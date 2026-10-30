47ο Kouzouloglou Ράλλυ Κρήτης: Νίκη και πρωτάθλημα για τους Αναπολιοτάκη – Τσιούκα

Με απόλυτη επιτυχία, συγκινήσεις και πλούσιο θέαμα ολοκληρώθηκε την Κυριακή το 47ο Kouzouloglou Ράλλυ Κρήτης ένας από τους πιο ιστορικούς και απαιτητικούς αγώνες του μηχανοκίνητου αθλητισμού στην Ελλάδα, με νικητές και πρωταθλητές τους Αναπολιοτάκη – Τσιούκα.

Νικητές του αγώνα αναδείχθηκαν οι Γιώργος Αναπολιοτάκης και Θανάσης Τσιούκας με Ford Fiesta R5. Ο πολυνίκης οδηγός του αγώνα, σημειώνοντας το καλύτερο χρόνο σε όλες τις διαδρομές, πέτυχε την ενδέκατη νίκη του στο Ράλλυ Κρήτης και μαζί με το συνοδηγό του κατέκτησαν το έβδομο πρωτάθλημα τους στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ράλλυ Ασφάλτου. Πίσω τους στη γενική κατάταξη τερμάτισαν οι Τίτος Τιτάκης και Αλέξανδρος Χαλκιαδάκης με Skoda Fabia R5, κλείνοντας με ακόμα ένα βάθρο το φετινό Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ράλλυ Ασφάλτου.

Στο τρίτο σκαλί του βάθρου ολοκλήρωσαν οι φιναλίστ του θεσμού, Anton Spirov και Alexander Spirov με Hyundai i20N Rally2, οι οποίοι συνέχισαν τις συχνές παρουσίες τους στο βάθρο της διοργάνωσης τη φετινή χρονιά.

Το απόλυτο των νικών στο φετινό πρωτάθλημα στην κατηγορία F2 πέτυχαν οι πρωταθλητές Χρήστος Αυγερόπουλος και Στράτος Γιαβάσης με Peugeot 208 Rally4, ολοκληρώνοντας στην τέταρτη θέση της γενικής κατάταξης. Έτσι, επικράτησαν στην κατηγορία F2 για δεύτερη διαδοχική χρονιά, ενώ παράλληλα κατέκτησαν τη νίκη και τον τίτλο της κλάσης RC4.



Οι νικητές της ομάδας Α, Γιώργος Περουλάκης και Λευτέρης Σαρρής, κατάφεραν στην τελευταία ειδική διαδρομή να ξεπεράσουν τους Κύπριους Ιάσωνα Ιάσωνος και Κύρο Γεωργίου με Peugeot 208 Rally4, τερματίζοντας στην πέμπτη θέση. Εξαιρετικοί ήταν οι χρόνοι του χανιώτικου πληρώματος του Mitsubishi Lancer EvoVIII κατά τη διάρκεια της ημέρας, το οποίο αν δεν είχε δεχθεί τη χθεσινοβραδινή ποινή θα καταλάμβανε τη τρίτη θέση του αγώνα.

Ακόμα ένα βάθρο στην F2, για το Κυπριακό πλήρωμα του Peugeot 208 Rally4 που ανέβηκε στο δεύτερο σκαλί του βάθρου. Μάχη που κράτησε το ενδιαφέρον των θεατών στα ύψη παρακολουθήσαμε για τη τρίτη θέση του βάθρου, με τους Δημήτρη Φραντζεσκάκη – Φραγκίσκο Κλαριδόπουλο (Ford Fiesta Rally4) να ξεπερνούν το Citroen DS3 R3T των Άγγελου Σφίγγα – Ελίνας Χναράκη στη powerstage του αγώνα. Στην πρεμιέρα τους σε αγώνες ράλλυ, οι Σπύρος & Βασίλης Γαλεράκης τερμάτισαν στην ένατη θέση, ενώ παράλληλα ολοκλήρωσαν δεύτεροι στην Ομάδα Α,πίσω από τους Περουλάκη – Σαρρή.

Στη τρίτη θέση του βάθρου της ομάδας Α, ολοκλήρωσαν οι Γιάννης Δαμιανάκης – Μάνος Ρουσσάκης (Peugeot 106), οι οποίοι επικράτησαν στη κλάση Α6. Οι Γιώργος Κεχαγιάς – Αποστόλης Μακάριος με το Ford Escort WRC αντίκρυσαν τη ράμπα του τερματισμού στη δέκατη θέση αποτελώντας το ταχύτερο συνδυασμό της ομάδας Ε.

Άτυχοι στάθηκαν στην τελευταία ειδική διαδρομή οι Δημήτρης και Μάνος Κτιστάκης, καθώς εγκατέλειψαν από μηχανική βλάβη ενώ βρίσκονταν στην πρωτοπορία της κατηγορίας F2E. Με την εξέλιξη αυτή, η νίκη πέρασε στα χέρια των Γιώργου Ιωαννίδη και Αναστάση Κτιστάκη με Citroen AX, με τον 18χρονο συνοδηγό να συνδυάζει με επιτυχία το ντεμπούτο του στους ελληνικούς αγώνες αυτοκινήτου. Ο Μάριος Χρονάκης, έπειτα από τη συμμετοχή του στις αναβάσεις, πήρε το “βάπτισμα του πυρός” και στους αγώνες ράλλυ όπου μαζί με το Γιώργο Κουρουπάκη στο δεξί Bucket του Peugeot 206 ανέβηκαν στο δεύτερο σκαλί του βάθρου της F2E, ολοκληρώνοντας τη προσπάθεια τους στη 15η θέση. Το βάθρο της κατηγορίας συμπλήρωσαν οι Ονήσιμος Χαραλαμπίδης – Γιάννης Ζυγάκης με το θορυβώδες VW Golf MKII.

Κυπελλούχοι για τη φετινή χρονιά στην κατηγορία Α, και νικητές της κλάσης Α7 αναδείχθηκαν οι Λάζαρος Σκουλαριώτης και Μιχάλης Γιαλούρης με Renault Clio RS, με τους φιναλίστ της κατηγορίας Παύλο Μπαξεβανάκη – Σωτήρη Γεροθανάση να αντιμετωπίζουν προβλήματα με το Honda Civic Type R. Τους δυο συνδυασμούς, στο βάθρο της κλάσης A7 ακολούθησαν οι Κώστας Πετράκης – Γιώργος Κουκουράκης (Renault Clio RS) Αντίστοιχα, στα 1600αρια της κλάσης Α6, πίσω από τους νικητές Δαμιανάκη – Ρουσσάκη ολοκλήρωσαν τη προσπάθεια τους οι Στράτος Σταματάκης – Φίλιππος Φακουρέλης (Peugeot 106) & Μιχάλης Πόλιας – Στέλλα Ρουσσάκη (Citroen Saxo) που ανέβηκαν στη δεύτερη και τρίτη θέση του βάθρου, αντίστοιχα.

Τέλος, για την ομάδα Ν, στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου ανέβηκαν οι νικητές της κλάσης Ν2, Γιάννης Κουτσοδήμος και Σπύρος Βλάγκας με Peugeot 106, υπερασπιζόμενοι με επιτυχία τον τίτλο τους στην κλάση για τρίτη διαδοχική χρονιά και φτάνοντας στην τέταρτη κατάκτηση του κυπέλλου της κλάσης.

Στη δεύτερη θέση τερμάτισαν οι Νίκος Μανούσκος – Ταξιάρχης Μανούσκος (Citroen Saxo) ενώ στο τρίτο σκαλί του βάθρου ανέβηκαν οι Λευτέρης Ζερβάκης – Βαγγέλης Προβιδάκης ακόμα ένα Citroen Saxo.

Τη σημαία του τερματισμού αντίκρυσαν και οι: Γιώργος Γεροδήμος – Μίλτος Αγγλόπουλος (Renault Clio Rally4), Στέλιος Μιχαηλάκης – Νίκος Λιγοψυχάκης (Citroen DS3R3T), Ντανιέλα Περάκη – Κώστας Κουρουγκιαούρης (Peugeot 106), Δημήτρης Σηφάκης – Λευτέρης Θεοδωράκης (Citroen Saxo), Μιχάλης Πουλάκης – Γιώργος Πουλάκης (Toyota Yaris), Μάνος Νηστικάκης – Στάθης Νηστικάκης (Citroen Saxo)

Μεταξύ των εγκαταλείψεων από τα 39 πληρώματα που εκκίνησαν το “47ο Kouzouloglou Ράλλυ Κρήτης”, περιλαμβάνονται οι: Μόσχος – Σαμαρτζής (Renault Clio Maxi), Γορίτσας – Σπύρου (Mitsubishi Lancer EvoX), Νικολιδάκης – Πετούσης (Peugeot 106), Περάκης – Μαραυγάκη (Peugeot 206), Μαραγκάκης – Αργυρός (Peugeot 206), Καλαϊτζιάν – Βερικάκης (Ford Puma S1600), Κούγιας – Κούγια (Peugeot 106), Παρθενιάδης – Χατζάκης (Citroen Saxo), Σφακιανάκης – Ξάνθος (Peugeot 106), Παπαδημητρίου – Γιώτης (Toyota Yaris).

Ο αγώνας πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα της ΟΜΑΕ με τη συνδιοργάνωση της Περιφέρειας Κρήτης και της ProAction Racing. Αρωγοί και πολύτιμη βοήθεια προσέφεραν επίσης οι Δήμοι Ηρακλείου, Χερσονήσου, Μίνωα Πεδιάδας και Αρχανών Αστερουσίων. Στο πλευρό του Αθλητικού Ομίλου Κρήτης βρέθηκαν για άλλη μια χρονιά η Ελληνική Αστυνομία, το τμήμα Τροχαίας, η Πυροσβεστική Υπηρεσία και ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός που προσφέρει Ανθρωπιστική Βοήθεια, Εθελοντική δράση και Κοινωνική στήριξη σε όλη την Ελλάδα διασφαλίζοντας υψηλού επιπέδου υπηρεσίες ασφαλείας και ιατρικής περίθαλψης στη διοργάνωση. Μεγάλος χορηγός του αγώνα ήταν τα ανταλλακτικά αυτοκινήτων “KOUZOULOGLOU Papanastasiou” και υποστηρικτές της διοργάνωσης η ΑΝΕΚ Lines – Blue Star Ferries, 7 Hersonissos Hotel, η ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ Car Service AutoGas, η STOA Slow Greek Cooking, η Traffic, η AutoDask, η ΔΙΑΣ Γαλεράκης Κατασκευαστική ΑΕ, η WrapFactory, τα ΚΤΕΟ Κρήτης, η Drakos Engineering, η ZRP, ο Κρητικός Φούρνος, ο βελτιωτικός οίκος No Limit, η GoPro, η TESLA, SEGWAY, η ΟικοΠροκάτ Providakis Construction, η Creta Fire Protection Καμπακάς, η Webrain & η Elina Chnaraki Orthodontic Clinic. Χορηγοί επικοινωνίας είναι τα: KΡΗΤΗTV, NeaKriti, ΝΕΑ ΚΡΗΤΗ, radio984 και το 321Go.