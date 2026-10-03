«47ο Kouzouloglou Ράλλυ Κρήτης» στις 23-25 Οκτωβρίου

Με το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ράλλυ Ασφάλτου να κορυφώνεται στο νησί της Κρήτης, ο Αθλητικός Όμιλος Κρήτης, με περισσότερα από πενήντα χρόνια συνεχούς παρουσίας και προσφοράς στον ελληνικό μηχανοκίνητο αθλητισμό, ανακοινώνει τη διεξαγωγή του« 47ου Kouzouloglou Ράλλυ Κρήτης».

Ο ιστορικός αυτός αγώνας, συνολικής διάρκειας τριών ημερών, θα διεξαχθεί από την Παρασκευή 23 έως και την Κυριακή 25 Οκτωβρίου 2026 και αποτελεί τον τελευταίο και πλέον καθοριστικό γύρο του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Ράλλυ, φέροντας αυξημένο συντελεστή 1,5, γεγονός που υπόσχεται ένα καθηλωτικό φινάλε στη μάχη για την κατάκτηση των φετινών τίτλων. Η αυλαία του αγωνιστικού τριημέρου θα ανοίξει την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου, όταν το κέντρο του Ηρακλείου θα φορέσει τα γιορτινά του για να υποδεχθεί από το μεσημέρι τα αγωνιστικά αυτοκίνητα, τα πληρώματα και τις ομάδες στην Οδό Δικαιοσύνης, όπου από τις 15:00 έως τις 19:00 θα πραγματοποιηθεί η διαδικασία του Διοικητικού και Τεχνικού Ελέγχου. Στη συνέχεια, η πανηγυρική εκκίνηση στις 20:30 στο κέντρο του Ηρακλείου, θα σηματοδοτήσει την έναρξη του αγώνα μέσα σε μια μοναδική γιορτινή ατμόσφαιρα με μουσική, εορταστικό πάρτι, παρουσίαση των αγωνιστικών πληρωμάτων και συνεντεύξεις των πρωταγωνιστών, με το φιλοθεάμον κοινό να έχει την ευκαιρία να φωτογραφηθεί με τους συμμετέχοντες και τα αγωνιστικά τους αυτοκίνητα.

Τη δεύτερη ημέρα της διοργάνωσης, το βράδυ του Σαββάτου 24 Οκτωβρίου στις 20:30, η δράση επικεντρώνεται εκ νέου στην καρδιά της πόλης με τη διεξαγωγή της θεαματικής Super Special Stage “Ηράκλειο”, συνολικού μήκους 1.470 μέτρων, η οποία θα διέρχεται ακριβώς μπροστά από την Πλατεία Ελευθερίας. Η ειδική αυτή διαδρομή έχει σχεδιαστεί για να προσφέρει υψηλό θέαμα, μετατρέποντας το κέντρο του Ηρακλείου σε μια εντυπωσιακή πίστα αγώνων προσβάσιμη σε χιλιάδες θεατές.

Το τριήμερο θα κορυφωθεί την Κυριακή 25 Οκτωβρίου, όταν η αγωνιστική δράση μεταφέρεται στα βουνά της Κρήτης, όπου τα πληρώματα θα αναμετρηθούν σε συνθήκες που απαιτούν ταχύτητα, αντοχή και στρατηγική, κρίνοντας τον τελικό νικητή του αγώνα αλλά και τους Πρωταθλητές Ελλάδας για το 2026. Η ημέρα περιλαμβάνει τρία επαναλαμβανόμενα περάσματα από την ειδική διαδρομή «Ποταμιές», μήκους 13,80 χιλιομέτρων, η οποία θα διεξαχθεί στις 09:25, 12:13 και 15:01, καθώς και από την ειδική διαδρομή «Απόστολοι», μήκους 12,67 χιλιομέτρων, η οποία είναι προγραμματισμένη για τις 10:08, 12:56 και 15:44. Ο τερματισμός του πρώτου αγωνιστικού αυτοκινήτου έχει οριστεί για τις 16:39 στο Δημαρχείο Χερσονήσου,όπου βρίσκεται το Service Park & το Park Ferme ενώ στον ίδιο χώρο στις 18:30 θα τελεστεί και η απονομή των επάθλων στους νικητές & τους διακριθέντες.

Αναφορικά με τη λειτουργία της Γραμματείας του αγώνα, έως και την έναρξη του Διοικητικού και Αρχικού Τεχνικού Ελέγχου θα φιλοξενείται στα γραφεία του Α.Ο. Κρήτης (Λεωφόρος Ικάρου 128, Πόρος, τηλ. 6955490661, e-mail: [email protected]). Κατά τη διάρκεια του Διοικητικού και Αρχικού Τεχνικού Ελέγχου, καθώς και κατά την πρώτη συνεδρίαση των Αγωνοδικών στις 23 Οκτωβρίου, η Γραμματεία θα λειτουργεί στην Περιφέρεια Κρήτης, ενώ στις 23 και 24 Οκτωβρίου θα στεγάζεται στο Δημαρχείο Χερσονήσου στις Γούρνες, όπου βρίσκεται και το Service Park. Υπενθυμίζεται ότι οι αγωνιζόμενοι οφείλουν να βρίσκονται σε συνεχή επαφή με τη Γραμματεία του αγώνα για την παραλαβή των σχετικών Δελτίων Πληροφοριών. Όλες οι απαραίτητες πληροφορίες για τον αγώνα, καθώς και τα Δελτία Πληροφοριών, θα είναι διαθέσιμα μέσω της εφαρμογής Sportity. Ο Ηλεκτρονικός Πίνακας Ανακοινώσεων του “47ο Kouzouloglou Ράλλυ Κρήτης’’ φιλοξενείται στην εφαρμογή, με κωδικό ΑΟΚ2026

Όσον αφορά τις αναγνωρίσεις των ειδικών διαδρομών, αυτές θα διενεργηθούν αυστηρά όπως περιγράφεται στο άρθρο 21 του Γενικού Κανονισμού Ράλλυ. Οι ημέρες και οι ώρες που επιτρέπεται η διεξαγωγή τους για όλες τις ειδικές διαδρομές είναι η Κυριακή 18 Οκτωβρίου από τις 10:00 έως τις 18:00, η Παρασκευή 23 Οκτωβρίου από τις 09:00 έως τις 17:00 και το Σάββατο 24 Οκτωβρίου από τις 08:00 έως τις 16:00. Εξαίρεση αποτελεί η ειδική διαδρομή SS1 ΗΡΑΚΛΕΙΟ, για την οποία οι αναγνωρίσεις θα πραγματοποιηθούν αποκλειστικά το Σάββατο 24 Οκτωβρίου από τις 07:00 έως τις 08:00.

Η περίοδος δηλώσεων συμμετοχής ξεκινά τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου και ολοκληρώνεται την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, με τη σχετική διαδικασία να πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω του Συστήματος Διαδικτυακής Διαχείρισης Αγώνων (Σ.Δ.Δ.Α.) στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.e-omae-epa.gr. Ο Αθλητικός Όμιλος Κρήτης απευθύνει ανοικτή πρόσκληση σε όλους τους φίλους του μηχανοκίνητου αθλητισμού να δώσουν το «παρών» σε ένα συναρπαστικό αγωνιστικό τριήμερο γεμάτο ένταση, θέαμα και συγκινήσεις. Περισσότερες λεπτομέρειες, καθώς και οι σχετικές παροχές προς τους συμμετέχοντες, θα ανακοινωθούν με νεότερο δελτίο τύπου.

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