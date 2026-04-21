4ο Ράλλυ Στερεάς Ελλάδας στις 25-26 Απριλίου με 73 συμμετοχές

Τον εντυπωσιακό αριθμό των 73 συμμετοχών, που αποτελεί ρεκόρ των τελευταίων ετών για χωμάτινο αγώνα ράλλυ, συγκέντρωσε το 4ο Ράλλυ Στερεάς Ελλάδας, το οποίο θα διεξαχθεί στις 25 και 26 Απριλίου. Ο αγώνας αποτελεί τον δεύτερο γύρο του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Ράλλυ Χώματος και για άλλη μια χρονιά προσμετράει και στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ράλλυ Ιστορικών αυτοκινήτων.

Οργανωτής είναι το Σωματείο «Ελληνική Λέσχη Αυτοκινήτου Δυτικής Αττικής» (ΕΛ.Λ.Α.Δ.Α.), έχοντας ως συνδιοργανωτή τον Δήμο Θηβαίων, ενώ στο πλευρό της διοργάνωσης βρίσκεται ο Δήμος Τανάγρας. Χορηγός του αγώνα είναι ο επίσημος διανομέας των λιπαντικών TEXACO, Tsellos. Ο πίνακας συμμετοχών περιλαμβάνει όλους τους πρωταγωνιστές της πρεμιέρας του πρωταθλήματος, προμηνύοντας έναν συναρπαστικό αγώνα. Πρωταθλητές του παρελθόντος αλλά και οδηγοί που κάνουν τα πρώτα τους βήματα στο χώρο θα δώσουν τις δικές τους μάχες στις έξι ειδικές διαδρομές που απαρτίζουν το 4ο Ράλλυ Στερεάς Ελλάδας. Παράλληλα, ο αγώνας διατηρεί για άλλη μια χρονιά τον διεθνή του χαρακτήρα, καθώς προσέλκυσε αγωνιζόμενους από την Κύπρο και το Βέλγιο. Με σύμμαχο τη μεγάλη εμπειρία από τη συμμετοχή του σε περισσότερους από 200 αγώνες στην καριέρα του, ο περσινός νικητής του Ράλλυ Στερεάς Ελλάδας και 3 φορές Πρωταθλητής Ελλάδος, Ιωάννης Παπαδημητρίου επιστρέφει στον αγώνα, με συνοδηγό τον δύο φορές πρωταθλητή Ελλάδος, Χρήστο Κουζιώνη. Το δίδυμο που εγκατέλειψε στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος, θα προσπαθήσει να διεκδικήσει με το Skoda Fabia RS Rally2 την πρώτη του φετινή νίκη στο θεσμό (δείτε εδώ τις συμμετοχές του αγώνα)

Από την άλλη πλευρά, οι πρόσφατοι νικητές του Ολυμπιακού Ράλλυ και επικεφαλής της βαθμολογίας, Jourdan Serderidis-Fred Miclotte θα παραταχθούν με το Skoda Fabia RS Rally2 με στόχο τη συλλογή του μέγιστου βαθμολογικού οφέλους από τον αγώνα, ώστε να εδραιωθούν στην κορυφή της κατάταξης του πρωταθλήματος. Υποψηφιότητα για τη νίκη θέτει και το πλήρωμα του μπλε Ford Fiesta Rally2 αποτελούμενο από τους Επαμεινώνδα Καρανικόλα-Γιώργο Κακαβά.

Οι πρωταθλητές Ελλάδος της κατηγορίας Rally3 του 2024 επέστρεψαν φέτος στο θεσμό του πρωταθλήματος και στην πρεμιέρα εμφανίστηκαν ιδιαίτερα ανταγωνιστικοί. Οι Πάνος Κύρκος-Γιώργος Πολυζώης θα συμμετάσχουν με το Toyota GR Yaris Rally2 αναζητώντας το πρώτο βάθρο της χρονιάς, ένα πλήρωμα που στον περσινό αγώνα πραγματοποίησε το ντεμπούτο του με αυτοκίνητο προδιαγραφών Rally2 τερματίζοντας στη δεύτερη θέση. Θετικά δείγματα γραφής άφησαν στο Ολυμπιακό Ράλλυ οι Αχιλλέας Χριστοδούλου-Κωνσταντίνος Σούκουλης, στην πρώτη επαφή του 21χρονου οδηγού με το Skoda Fabia RS Rally2. Στη Θήβα θα συμμετάσχουν με στόχο την περαιτέρω εξοικείωση με το αυτοκίνητο προδιαγραφών Rally2 και γιατί όχι μια θέση στο βάθρο των νικητών. Για τρίτη φορά θα αγωνιστεί στα Ελληνικά χώματα ο Βέλγος Sebastien Bedoret, o οποίος θα έχει στο δεξί μπάκετ ενός Skoda Fabia Rally2 Evo την Alix Steveneart με στόχο την καλύτερη δυνατή προετοιμασία για το Ράλλυ Ακρόπολις.

Ρεκόρ συμμετοχών σημειώθηκε στην κατηγορία Rally3, η οποία συγκέντρωσε 10 πληρώματα που αναμένεται να έχουν ωραία κόντρα για τη νίκη. Ο νικητής της πρεμιέρας “Flandy” θα αγωνιστεί αυτή τη φορά με τον πολύπειρο Κώστα Στεφανή στο δεξί μπάκετ του Ford Fiesta Rally3 και θα διεκδικήσει με αξιώσεις την πρωτιά στην κατηγορία, ώστε να αυξήσει τη διαφορά από τους διώκτες του στη βαθμολογία του πρωταθλήματος. Με νέα χρώματα στο Renault Clio Rally3 θα συμμετάσχουν στο 4ο Ράλλυ Στερεάς Ελλάδας οι Θέμης Χαλκιάς-Μάριος Τσαούσογλου με στόχο την πρώτη τους νίκη στα Rally3. Παράλληλα, ευχάριστη έκπληξη αποτελεί η επιστροφή των Πέτρου Παντελή-Αντώνη Χρυσοστόμου στα Ελληνικά χώματα. Ο πρωταθλητής Κύπρου του 2019 αναμένεται να βρίσκεται στη μάχη της νίκης στην κατηγορία με το Renault Clio Rally3. Με στόχο να δώσει τέλος στο σερί των εγκαταλείψεων θα αγωνιστεί στον δεύτερο γύρο του πρωταθλήματος ο Δημήτρης Παλαιοκώστας, έχοντας για πρώτη φορά στο δεξί μπάκετ του Renault Clio Rally3 τον Γιώργο Ηλιόπουλο.

Μια θέση στο βάθρο της κατηγορίας θα διεκδικήσει ο Γιώργος Δελαπόρτας, στην τέταρτη χρονιά ενασχόλησής του με τους αγώνες. Στο πλευρό του, ως συνοδηγός στο Ford Fiesta Rally3, θα βρίσκεται ο Ηλίας Παναγιωτούνης. Την πρώτη του γνωριμία με τα ελληνικά χώματα θα πραγματοποιήσει ο Κύπριος Ανδρέας Ψάλτης ο οποίος θα συμμετάσχει στον αγώνα με συνοδηγό στο Renault Clio Rally3 τον Ανδρέα Χρυσοστόμου. Δεύτεροι στο περσινό πρωτάθλημα της κατηγορίας Rally3, οι Στέφανος Θεοχαρόπουλος-Γιώργος Κότσαλης θα δώσουν το παρών και στη Θήβα με το Ford Fiesta Rally3, ενώ με ίδιο αυτοκίνητο θα λάβουν μέρος οι Θεόδωρος Καλαμαράς-Δημήτρης Λαμπράκης, επιδιώκοντας να αποκτήσουν εμπειρία στην δεύτερή τους επαφή με τετρακίνητο. Δύο εβδομάδες έπειτα από τη συμμετοχή του στην πρεμιέρα του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Ράλλυ Χώματος Ιστορικών αυτοκινήτων, ο Νίκος Παυλίδης θα βρεθεί στο 4ο Ράλλυ Στερεάς Ελλάδας, αυτή τη φορά πίσω από το τιμόνι ενός Ford Fiesta Rally3. Αυτή θα είναι η πρώτη συμμετοχή του Βορειοελλαδίτη οδηγού με αυτοκίνητο προδιαγραφών Rally3, έχοντας δίπλα του τον Γιάννη Καφταντζή. Ο «Παγκόσμιος» Γιώργος Βασιλάκης επιστρέφει σε πρωταθληματικό αγώνα, συνεχίζοντας την προετοιμασία για το Παγκόσμιο πρωτάθλημα. Ο οδηγός που κατέλαβε την τρίτη θέση στο WRC Masters Cup το 2025 θα αγωνιστεί με ένα πορτοκαλί Ford Fiesta Rally3 και τον Allan Harryman δίπλα του.

Με ένα Mitsubishi Lancer Evo IX θα συμμετάσχουν οι περσινοί Κυπελλούχοι Ελλάδος στην κατηγορία Ν, Κωνσταντίνος Ζυγογιάννης-Νικόλαος Τσέλλος, ένα πλήρωμα που παρά τη μικρή του εμπειρία από το χώρο των χωμάτινων ράλλυ, έχει κάνει άλματα προόδου τα τελευταία χρόνια. Τη νίκη στην κλάση Ν4 θα διεκδικήσουν με αξιώσεις οι Δημήτρης Σταυρόπουλος-Ευάγγελος Παναρίτης (Mitsubishi Lancer Evo IX), οι οποίοι σμίγουν για πρώτη φορά ως πλήρωμα. Οι νικητές της πρεμιέρας, Αργύρης Τσούλος-Πάνος Σπυρογιάννης (Mitsubishi Lancer Evo IX) θα διεκδικήσουν άλλο ένα θετικό αποτέλεσμα στην πρώτη τους συμμετοχή σε Ράλλυ Στερεάς Ελλάδας. Το μοναδικό Subaru Impreza STI N12 της κλάσης Ν4 θα έχει στα χέρια του ο Ηλίας Τσετσώνης, ο οποίος θα έχει στο δεξί μπάκετ τον αδερφό του, Δημήτριο Τσετσώνη και μαζί θα επιδιώξουν να «σπάσουν» την κυριαρχία των Mitsubishi στην κατηγορία. Οι κάτοχοι του τίτλου του 2024 στην κατηγορία Ν, Νίκος Ντάβαρης-Κωνσταντίνος Μακρής θα αγωνιστούν με ένα Mitsubishi Lancer Evo IX με στόχο μια θέση στο βάθρο της Ν4. Παράλληλα, ο «Simetra» που φέτος συμπληρώνει 50 χρόνια παρουσίας στους αγώνες δίνει το παρών στο 4ο Ράλλυ Στερεάς Ελλάδας, έχοντας την καθοδήγηση του Απόστολου Πάλλα, ο οποίος θα βρίσκεται στο δεξί μπάκετ ενός Mitsubishi Lancer Evo IX. Από την άλλη, με ένα Subaru Impreza GT Turbo της Α8 θα εκκινήσουν οι Ηλίας Καφαντάρης-Νίκος Κόντος που εμφανίστηκαν βελτιωμένοι οδηγικά στο Ολυμπιακό Ράλλυ τον περασμένο Μάρτιο. Οι Στέλιος Γιαμαλάκης-Νίκος Σάμιος θα συμμετάσχουν με ένα Subaru Impreza WRX, ένα αυτοκίνητο που έγραψε τη δική του ιστορία στους ελληνικούς αγώνες.

Το δύο στα δύο στη δικίνητη κατηγορία F2 σκοπεύει να κάνει στο 4ο Ράλλυ Στερεάς Ελλάδας ο Νίκος Παπαχριστόπουλος. Ο Κυπελλούχος Χώματος της περσινής χρονιάς θα οδηγήσει ένα Peugeot 208 R2, έχοντας αυτή τη φορά την καθοδήγηση του Ιωάννη Φωτεινογιαννόπουλου. Για τη νίκη στην F2 θα «παλέψουν» και οι Λαμιώτες Θεόδωρος Τσάκαλος-Απόστολος Κοτρωνής με Ford Fiesta R2, όπως και οι Κωνσταντίνος Καπετανάκης-Νικόλαος Βαρώτσος (Ford Fiesta R2) στη δεύτερη χρονιά εμπλοκής του οδηγού με το χώρο των αγώνων. Να φτάσουν στον τερματισμό, κάτι που δεν κατάφεραν στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος θα επιδιώξουν οι Βασίλης Χατζηδάκης-Σπύρος Καραστεφάνου οι οποίοι θα αγωνιστούν με ένα Peugeot 208 Rally4. Επιστρέφει στην ενεργό δράση ο Αναστάσιος Κανελλόπουλος μετά από σχεδόν τρία χρόνια απραξίας, ο οποίος θα οδηγήσει ένα Peugeot 208 Rally4 με συνοδηγό τον Ιωάννη Τζόγια.

Στη μάχη της F2 E, τη νίκη θα διεκδικήσουν οι Αντώνης Δημόπουλος-Γιώργος Μικελόπουλος, με τον πρωταθλητή οδηγό της κατηγορίας τα τελευταία δύο χρόνια να αφήνει για λίγο το Toyota Starlet για χάρη μιας Toyota Corolla AE92. Ικανοί για την πρωτιά εμφανίζονται και οι Κωνσταντίνος Μυλωνάς-Νίκος Παραπέρας (Toyota Corolla AE101), ένα δίδυμο που έχει συνεχή παρουσία στο βάθρο της κατηγορίας τα τελευταία χρόνια. Νικητές της F2 E στην πρεμιέρα στον Πύργο, οι Γιώργος Χατζηγάκης-Χρήστος Χατζηγάκης (Ford Escort MKII) θα ταξιδέψουν για άλλη μια χρονιά έως τη Θήβα με στόχο την απόλυτη συγκομιδή βαθμών στην κατηγορία, ενώ αναμένεται να ξεσηκώσουν τα πλήθη με τον τρόπο οδήγησής τους οι Κωνσταντίνος Αντωνίου-Ανδρέας Γρηγορόπουλος που επιστρέφουν σε πρωταθληματικό αγώνα με το Ford Escort MKII. Πρώτη φορά θα συμμετάσχουν στο Ράλλυ Στερεάς Ελλάδας οι Πυργιώτες Γιώργος Μανέτας-Ανδρέας Αδαμόπουλος που θα βρεθούν στα μπάκετ μίας Toyota Corolla AE111 με βλέψεις για μια θέση στο βάθρο της F2 E.

Στην τέταρτη χρονιά της στους αγώνες ράλλυ, η Μαριαλένα Παυλή θα βρεθεί στην εκκίνηση με ένα Hyundai Accent, έχοντας στο πλευρό της τον Γιάννη Γιώτη. Με στόχο την αγωνιστική της εξέλιξη, η νεαρή οδηγός φιλοδοξεί να επαναλάβει την επιτυχία της περσινής της συμμετοχής στον αγώνα, όπου είχε καταφέρει να ανεβεί στο βάθρο της F2 E. Με περισσότερα από 40 χρόνια εμπειρίας στην πλάτη του, ο Λάμπης Κουρτέσης θα αγωνιστεί με ένα Nissan Micra K11 και τον νεαρό Βαγγέλη Παπαδόπουλο δίπλα του, ενώ επιστροφή στην αγωνιστική δράση πραγματοποιεί ο Βασίλης Σουλούτας, έπειτα από 15 χρόνια αποχής. Θα οδηγήσει ένα Peugeot 205 με συνοδηγό τον Γιώργο Σκορδυλάκη.

Σπουδαία μάχη αναμένεται στην Α5, όπου 11 πληρώματα θα αναμετρηθούν για τη νίκη στην κλάση. Ο νικητής της πρεμιέρας, Παναγιώτης Μιχαλόπουλος, θα αγωνιστεί αυτή τη φορά με συνοδηγό στο Toyota Starlet τον Αχιλλέα Παρασκευόπουλο και μαζί θα επιδιώξουν να σημειώσουν άλλη μια νίκη στην Α5. Να τους καταδιώξουν θα προσπαθήσουν οι Αθανάσιος Τσάκαλος-Σπύρος Τσέλιος που έρχονται από τη Λαμία για να αγωνιστούν με ένα Toyota Yaris. Υποψηφιότητα για τη νίκη θέτουν και οι Στέλιος και Παναγιώτης Κόκκινος με Toyota Yaris, ενώ κανείς δεν μπορεί να υποτιμήσει τους Κυπελλούχους της C6 τους Ιωάννη Κασίμη-Χρυσούλα Δικοπούλου που αναμένεται να έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο στην κατηγορία.

Οι Πυργιώτες Ιωάννης Αθανασόπουλος-Δημήτριος Ζορμπάς θα οδηγήσουν ένα Toyota Yaris και ευελπιστούν να είναι στη μάχη για την πρώτη θέση της Α5. Αντίστοιχο στόχο θέτουν και οι περσινοί Κυπελλούχοι Ελλάδος της C6, Αθανάσιος Πατέας-Βασίλης Παναγόπουλος, οι οποίοι στο Ράλλυ Στερεάς Ελλάδας θα αγωνιστούνε με ένα Toyota Yaris. Τρεις εγκαταλείψεις σε ισάριθμες συμμετοχές στον αγώνα μετράνε οι Νικόλαος Σωτηρόπουλος-Ευάγγελος Μούκας, οι οποίοι στοχεύουν στον τερματισμό με το Toyota Yaris, ενώ από τη γειτονική Λιβαδειά θα ταξιδέψουν στη Θήβα οι Νικόλαος Κωτσαδάμ-Παναγιώτης Αλεξίου, προκειμένου να αγωνιστούν στον δεύτερο αγώνα του πρωταθλήματος με ένα Toyota Starlet EP91. Η επιστροφή του «Βασιλιά» στο χώρο των αγώνων πραγματοποιήθηκε το 2023 στο 1ο Ράλλυ Στερεάς Ελλάδας. Έκτοτε, ο Μανώλης Παναγιωτόπουλος δηλώνει κάθε χρόνο παρών στη διοργάνωση και φέτος θα αγωνιστεί με ένα Toyota Yaris και τον Σπύρο Μπογδάνο δίπλα του. Με ίδιο αυτοκίνητο θα εκκινήσουν οι Διονύσης Κατέβας-Χρήστος Κουφός, ενώ με ένα MG ZR 105 θα συμμετάσχουν στην κλάση Α5 οι Αθανάσιος Μυλωνάς-Γεώργιος Δημήτριος Γεωργόπουλος, στον τέταρτο αγώνα ράλλυ του οδηγού.

Στην περαιτέρω εξοικείωσή τους με το Renault Clio Rally5 στοχεύουν οι Γιώργος Ντόντος-Νίκος Ιντζόγλου, ενώ πολύτιμα αγωνιστικά χιλιόμετρα πίσω από το τιμόνι ενός Honda Civic Type R EP3 θέλουν να κάνουν οι Δημήτρης Τσιαντής-Παντελής Παπανδρέου, έξι μήνες μετά το ντεμπούτο του οδηγού στο χώρο. Τα μπάκετ ενός Peugeot 206 θα μοιραστούν οι Θωμάς Ζορμπάς-Χρήστος Λυμπερόπουλος συμμετέχοντας για πρώτη φορά σε Ράλλυ Στερεάς Ελλάδας.

Ο αγώνας περιλαμβάνεται στο πρόγραμμα του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Ράλλυ Ιστορικών αυτοκινήτων, όντας ο δεύτερος αγώνας του θεσμού. Ο τρεις φορές Πρωταθλητής Ελλάδος στην κατηγορία, Μάριος Σταφυλοπάτης θα λάβει μέρος με τον Γιώργο Χατζηρήγα δίπλα του στην Lancia Delta Integrale 16V με στόχο άλλη μια νίκη στα Ιστορικά. Με την εντυπωσιακή Lancia 037 Rally θα συμμετάσχουν οι περσινοί νικητές της κατηγορίας στο Ράλλυ Στερεάς Ελλάδας, Αλέξανδρος Χριστοδούλου-Αθανάσιος Σαμαράς, οι οποίοι συγκαταλέγονται στους διεκδικητές της νίκης και φέτος.

Μια μηχανική βλάβη που αντιμετώπισαν στον περσινό αγώνα στέρησε τη χαρά του τερματισμού στους Γιώργο Παραδείση-Πλούταρχο Στεργίου που φέτος επιστρέφουν με το Ford Escort MKI με στόχο να διεκδικήσουν ένα θετικό αποτέλεσμα. Δεύτεροι στην πρεμιέρα του Πρωταθλήματος Ιστορικών, οι Παναγιώτης Κουτσίκος-Αλέξανδρος Ματαλιωτάκης (Ford Sierra RS Cosworth 4×4) έχουν βλέψεις για μια θέση στο βάθρο της κατηγορίας, ενώ βελτιωμένοι αγωνιστικά εμφανίστηκαν τον περασμένο μήνα οι Δημήτρης Τρίκαρδος-Κωνσταντίνος Βερυκάκης, οι οποίοι στο Ράλλυ Στερεάς Ελλάδας θα αγωνιστούν με ένα Ford Escort MKI. Συνέχεια στο σερί των επιτυχημένων εμφανίσεων με την Toyota Corolla KE30 θέλει να δώσει στη Θήβα ο Δημήτρης Αμαξόπουλος, έχοντας δίπλα του τον Σταύρο Σταμέλο, ενώ τους πρώτους τους βαθμούς στο πρωτάθλημα θα ψάξουν οι Δημήτρης Παύλος Μελάς-Στάθης Βαρδαξής με την Porsche 911. Με Ford Escort MKI θα συμμετάσχουν οι Πέτρος Βασιλόπουλος-Παναγιώτης Κουκλιαμπής, με τον οδηγό που προέρχεται από το χώρο των Regularity να δίνει το παρών σε όλα τα χωμάτινα ράλλυ τα τελευταία χρόνια.

Από την άλλη, με νέο συνοδηγό, τον Αντώνη Ρέκκα θα αγωνιστεί στον δεύτερο αγώνα του πρωταθλήματος ο Κωνσταντίνος Κοφινάς (Toyota Corolla AE86), ενώ με ενδιαφέρον αναμένεται η συμμετοχή των Γρηγόρη Πιερρουτσάκου-Νικόλαου Μπαμπαλή (Peugeot 205), ένα δίδυμο που στο πρόσφατο Ράλλυ Σπριντ Αττικής «έσπασε» το αρνητικό σερί εγκαταλείψεων. Την πρώτη του απόπειρα στη χωμάτινη επιφάνεια θα κάνει στον αγώνα ο Σπύρος Λιόσης που θα έχει στο δεξί μπάκετ ενός Ford Sierra RS Cosworth 4×4 τον Νικόλαο Γιαννόπουλο, ενώ με το πορτοκαλί Fiat Ritmo θα ριχτούν στη μάχη με το χρονόμετρο οι παντός εδάφους, Ιωάννης Καλαϊτζιάν-«Μαργιάννα Καλογηράτου». Οι Ιπποκράτης Παλαπάνογλου-Παναγιώτης Γκλιάτης θα μοιραστούν τα μπάκετ μίας Toyota Corolla KE30 με στόχο πολύτιμα αγωνιστικά χιλιόμετρα.

Έπειτα από δυόμιση χρόνια, ο Μιχάλης Νομικός θα φορέσει και πάλι αγωνιστική φόρμα και κράνος προκειμένου να αγωνιστεί στο 4ο Ράλλυ Στερεάς Ελλάδας με συνοδηγό τον Μιχάλη Πατρικούση και ένα Toyota Starlet. Τη σημαία του τερματισμού σε κάθε αγώνα τους με το Toyota Starlet 1300 KP61 βλέπουν οι Γιώργος Μπερτσάτος-Κωνσταντίνος Κόντος, οι οποίοι στοχεύουν σε κάτι αντίστοιχο στον δεύτερο πρωταθληματικό αγώνα της φετινής χρονιάς, ενώ στον αγώνα θα λάβουν μέρος και οι “Siro”-Γρηγόρης Ανδριανόπουλος (Ford Escort MKII) με τον οδηγό να κάνει το ντεμπούτο του στο χώρο στις αρχές της δεκαετίας του ’70. Εννιά χρόνια είχε να βρεθεί σε μπάκετ ο Κωνσταντίνος Ζωτιάδης, ο οποίος θα συμμετάσχει στο 4ο Ράλλυ Στερεάς Ελλάδας με συνοδηγό στο Ford Escort MKII τον γιο του, Χρήστο Ζωτιάδη. Από τη Βόρεια Ελλάδα «κατεβαίνουν» οι Αντώνης Μπαξεβανάκης-Σωτήρης Γεροθανάσης προκειμένου να αγωνιστούν με μία Toyota Corolla, ενώ έπειτα από την επιτυχημένη τους συμμετοχή στην πρεμιέρα του Πανελληνίου πρωταθλήματος, οι Βασίλης Χαλκιάς-Χρήστος Μαλισσόβας επιστρέφουν αυτή τη φορά στα μπάκετ ενός Nissan Sunny. Στην τρίτη τους συμμετοχή στον αγώνα, οι Πάτροκλος Κανσός-Αχιλλέας Λαδάς θα συμμετάσχουν με μία BMW 320i E21, ενώ τα μπάκετ ενός Skoda Favorit θα μοιραστούν οι Λυμπέρης Παπάζογλου-Μαρία Νικολοπούλου, ένα πλήρωμα που τερμάτισε στην τρίτη θέση στην πρεμιέρα του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Ιστορικών που πραγματοποιήθηκε στη Λαμία. Με ένα Volkswagen Golf GTi II θα συμμετάσχουν οι Αντώνης Κωτσόπουλος-Ιωάννης Κόλλιας.

Για ακόμη μία χρονιά, η «καρδιά» του αγώνα θα χτυπάει στη Θήβα. Τόσο το Service Park, όσο και το αρχηγείο της διοργάνωσης θα στεγαστούν στις εγκαταστάσεις του 5ου Γυμνασίου Θήβας «Πελοπίδειο». Αναφορικά με το πρόγραμμα του αγώνα, το πρωί του Σαββάτου 25 Απριλίου, από τις 09:00 έως τις 13:00, θα πραγματοποιηθεί ο Διοικητικός και Τεχνικός Έλεγχος στις εγκαταστάσεις του 5ου Γυμνασίου Θήβας «Πελοπίδειο». Στη συνέχεια, θα πραγματοποιηθεί το shakedown του αγώνα, το οποίο θα διεξαχθεί από τις 13:00 έως τις 16:00 σε διαδρομή μήκους 4,08 χιλιομέτρων. Εκεί, τα πληρώματα θα έχουν την ευκαιρία να πραγματοποιήσουν τις τελευταίες ρυθμίσεις στα αγωνιστικά τους αυτοκίνητα, λίγες ώρες πριν την έναρξη του δεύτερου γύρου του πρωταθλήματος. Κάθε πλήρωμα θα έχει τη δυνατότητα έως και τεσσάρων περασμάτων.

Το βράδυ του Σαββάτου 25 Απριλίου, στην Κεντρική Πλατεία Θήβας θα στηθεί μια μικρή γιορτή, καθώς οι φίλοι του αθλήματος και όχι μόνο θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά τους συμμετέχοντες του 4ου Ράλλυ Στερεάς Ελλάδας, να φωτογραφηθούν μαζί τους και να τους χειροκροτήσουν, λίγες ώρες πριν το πρώτο «Go» στις ειδικές διαδρομές. Η Πανηγυρική Εκκίνηση, θα διεξαχθεί στις 20:30 στο κεντρικότερο σημείο της πόλης, σηματοδοτώντας επίσημα την έναρξη του 4ου Ράλλυ Στερεάς Ελλάδας.

Το αγωνιστικό κομμάτι του αγώνα θα διεξαχθεί την Κυριακή 26 Απριλίου. Το πρώτο αγωνιστικό αυτοκίνητο θα αναχωρήσει στις 09:30 από τις εγκαταστάσεις του 5ου Γυμνασίου Θήβας «Πελοπίδειο» και θα αγωνιστεί στην εναρκτήρια Ειδική Διαδρομή του αγώνα, «Θήβα», μήκους 14,91 αγωνιστικών χιλιομέτρων. Η συνέχεια περιλαμβάνει την Ειδική Διαδρομή «Νεοχωράκι», μήκους 13,62 χιλιομέτρων, η οποία θα διεξαχθεί στις 10:26, ενώ το πρωινό loop ειδικών ολοκληρώνεται με την Ειδική Διαδρομή «Μοσχοπόδι», μήκους 17,71 χιλιομέτρων, η οποία θα εκκινήσει στις 11:09. Τα πληρώματα θα επιστρέψουν για ημίωρο Service στη Θήβα και στις 12:39 θα αναχωρήσουν από το χώρο του Service Park προκειμένου να αγωνιστούν και πάλι στις Ειδικές Διαδρομές «Θήβα» (13:02) και «Νεοχωράκι» (13:35). Power Stage του αγώνα, θα είναι η Ειδική Διαδρομή «Μοσχοπόδι», στην οποία το πρώτο αγωνιστικό θα εκκινήσει στις 14:18. Ο τερματισμός του αγώνα θα πραγματοποιηθεί στις 14:58 στο Μουσικό Ωδείο Θήβας, ενώ στην Πλατεία Κεραμοπούλου, έμπροσθεν του Μουσείου της πόλης, θα λάβουν χώρα οι απονομές στις 17:00.

Να σημειωθεί ότι τα Ιστορικά αυτοκίνητα θα εκκινούν πρώτα, με τον αγώνα του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Ράλλυ Ιστορικών Αυτοκινήτων να ολοκληρώνεται μετά την τρίτη Ειδική Διαδρομή του 4ου Ράλλυ Στερεάς Ελλάδας. Τα συνολικά αγωνιστικά χιλιόμετρα του αγώνα ανέρχονται σε 92.48 χλμ. και το συνολικό μήκος του 4ου Ράλλυ Στερεάς Ελλάδας είναι 136.29 χλμ.

Ο Ηλεκτρονικός Πίνακας Ανακοινώσεων είναι διαθέσιμος μέσω της εφαρμογής Sportity, με κωδικό πρόσβασης 26STEREAS, εξασφαλίζοντας άμεση και συνεχή ενημέρωση για όλα τα πληρώματα, τις ομάδες και τους θεατές καθ’ όλη τη διάρκεια του αγώνα.

Όλες οι πληροφορίες για αγωνιζόμενους και θεατές είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του Σωματείου ΕΛΛΑΔΑ (www.ellada-racingclub.com) και στη σελίδα του Σωματείου στο facebook: https://www.facebook.com/greekcarclubwestattica

