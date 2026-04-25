4ο Ράλλυ Στερεάς Ελλάδας – Shakedown

Η αυλαία του 4ου Ράλλυ Στερεάς Ελλάδας άνοιξε το μεσημέρι του Σαββάτου 25 Απριλίου με τη διεξαγωγή του shakedown, της καθιερωμένης τελικής δοκιμής πριν την επίσημη έναρξη του αγώνα.

Συνολικά 26 πληρώματα εκμεταλλεύτηκαν την ευκαιρία και πήραν μέρος στη διαδικασία, πραγματοποιώντας τις τελευταίες ρυθμίσεις στα αγωνιστικά τους. Ο αγώνας αποτελεί τον δεύτερο γύρο του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Ράλλυ Χώματος, καθώς και τον δεύτερο γύρο του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Ράλλυ Ιστορικών Αυτοκινήτων, με τις επιδόσεις των πληρωμάτων στο shakedown να προμηνύουν ότι ο συναγωνισμός θα είναι έντονος την Κυριακή. Οργανωτής είναι το Σωματείο «Ελληνική Λέσχη Αυτοκινήτου Δυτικής Αττικής» (ΕΛ.Λ.Α.Δ.Α.), έχοντας ως συνδιοργανωτή τον Δήμο Θηβαίων, ενώ στο πλευρό της διοργάνωσης βρίσκεται ο Δήμος Τανάγρας. Χορηγός του αγώνα είναι ο επίσημος διανομέας των λιπαντικών TEXACO, Tsellos.

Το shakedown πραγματοποιήθηκε κάτω από ιδανικές συνθήκες με τέλεια κατάσταση οδοστρώματος, ενώ ο ηλιόλουστος καιρός προσέλκυσε αρκετούς θεατές. Την ταχύτερη επίδοση όλων στο shakedown πέτυχαν οι Αχιλλέας Χριστοδούλου-Κωνσταντίνος Σούκουλης, με τον 21χρονο οδηγό να έχει για δεύτερη φορά στα χέρια του το μαύρο Skoda Fabia RS Rally2 και να δείχνει ικανός για την πρώτη του νίκη στο θεσμό. Βελτιωμένοι σε σχέση με την πρεμιέρα του πρωταθλήματος, εμφανίστηκαν οι Sebastien Bedoret–Alix Stevenaert με το Skoda Fabia Rally2 Evo και θα προσπαθήσουν για μια θέση στο βάθρο του αγώνα. Τέσσερα περάσματα έκαναν οι Παναγιώτης Κύρκος-Γιώργος Πολυζώης με το ανανεωμένο εμφανισιακά Toyota GR Yaris Rally2, οι οποίοι βελτίωναν τις επιδόσεις τους σε κάθε πέρασμα και αναμένεται να είναι ανταγωνιστικοί. Στο ίδιο δευτερόλεπτο με αυτή των Κύρκου-Πολυζώη ήταν και η ταχύτερη επίδοση των Επαμεινώνδα Καρανικόλα-Γιώργου Κακαβά, οι οποίοι με το Ford Fiesta Rally2 θα «παλέψουν» για την πρώτη τους πρωταθληματική νίκη. Στη μάχη της νίκης αναμένεται να εμπλακούν και οι πρωτοπόροι της βαθμολογίας του πρωταθλήματος, Ιορδάνης Σερδερίδης-Fred Miclotte με Skoda Fabia RS Rally2, οι χρόνοι των οποίων ήταν αρκετά κοντά με αυτούς των Κύρκου-Πολυζώη και Καρανικόλα-Κακαβά.

Στην πρώτη τους εμφάνιση επί Ελληνικού εδάφους, οι Κύπριοι, Ανδρέας Ψάλτης-Ανδρέας Χρυσοστόμου (Renault Clio Rally3) ήταν οι πιο γρήγοροι στο shakedown μεταξύ των πληρωμάτων της κατηγορίας Rally3 που συμμετείχαν στη διαδικασία. Οι Γιώργος Δελαπόρτας-Ηλίας Παναγιωτούνης με το Ford Fiesta Rally3 τους ακολούθησαν και θα «κυνηγήσουν» ένα θετικό αποτέλεσμα στην κατηγορία την Κυριακή. Τέσσερα περάσματα πραγματοποίησαν στο shakedown οι Θέμης Χαλκιάς-Μάριος Τσαούσογλου με το Renault Clio Rally3, οι οποίοι αναμένεται να είναι ανταγωνιστικοί σε μια κατηγορία στην οποία θα εκκινήσουν 9 πληρώματα. Τα πρώτα τους χιλιόμετρα στα μπάκετ ενός Ford Fiesta Rally3 πραγματοποίησαν οι Νίκος Παυλίδης-Ιωάννης Καφταντζής, ενώ οι Γιώργος Βασιλάκης-Allan Harryman είχαν τη «στιγμή τους» στο δεύτερο πέρασμα, καθώς το Ford Fiesta Rally3 τους ανετράπη. Να εξοικειωθούν περισσότερο με το Ford Fiesta Rally3 θα επιδιώξουν στον δεύτερο γύρο του πρωταθλήματος οι Θεόδωρος Καλαμαράς-Δημήτρης Λαμπράκης. Δεν κατάφεραν να ολοκληρώσουν την προσπάθειά τους στο shakedown οι «Flandy»-Κωνσταντίνος Στεφανής (Ford Fiesta Rally3) που αντιμετώπισαν πρόβλημα με την τροφοδοσία στο πρώτο πέρασμά τους από τη διαδικασία.

Θεαματικοί και συνάμα αποτελεσματικοί αναμένεται να είναι την Κυριακή οι Δημήτρης Σταυρόπουλος-Ευάγγελος Παναρίτης με το Mitsubishi Lancer Evo IX που θα διεκδικήσουν τη νίκη στην κλάση Ν4. Βελτίωναν τις επιδόσεις τους σε κάθε πέρασμα από το shakedown τα αδέρφια Ηλίας και Δημήτρης Τσετσώνης με το Subaru Impreza N12, όπως επίσης και οι Ηλίας Καφαντάρης-Νίκος Κόντος με Subaru Impreza GT. Οι δεύτεροι μάλιστα, αντιμετώπισαν πρόβλημα με το δίσκο του Subaru και «κάνουν αγώνα δρόμου» για να προλάβουν την εκκίνηση του Ράλλυ Στερεάς Ελλάδας. Οι Κωνσταντίνος Ζυγογιάννης-Νικόλαος Τσέλλος είχαν επαφή με ανάχωμα, με αποτέλεσμα να στραβώσει το ψαλίδι του Mitsubishi Lancer Evo IX, ωστόσο την Κυριακή θα είναι έτοιμοι να διεκδικήσουν τη νίκη στη Ν4.

Σχεδόν έξι μήνες μετά το ντεμπούτο του στο χώρο των αγώνων, ο Δημήτρης Τσιαντής επέστρεψε με το μαύρο Honda Civic Type R και τον Παντελή Παπανδρέου, πραγματοποιώντας τέσσερα περάσματα από το shakedown. Τον ίδιο αριθμό περασμάτων πραγματοποίησαν και οι Βασίλης Χατζηδάκης-Σπύρος Καραστεφάνου με Peugeot 208 Rally4 που την Κυριακή θα αναζητήσουν μια θέση στο βάθρο της F2. Τις τελευταίες ρυθμίσεις στο Renault Clio Rally5 πραγματοποίησαν στο shakedown οι Γιώργος Ντόντος-Νίκος Ιντζόγλου, οι Μαριαλένα Παυλή-Ιωάννης Γιώτης με Hyundai Accent και οι Στέλιος Γιαμαλάκης-Νίκος Σάμιος με Subaru Impreza WRX.

Στην κατηγορία των Ιστορικών, οι Παναγιώτης Κουτσίκος-Αλέξανδρος Ματαλιωτάκης (Ford Sierra RS Cosworth 4×4) πέτυχαν τον ταχύτερο χρόνο μεταξύ των πέντε πληρωμάτων της κατηγορίας που συμμετείχαν στο shakedown. Ανταγωνιστικοί αναμένεται να είναι στην κατηγορία και οι Γιώργος Παραδείσης-Πλούταρχος Στεργίου με Ford Escort MKI, όπως επίσης και οι Δημήτρης Τρίκαρδος-Κωνσταντίνος Βερυκάκης με ίδιο αυτοκίνητο, με τους Γιώργο Μπερτσάτο-Κωνσταντίνο Κόντο να «κατεβάζουν» τους χρόνους τους σε κάθε πέρασμα με το Toyota Starlet. Στη διαδικασία του shakedown συμμετείχαν επίσης και οι Βασίλης Χαλκιάς-Χρήστος Μαλισσόβας με Nissan Sunny.

Το βράδυ του Σαββάτου 25 Απριλίου, στην Κεντρική Πλατεία Θήβας θα στηθεί μια μικρή γιορτή, καθώς οι φίλοι του αθλήματος και όχι μόνο θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά τους συμμετέχοντες του 4ου Ράλλυ Στερεάς Ελλάδας, να φωτογραφηθούν μαζί τους και να τους χειροκροτήσουν, λίγες ώρες πριν το πρώτο «Go» στις ειδικές διαδρομές. Η Πανηγυρική Εκκίνηση, θα διεξαχθεί στις 20:30 στο κεντρικότερο σημείο της πόλης, σηματοδοτώντας επίσημα την έναρξη του 4ου Ράλλυ Στερεάς Ελλάδας.

Το αγωνιστικό κομμάτι του αγώνα θα διεξαχθεί την Κυριακή 26 Απριλίου. Το πρώτο αγωνιστικό αυτοκίνητο θα αναχωρήσει στις 09:30 από τις εγκαταστάσεις του 5ου Γυμνασίου Θήβας «Πελοπίδειο» και θα αγωνιστεί στην εναρκτήρια Ειδική Διαδρομή του αγώνα, «Θήβα», μήκους 14,91 αγωνιστικών χιλιομέτρων. Η συνέχεια περιλαμβάνει την Ειδική Διαδρομή «Νεοχωράκι», μήκους 13,62 χιλιομέτρων, η οποία θα διεξαχθεί στις 10:26, ενώ το πρωινό loop ειδικών ολοκληρώνεται με την Ειδική Διαδρομή «Μοσχοπόδι», μήκους 17,71 χιλιομέτρων, η οποία θα εκκινήσει στις 11:09. Τα πληρώματα θα επιστρέψουν για ημίωρο Service στη Θήβα και στις 12:39 θα αναχωρήσουν από το χώρο του Service Park προκειμένου να αγωνιστούν και πάλι στις Ειδικές Διαδρομές «Θήβα» (13:02) και «Νεοχωράκι» (13:35). Power Stage του αγώνα, θα είναι η Ειδική Διαδρομή «Μοσχοπόδι», στην οποία το πρώτο αγωνιστικό θα εκκινήσει στις 14:18. Ο τερματισμός του αγώνα θα πραγματοποιηθεί στις 14:58 στο Μουσικό Ωδείο Θήβας, ενώ στην Πλατεία Κεραμοπούλου, έμπροσθεν του Μουσείου της πόλης, θα λάβουν χώρα οι απονομές στις 17:00.

Να σημειωθεί ότι τα Ιστορικά αυτοκίνητα θα εκκινούν πρώτα, με τον αγώνα του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Ράλλυ Ιστορικών Αυτοκινήτων να ολοκληρώνεται μετά την τρίτη Ειδική Διαδρομή του 4ου Ράλλυ Στερεάς Ελλάδας. Τα συνολικά αγωνιστικά χιλιόμετρα του αγώνα ανέρχονται σε 92.48 χλμ. και το συνολικό μήκος του 4ου Ράλλυ Στερεάς Ελλάδας είναι 136.29 χλμ.

Ο Ηλεκτρονικός Πίνακας Ανακοινώσεων είναι διαθέσιμος μέσω της εφαρμογής Sportity, με κωδικό πρόσβασης 26STEREAS, εξασφαλίζοντας άμεση και συνεχή ενημέρωση για όλα τα πληρώματα, τις ομάδες και τους θεατές καθ’ όλη τη διάρκεια του αγώνα.

Όλες οι πληροφορίες για αγωνιζόμενους και θεατές είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του Σωματείου ΕΛΛΑΔΑ (www.ellada-racingclub.com) και στη σελίδα του Σωματείου στο facebook: https://www.facebook.com/greekcarclubwestattica