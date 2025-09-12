57o Ράλλυ ΔΕΘ «Τάσος Κυρλαγκίτσης» με 36 συμμετοχές

Το 57ο ΡΑΛΛΥ Δ.Ε.Θ. «Τάσος Κυρλαγκίτσης» που διεξάγεται στις 13 και 14 Σεπτεμβρίου είναι ο τέταρτος και τελευταίος γύρος του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Ράλλυ Ασφάλτου και προσμετρά στον θεσμό με αυξημένο συντελεστή 1.5.

Φέτος συμπληρώνονται 20 χρόνια από τον τραγικό θάνατο του μέλους μας Τάσου Κυρλαγκίτση και της γυναίκας του σε αεροπορικό δυστύχημα. Ο Α.Ο.Θ. θέλοντας να τιμήσει την μνήμη του Τάσου Κυρλαγκίτση λάτρη των αγώνων αυτοκινήτου και καρτ που δραστηριοποιήθηκε στον χώρο εξελίσσοντας αναρτήσεις για αγωνιστικά αυτοκίνητα, αποφάσισε να ονομάσει το 57ο ΡΑΛΛΥ Δ.Ε.Θ. με το όνομα του «Τάσος Κυρλαγκίτσης».

Ο αγώνας περιλαμβάνει 5 ειδικές διαδρομές εκ των οποίων οι δύο είναι επαναλαμβανόμενες μήκους συνολικά 86,58 χλμ. και μια μήκους 6,35 χλμ. η οποία θα είναι και η Power Stage του αγώνα. Το σύνολο του αγώνα έχει μήκος 285.7 χλμ. με το σύνολο των ειδικών διαδρομών να είναι 92.93 χλμ.

Το Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου 10.00 – 14:00 θα γίνει ο Διοικητικός και Τεχνικός έλεγχος των αυτοκινήτων στην Νότια πύλη της Δ.Ε.Θ. Το Shakedown θα γίνει την ίδια μέρα το απόγευμα, από τις 15.00 έως τις 18.00, στην Γαλάτιστα στην γνωστή ειδική των 4.8 χλμ. Μια πρώτη γεύση του αγώνα θα δοθεί το βράδυ στις 20.30 με την πανηγυρική εκκίνηση του αγώνα από την Νότια πύλη της Δ.Ε.Θ. η οποία αναμένεται να προσελκύσει πλήθος κόσμου που θα έρθει να θαυμάσει από κοντά τα πληρώματα. Το αγωνιστικό μέρος του αγώνα θα διεξαχθεί την Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου. Το Service Park θα είναι στην Αγία Αναστασία Χαλκιδικής (παράπλευρη οδός Ε.Ο. Θεσσαλονίκης-Πολυγύρου οικισμός Αγία Αναστασία), από όπου το πρώτο αγωνιστικό αυτοκίνητο θα ξεκινήσει στις 08.00 το πρωϊ, για το πρώτο σκέλος του αγώνα με την ειδική διαδρομή Λιβάδι – Πετροκέρασα 1 των 19.66 χλμ. η οποία φέτος έχει νέα αφετηρία πλησίον του χωριού Βασιλικά,είναι εύκολα προσβάσιμη και πολύ κοντά στην πόλη της Θεσσαλονίκης και τερματίζει στο χωριό Πετροκέρασα.

Στη συνέχεια τα πληρώματα θα κατευθυνθούν προς την Αρναία για την δεύτερη ειδική διαδρομή Χολομώντας 1 των 23.63 χλμ., μια φημισμένη ειδική ιδιαίτερα αγαπητή σε όλους, με οδηγικές προκλήσεις, που πάντα την χαρακτηρίζουν. Μόνο που φέτος θα έχει μια ιδιαιτερότητα και θα τερματίζει στο χωριό Παλαιόχωρα. Τα πληρώματα θα επιστρέψουν στην Αγία Αναστασία για regrouping και για το πρώτο ημίωρο service στις 10.26. Στις 11.16 θα αναχωρήσουν από το service park για το δεύτερο σκέλος, με την επανάληψη των ειδικών διαδρομών Λιβάδι 2 19.66 χλμ και Χολομώντα 2 23.63 χλμ. Θα επιστρέψουν στην Αγία Αναστασία για το δεύτερο regrouping και ημίωρο service στις 13.47.

Στις 15.00 ακριβώς ξεκινά η ειδική διαδρομή Γαλάτιστα – Λιβάδι 6.35 χλμ που θα είναι και η power stage του αγώνα. Ο τερματισμός θα διεξαχθεί στη νότια πύλη της Δ.Ε.Θ. στις 16.10 το απόγευμα, όπου και θα γίνει και η τελετή απονομής των επάθλων στους νικητές. Η Γραμματεία του Aγώνα θα λειτουργεί 19:00-22:00 (Δευτέρα & Τετάρτη) από 18/08/25 έως την Παρασκευή 12/09/25, στα γραφεία του Α.Ο.Θ. περίπτερο 15, ημιόροφος, εντός ΔΕΘ. Το Σάββατο 13/09/25 η Γραμματεία θα λειτουργεί 10:00-14:00 στον χώρο του Διοικητικού Ελέγχου στη Νότια Πύλη ΔΕΘ και από 15:00-18:00 στο κέντρο του αγώνα (Δημοτικό Σχολείο Γαλάτιστας) και την Κυριακή 14/09/25 από 06:30 – 18:00 στο Δημοτικό Σχολείο Γαλάτιστας.

Οι αγωνιζόμενοι πρέπει να βρίσκονται σε συνεχή επαφή με την Γραμματεία του αγώνα για να παραλαμβάνουν τα δελτία πληροφοριών στο τηλέφωνο 6944 310278,το email: [email protected] Όλες οι πληροφορίες για αγωνιζόμενους και θεατές θα είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του Α.Ο.Θ. www.aoth.gr καθώς και στην εφαρμογή SPORTITY με κωδικό DETH2025. Καλούμε όλους τους φίλους του μηχανοκίνητου αθλητισμού να ζήσουν μαζί μας αυτό το Σαββατοκύριακο και να γίνουν μέρος αυτού του ξεχωριστού αγώνα, που θα είναι γεμάτος από αδρεναλίνη, ταχύτητα και θέαμα που δεν πρέπει να χάσει κανείς. Ευχαριστούμε όλους τους τοπικούς φορείς, τους χορηγούς και τους κριτές εθελοντές, όπως και την HELEXPO Δ.Ε.Θ. που στηρίζουν έμπρακτα αυτή μας την προσπάθεια.

