top icon
Eλληνικοί αγώνες

46ο Ολυμπιακό Ράλλυ: Τα κάτω-πάνω

Καιρικές συνθήκες, συμπτώσεις και αστοχίες, έκριναν την πρεμιέρα του θεσμού σε αγώνα με επίκεντρο τον Πύργο, όπου η οργάνωση παραμένει σε κορυφαίο επίπεδο.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: PHOTO R PRESS -GEORGE KALFOPOULOS

Οι ειδήσεις από την οδήγηση του Αχιλλέα Χριστοδούλου και του Flandy, χωρίς να υποτιμούμε την προσπάθεια του εξαιρετικού  Παπαχριστόπουλου, όταν ο Θέμης Χαλκιάς διατηρεί τη σταθερή του αξία, με υπεραξία τη συνεργασία του με τον Μάριο Τσαούσογλου στη Renault Χαλκιάς Clio Rally3.

Το συναίσθημα στα κόκκινα από τη συμμετοχή των Βασίλη Χαλκιά-Χρίστου Μαλισόβα με Renault Χαλκιάς Clio Rally5.

To Ολυμπιακό Ράλλυ, με πανηγυρική εκκίνηση για σεμινάριο, αγώνας που κρίθηκε από την εγκατάλειψη του Γιάννη Παπαδημητρίου και την αστοχία του Αχιλλέα Χριστοδούλου.

Όταν οι 35αρηδες Πρωταθλητές Νώντας Καρανικόλας και Πάνος Κύρκος δυσκολεύτηκαν να διαχειριστούν την αποχή τους από τους αγώνες και μικρά προβλήματα που δεν τους άφησαν να διατηρήσουν το ρυθμό που τους ταιριάζει σε ένα δύσκολο αγώνα, που χαρακτηρίστηκε από το λασπωμένο terrain και σχεδίαση 2 ε.δ Χ3 φορές.

Lay out που δεν ταιριάζει σε ένα σοβαρό θεσμό όπως πρέπει να είναι το χωμάτινο Πρωτάθλημα. Για την επικοινωνία ουδέν σχόλιο, άλλωστε αν κάτι σε κουράζει αδιαφορείς. Aν σε εκνευρίζει-προσβάλει, το διαγράφεις.

Νικητές, οι Serderidis – Miclotte

Με Scoda Fabia RS και καμία αμφιβολία ότι αυτή τη φορά ο Έλληνας με εμπειρία WRC θα βρήκε τον αγώνα εξαιρετικό και όντας και νικητής, θα τον χαρακτηρίσει σπουδαίο, σημαντικό και έντιμο, ακριβώς κόντρα στις δηλώσεις του πριν δώδεκα μήνες αλλά και πρόσφατα.

Ο Serderidis που ήταν στην καλύτερη περίπτωση τρίτος σε απόλυτη ταχύτητα, αλλά είδε πληγωμένη την ανάρτηση στη Φάμπια του Πρωταθλητή, ένας πραγματικός Sir, η πεμπτουσία του rally man o «Παπατζιμ», που διδάσκει και αγωνιστικό ήθος, με το πώς αναλύει τη στιγμή του, αλλά κ.ο. μόνο.

Εκτός αγώνα και η Fabia του 21χρόνου Αχιλλέα Α. Χριστοδούλου που εγκλωβίστηκε στην αφετηρία της τέταρτης ε.δ. και αποκλείστηκε ενώ ήταν πεντακάθαρα πρώτος. Καμία αμφιβολία ότι θα έρθει και το αποτέλεσμα που θα τον καταγράψει στην ιστορία για πολλούς λόγους. Ταχύς, Κύριος και πολύ νέος, αλλά με τσαγανό, ενώ αξιοποιεί το συνοδηγό του κ. Κώστα Σούκουλη και την ομάδα τους, την Ιταλική Delta, που σε συνδυασμό με τους Παπαδημητρίου-Κουζιώνη γράφει την ιστορία της στις Ελληνικές Ειδικές Διαδρομές…

Ο Serderidis που δεν κρύφτηκε, αλλά οδήγησε στην τελευταία ε.δ του αγώνα, αξιοποιώντας ένα περισσότερο στεγνό όπου πιστοποίησε και την εμπειρία του.

ΩΡΑ FLANDY

Θα γινόταν σε σχέση με τη νίκη στην Rally 3 και έγινε με τον πλέον πειστικό τρόπο από το νεαρό που ανέβασε στο βάθρο τη CYCLON-Ford Fiesta Rally 3 σε πτήση παρά το ύπουλο terrain. Έπεται συνέχεια με τον τρόπο το σωστό, ότι ταιριάζει στον κόουτς Κωστή Στεφανή που έμεινε εκτός μπάκετ αλλά δίπλα περισσότερο από ποτέ στην προσπάθεια του αριστούχου μαθητή του, που αποκτάει εμπειρία και εκφράζει την ποιότητα που χαρακτηρίζει το DNA του.

Ο Γιώργος Ψύλλος προχθές στη Βένιζα, ο Αχιλλέας στο Λάλα και στη Φολόη, με τον Flandy σε πρωταθληματικό βάθρο και σε συνδυασμό με τους συνοδηγούς τους, δίπλα στον Flandy o Kamil Kozdron, «όνειρο ζω μη με ξυπνάτε».

Αντίστοιχα, ικανοποιεί η εικόνα με τα Rally 3, όπου οι Θέμης Χαλκιάς και Πολυκάρπου, δίπλα του ο Γιώργος Βότσης, είχαν  τον δικό τους εξαιρετικό αγώνα και σε επίπεδο γενικής.

Η Rally-3 κατηγορία και των gentlemen, όπου ο Δελλαπόρτας βελτιώνεται με ατού τον Ηλία Παναγιωτούνη, όταν ο Θεοχαρόπουλος εκπλήσσει και ο Καλαμάρας εκπαιδεύεται.

Η παρέα-φωτιά του SV-Motosport και τίποτα τυχαίο. Συνδυασμοί που αναβαθμίζουν το θεσμό και στο SP με την ποιότητα τους, ενώ αναμένοντας τους Πέτρο και Χρυσόστομο Παντέλη, έχεις πολλά και ουσιαστικά να κουβεντιάσεις και με τους  Παλαιοκώστα-Βίγκο, ειδικά από τη στιγμή που η Clio τους λειτουργεί, οπότε και μετριάζεται η αστοχία τους. Υπεράνω αποτελεσμάτων, ο θεσμός όπου οι άνθρωποι κάνουν τη διαφορά.

Ακριβώς ότι συναντάς και στη μάχη της φτερούγας σε αγώνα γάντι για τα EVO-N4 και τους εξαιρετικούς Τσούλο-Σπυρογιάννη και Σταυρόπουλο-Κουφό.

ΗΡΩΕΣ

Οι μαχητές στις κλάσεις με αυτοκίνητα 2WD και υπεράνω κατηγοριών το περιβραχιόνιο ανήκει στους με το πολυνίκης EMC Peugeot 208 R2, που συνεχίζουν ένα εντυπωσιακό σερί με τις αναπόφευκτες ατυχίες όταν πιέζεις και παίζεις με τα όρια, να αναβαθμίζουν την εμπειρία σου. Σε κάθε περίπτωση, ξεχώρισαν οι Παπαδόπουλος-Βασιλόπουλος με το MG ZS, ενώ πολέμησαν στη λάσπη και οι Χατζηγάκης-Χατζηγάκης, Μπρής-Μικελόπουλος με τα Εσκορτ ΜΚ2.

H2O, η Α5

Με την ευκαιρία, η παραδοσιακά εμβληματική κλάση -κατηγορία Α5 είχε την τιμητική της με τους Μιχαλόπουλο, Τσάκαλο και Γεωργίου στα Yaris με τους συνοδηγούς τους, ένα βάθρο από τα παλιά, από την Ιστορία του Πρωταθλήματος…

Επόμενος αγώνας του ΠΠΡ-χώμα, το Ράλλυ Στερεάς Ελλάδας στις 25-26 Απριλίου από το ΕΛ.Λ.Α.Δ.Α, με υπεραξία από τη συμμετοχή των Ιστορικών Αυτοκινήτων της κατηγορίας sporting, ως και επίσημη πρόβα για το διεθνές HAR στις 22-24 Μαίου, από την ΟΜΑΕ._ΣΧ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: www.infomega.gr

    • ΕΤΙΚΕΤΕΣ

    ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

    ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

    ΤΙΜΕΣ - ΤΕΧΝΙΚΑ

    ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕΣ
    ΤΙΜΗ ΕΩΣ 50.000