεύει σε μια θέση στο βάθρο στο Ολυμπιακό Ράλλυ, θέλοντας να δώσει συνέχεια στις θετικές εμφανίσεις του με το Ιαπωνικό αγωνιστικό. Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται η συμμετοχή των Ιορδάνη Σερδερίδη-Fred Miclotte που επιστρέφουν στον Πύργο με ένα Skoda Fabia RS Rally2. O οδηγός ξεκίνησε την καριέρα του το 2012 και έκτοτε έχει αγωνιστεί σε αρκετούς αγώνες του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Ράλλυ, κατακτώντας μάλιστα τον τίτλο στο WRC Trophy το 2017. Το 2020 τερμάτισε δεύτερος στο Ολυμπιακό Ράλλυ και φέτος σκοπεύει να ακολουθήσει ολόκληρο το θεσμό του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Ράλλυ Χώματος. Το μεγάλο βήμα στην καριέρα του κάνει φέτος ο Αχιλλέας Χριστοδούλου, ο οποίος θα βρεθεί για πρώτη φορά πίσω από το τιμόνι ενός Skoda Fabia RS Rally2. Με συνοδηγό τον πολύπειρο Κώστα Σούκουλη, ο 21χρονος οδηγός θα επιδιώξει να προσαρμοστεί άμεσα στις απαιτήσεις του νέου του «γραφείου» και να είναι ανταγωνιστικός από τον πρώτο κιόλας αγώνα. Από το Βέλγιο έρχεται το πλήρωμα των Sebastien Bedoret–Alix Stevenart (Skoda Fabia Rally2 Evo), ένας συνδυασμός με ελάχιστη εμπειρία από τη χωμάτινη επιφάνεια. Ο 31χρονος οδηγός που είχε λάβει μέρος στο Ράλλυ Φθιώτιδος το 2020, θα προσπαθήσει να βρει γρήγορα ρυθμό και να είναι ανταγωνιστικός στο 46ο Ολυμπιακό Ράλλυ.

Έντονη θα είναι η παρουσία των αυτοκινήτων Rally3 στο 46ο Ολυμπιακό Ράλλυ, με επτά συμμετοχές της κατηγορίας να περιλαμβάνονται στη λίστα. Στα χώματα της Ηλείας επιστρέφει ο Θέμης Χαλκιάς, ο οποίος θα αγωνιστεί με ένα Renault Clio Rally3. Ο έμπειρος οδηγός μετρά ήδη 10 συμμετοχές στον συγκεκριμένο αγώνα, έχοντας ανέβει πέντε φορές στο βάθρο των νικητών. «Με φόρα» από τη νίκη τους στο πρόσφατο Ράλλυ Σπριντ Αττικής έρχονται στον Πύργο οι Πανίκος Πολυκάρπου-Γιώργος Βότσης. Με το ασημί Renault Clio Rally3 θα διεκδικήσουν με αξιώσεις τη νίκη στην κατηγορία Rally3, ενώ «ζεστοί» από την πρόσφατη συμμετοχή τους στην πρεμιέρα του Ιταλικού Πρωταθλήματος Χώματος, οι «Flandy»-Kamil Kozdron θα μοιραστούν τα μπάκετ ενός Ford Fiesta Rally3, με στόχο να πρωταγωνιστήσουν στην κατηγορία Rally3. Απέναντί τους θα βρεθούν οι Δημήτρης Παλαιοκώστας-Ανδρέας Βίγκος, οι οποίοι θέλουν να φτάσουν στον τερματισμό με το Renault Clio Rally3, «κυνηγώντας» παράλληλα ένα θετικό αποτέλεσμα στην κατηγορία. Με ένα Ford Fiesta Rally3 θα αγωνιστούν οι Γιώργος Δελαπόρτας – Ηλίας Παναγιωτούνης, με τον οδηγό, που ξεκίνησε την καριέρα του από τον χώρο των Regularity, να παρουσιάζει σημαντική βελτίωση στους τελευταίους αγώνες. Με ίδιο αυτοκίνητο θα παραταχθούν στη ράμπα της εκκίνησης οι τρίτοι της κατηγορίας στον περσινό αγώνα, Στέφανος Θεοχαρόπουλος – Γιώργος Κότσαλης. Παράλληλα, για πρώτη φορά θα βρεθούν πίσω από το τιμόνι ενός τετρακίνητου Ford Fiesta Rally3 οι Θεόδωρος Καλαμαράς – Δημήτρης Λαμπράκης, σε έναν αγώνα που θα έχει για αυτούς χαρακτήρα εξοικείωσης με το νέο τους αγωνιστικό.

Όσον αφορά τους συμμετέχοντες της κλάσης Ν4, με νέο συνοδηγό τον Χρήστο Κουφό θα αγωνιστεί στο 46ο Ολυμπιακό Ράλλυ ο Κυπελλούχος Ελλάδος στη C6 το 2023, Δημήτρης Σταυρόπουλος. Ο τοπικός οδηγός, στη τρίτη του χρονιά με το τετρακίνητο Mitsubishi Lancer Evo IX, διατηρεί ένα εντυπωσιακό ρεκόρ, έχοντας τερματίσει σε όλους τους αγώνες που έχει εκκινήσει. Απέναντί τους θα βρεθούν οι Αργύρης Τσούλος – Πάνος Σπυρογιάννης, που κατέλαβαν την πέμπτη θέση στον περσινό αγώνα και θα αγωνιστούν επίσης με ένα Mitsubishi Lancer Evo IX. Ο τοπικός οδηγός, ξεκινώντας την πορεία του από το ασφάλτινο τερέν, μεταπήδησε το 2022 στη χωμάτινη επιφάνεια και εμφανίζεται ιδιαίτερα ανταγωνιστικός στους τελευταίους αγώνες που έχει συμμετάσχει. Τον Πύργο επέλεξε για να κάνει την πρώτη του εμφάνιση με τετρακίνητο αυτοκίνητο ο Ιωάννης Παράβαλος, ο οποίος αφήνει για λίγο την ιστορική Toyota Corolla AE92, προκειμένου να αγωνιστεί στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος με ένα Mitsubishi Lancer Evo IX. Στο δεξί μπάκετ θα βρεθεί ο Μιχάλης Φράγκου. Από την 46η έκδοση του Ολυμπιακού Ράλλυ δεν θα μπορούσαν να απουσιάζουν οι Νίκος Ντάβαρης-Κωνσταντίνος Μακρής με Mitsubishi Lancer Evo IX, οι οποίοι συμμετέχουν για ένατη φορά στον αγώνα. Με ένα Mitsubishi Lancer Evo VI της κατηγορίας Α θα λάβουν μέρος στο Ολυμπιακό Ράλλυ οι Ιωάννης Μποζιονέλος-Ευάγγελος Παναρίτης, με τον οδηγό να επιστρέφει για 10η φορά στον αγώνα. Στη ράμπα του τερματισμού θέλουν να βρεθούν το απόγευμα της Κυριακής 29 Μαρτίου οι άτυχοι του περσινού αγώνα, Ηλίας Καφαντάρης-Νίκος Κόντος (Subaru Impreza).

Συναρπαστικές μάχες αναμένονται και στη δικίνητη κατηγορία F2, με τους Κυπελλούχους Χώματος του 2025, Νίκο Παπαχριστόπουλο – Νίκο Ξανθό, να στοχεύουν στη νίκη με το Peugeot 208 R2. Αντίστοιχο στόχο θέτουν και οι νικητές της κατηγορίας στο Ολυμπιακό Ράλλυ του 2024, Αντώνης Αγγελόπουλος-Χρήστος Δίπλας που θα βρεθούν για πρώτη φορά στα μπάκετ ενός Peugeot 208 Rally4. Μια θέση στο βάθρο της F2 θα διεκδικήσουν οι Ιωάννης Γιαννακόπουλος-Ιωάννης Φωτεινογιαννόπουλος που θα δοκιμάσουν για πρώτη φορά τις δυνατότητες ενός Ford Fiesta Rally4, ενώ υψηλές βλέψεις έχουν και οι Αναστάσιος Παπαδόπουλος-Ανδρέας Βασιλόπουλος, οι οποίοι πρωταγωνίστησαν στο Ράλλυ Σπριντ Πύργου τον περασμένο Νοέμβριο, οδηγώντας ένα MG ZR 160. Στον αγώνα θα συμμετάσχουν και οι Παναγιώτης Πανούτσος-Φώτης Κωνσταντόπουλος με Renault Clio R3, με στόχο έναν απροβλημάτιστο αγώνα και μια θέση ψηλά στην κατάταξη της F2. Παράλληλα, αγωνιστική πρόοδο έδειξαν στο πρόσφατο Ράλλυ Σπριντ Αττικής οι Κωνσταντίνος Καπετανάκης-Νικόλαος Βαρώτσος (Ford Fiesta R2) και ευελπιστούν σε διάκριση στην F2, στην πρώτη συμμετοχή του πληρώματος στο Ολυμπιακό Ράλλυ. Με ένα Peugeot 206 επιστρέφουν στη δράση τα αδέρφια Χρήστος Καστής-Δήμητρα Καστή έπειτα από δύο χρόνια αγωνιστικής απραξίας και αναμένεται να είναι ανταγωνιστικοί, ενώ για πρώτη φορά θα βρεθεί πίσω από το τιμόνι ενός Peugeot 208 Rally4 ο Βασίλης Χατζηδάκης, έχοντας την καθοδήγηση του Σπύρου Καραστεφάνου.

Πρωταθλητές στην F2 E τα τελευταία χρόνια, οι Αντώνης Δημόπουλος-Ευθύμιος Σκαλτσάς (Toyota Starlet) θα προσπαθήσουν να προσθέσουν άλλη μια νίκη στο ενεργητικό τους, ξεσηκώνοντας παράλληλα τους πολλούς θεατές που παραδοσιακά κατακλύζουν τις ειδικές διαδρομές της Ηλείας. Με βλέψεις για μια θέση στο βάθρο της κατηγορίας θα αγωνιστούν στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος οι Αναστάσιος Αναστασόπουλος-Αχιλλέας Παρασκευόπουλος με την Toyota Corolla AE92, όπως επίσης και οι Γιώργος Μανέτας-Ανδρέας Αδαμόπουλος με Toyota Corolla AE111. Επιστρέφουν στο πρωτάθλημα οι Καλαματιανοί Γιώργος Ρήγας-Ιωάννης Γεωργιάδης με το Ford Escort MKII με στόχο ένα θετικό αποτέλεσμα στα χώματα της Ηλείας. Οι τοπικοί Παναγιώτης Μπρης-Γιώργος Μικελόπουλος θα συμμετάσχουν με ένα Ford Escort MKII «κυνηγώντας» τη διάκριση στην F2 E και στην Ε11, ενώ τα μπάκετ ενός Toyota Starlet θα μοιραστούν οι Κωνσταντίνος Δημακόπουλος-Κωνσταντίνος Κακαλής στην τρίτη τους συμμετοχή στον αγώνα. Από τα Τρίκαλα θα «κατηφορίσουν» για να λάβουν μέρος στην πρεμιέρα του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Ράλλυ Χώματος οι Γιώργος Χατζηγάκης-Χρήστος Χατζηγάκης (Ford Escort MKII) που θα διεκδικήσουν τη νίκη στην Ε11.

Πολύτιμα χιλιόμετρα πίσω από το τιμόνι ενός Ford Fiesta R2 θέλει να γράψει ο Γιώργος Δέλγας, στη δεύτερη συμμετοχή του σε αγώνα ράλλυ, έχοντας δίπλα του τον Παναγιώτη Ρηγόπουλο. Με ένα Renault Clio Rally5 θα συμμετάσχουν στο Ολυμπιακό Ράλλυ οι Γιώργος Ντόντος-Νίκος Ιντζόγλου, στην πρώτη εμφάνιση του οδηγού με το συγκεκριμένο αγωνιστικό. Ευχάριστη έκπληξη αποτελεί η συμμετοχή του νικητή του αγώνα το 1993, Βασίλη Χαλκιά, ο οποίος θα έχει στο δεξί μπάκετ ενός Renault Clio Rally5 τον Χρήστο Μαλισσόβα. Με ένα Peugeot 206 επιστρέφουν στην ενεργό δράση έπειτα από 3 χρόνια οι Πυργιώτες Θωμάς Ζορμπάς-Ιωάννης Κουζούλης.

Τα προγνωστικά απαγορεύονται στην πολυπληθέστερη κλάση του αγώνα, την Α5, η οποία προσέλκυσε 13 πληρώματα που θα «παλέψουν» σκληρά μέχρι το τέλος για μια θέση στο βάθρο. Οι περσινοί Κυπελλούχοι της C6, Αθανάσιος Πατέας – Βασίλης Παναγόπουλος, θα ριχτούν στη μάχη του αγώνα με το νέο τους απόκτημα, ένα Toyota Yaris, έχοντας ως στόχο να διεκδικήσουν τη νίκη και να συλλέξουν πολύτιμους βαθμούς για τη συνέχεια του θεσμού. Αντίπαλοί τους θα είναι οι Στέλιος Κόκκινος-Παναγιώτης Κόκκινος, οι οποίοι με το Toyota Yaris πρωταγωνίστησαν στο Κύπελλο Χώματος τα δύο τελευταία χρόνια και συμπεριλαμβάνονται μεταξύ των διεκδικητών της νίκης. Δεν λείπει η ταχύτητα από τους Νίκο Σωτηρόπουλο-Ευάγγελο Μούκα που θα «ταξιδέψουν» στον Πύργο με στόχο έναν απροβλημάτιστο αγώνα που θα συνδυαστεί με μια θέση στο βάθρο της Α5. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η συμμετοχή των Αθανάσιου Τσάκαλου-Σπύρου Τσέλιου που έρχονται στην Πελοπόννησο από τη Λαμία με «άγριες διαθέσεις», στην επιστροφή του οδηγού στο μπάκετ του Toyota Yaris έπειτα από δύο χρόνια απουσίας. Με στόχο μια θέση στο βάθρο της Α5 θα αγωνιστούν οι Πυργιώτες Ιωάννης Αθανασόπουλος – Δημήτριος Ζορμπάς, με ένα Toyota Yaris που είχαν ολοκληρώσει τον περσινό αγώνα στην Τρίτη θέση της κατηγορίας C6. Ανταγωνιστικοί αναμένεται να είναι οι Παναγιώτης Μιχαλόπουλος-Παντελής Τζαβάρας, οι οποίοι κατέκτησαν το έπαθλο της C6 στο Κύπελλο Χώματος, τόσο το 2024, όσο και το 2025. Από την άλλη, πολύτιμα χιλιόμετρα πίσω από τα μπάκετ ενός Toyota Yaris θέλουν να «γράψουν» τα αδέρφια Θεμιστοκλής και Παναγιώτης Γεωργίου, τα οποία στον πρώτο αγώνα της καριέρας τους τον περασμένο Νοέμβριο τα κατάφεραν περίφημα, τερματίζοντας στην τρίτη θέση της κατηγορίας τους. Ένα χρόνο μετά το ντεμπούτο τους στους αγώνες ράλλυ, οι Κωνσταντίνος Πιρπυρής – Βασίλης Γρηγορόπουλος με Toyota Yaris και οι Διονύσης Βλασσόπουλος – Θεόδωρος Λιανός με Toyota Starlet EP91 θα διεκδικήσουν ένα θετικό αποτέλεσμα στην Α5, συγκεντρώνοντας παράλληλα πολύτιμη εμπειρία. Ανάλογους στόχους θέτουν και οι τοπικοί Δημήτρης Αλεξανδρόπουλος-Χρήστος Ξυνής που θα αγωνιστούν με ένα Toyota Starlet EP91. Δύο φορές στο βάθρο της κατηγορίας τους έχουν ανεβεί στις δύο συμμετοχές τους σε Ολυμπιακό Ράλλυ οι Διονύσιος Κατέβας-Σπύρος Αποστολόπουλος που θα συμμετάσχουν στην 46η έκδοση του αγώνα με ένα Toyota Yaris. Το ντεμπούτο του στους αγώνες κάνει ο Βασίλειος Ραφαήλ Γιαννόπουλος που θα έχει στο δεξί μπάκετ ενός Toyota Starlet τον Χρήστο Λυμπερόπουλο. Από την άλλη, με περισσότερους από 150 αγώνες στο παλμαρέ του, ο Λάμπης Κουρτέσης επιστρέφει στο Ολυμπιακό Ράλλυ έπειτα από 20 χρόνια, έχοντας στο δεξί μπάκετ ενός Nissan Micra K11 τον Βαγγέλη Παπαδόπουλο.

Όσον αφορά το πρόγραμμα του αγώνα, το καθιερωμένο, πλέον, shakedown θα διεξαχθεί το Σάββατο 28 Μαρτίου από τις 10:00 έως τις 14:00 στη διαδρομή του Δούκα-Λάλα (2,90 χλμ.). Τα πληρώματα που θα λάβουν μέρος στην 46η έκδοση του Ολυμπιακού Ράλλυ θα έχουν την ευκαιρία να κάνουν τις τελευταίες ρυθμίσεις στο set up του αγωνιστικού τους, πριν την επίσημη πρεμιέρα του πρωταθλήματος.

Η διαδικασία του Διοικητικού και Τεχνικού Ελέγχου για τα πληρώματα που θα συμμετάσχουν στο shakedown θα διεξαχθεί στο Θεματικό Πάρκο Ξυστρή την Παρασκευή 27 Μαρτίου από τις 17:00 έως τις 20:00. Τα υπόλοιπα πληρώματα θα περάσουν από τη διαδικασία το Σάββατο 28 Μαρτίου από τις 15:00 έως τις 18:00 στον ίδιο χώρο. Το βράδυ του Σαββάτου στις 21:00 θα γίνει η παρουσίαση των πληρωμάτων – Εκκίνηση στην Κεντρική Πλατεία Πύργου, Σάκη Καράγιωργα. Η εκκίνηση του αγωνιστικού σκέλους θα δοθεί την Κυριακή 29 Μαρτίου στις 08.00 στην έξοδο του Service Park (Θεματικό Πάρκο Ξυστρή) και ο τερματισμός θα πραγματοποιηθεί στην Κεντρική Πλατεία Πύργου, Σάκη Καράγιωργα στις 18:00 την ίδια ημέρα.

Ο αγώνας αποτελείται από 6 ειδικές διαδρομές συνολικού μήκους 86,34 αγωνιστικών χιλιομέτρων. Οι συμμετέχοντες το πρωί της Κυριακής θα κατευθυνθούν στην ειδική «Γούμερο-Κλινδιά», μια διαδρομή με άριστο οδόστρωμα συνολικού μήκους 15,77 χιλιομέτρων, περιλαμβάνοντας 3,8 χιλιόμετρα σε ασφάλτινο τερέν. Στη συνέχεια θα αγωνιστούν στην αγαπημένη ειδική διαδρομή «Φολόη», μήκους 13,01 χλμ. η οποία πραγματοποιείται με φορά ίδια με την περσινή. Έπειτα από 30λεπτο Service στο Θεματικό Πάρκο Ξυστρή, τα αγωνιστικά θα διέλθουν για δεύτερη φορά από τις ειδικές διαδρομές «Γούμερο-Κλινδιά» και «Φολόη» και θα επιστρέψουν στον Πύργο για το τελευταίο Service της ημέρας. Το τρίτο loop των ειδικών διαδρομών θα ξεκινήσει νωρίς το απόγευμα και περιλαμβάνει άλλη μια διέλευση από τις διαδρομές «Γούμερο-Κλινδιά» και «Φολόη», με την τελευταία μάλιστα ειδική να αποτελεί την Power Stage του αγώνα. Τα συνολικά χιλιόμετρα του 46ου Ολυμπιακού Ράλλυ ανέρχονται σε 368,95 χλμ, με 282,61 χλμ. απλών διαδρομών.

H Γραμματεία του Αγώνα θα λειτουργεί έως την Πέμπτη 26 Μαρτίου, στα γραφεία της ΑΟΛΑΠ (28ης Οκτωβρίου 11, 5ος όροφος Πύργος, και ώρες 19.30-22.00). Την Παρασκευή 27 Μαρτίου και από ώρα 17.00 έως 20.00, θα στεγάζεται σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο για το Διοικητικό έλεγχο, στο ισόγειο του κτιρίου του Θεματικού Πάρκου Ξυστρή Πύργου και την Κυριακή 29 Μαρτίου, από ώρες 07.15 έως 20.00 στα γραφεία της ΑΟΛΑΠ (28ης Οκτωβρίου 11, 5ος όροφος Τ.Κ.: 27131, Πύργος Ηλείας).

