58ο Ράλλυ Δ.Ε.Θ. στις 12 & 13 Σεπτεμβρίου

Στις 12 και 13 Σεπτεμβρίου 2026 ο Αυτοκινητιστικός Όμιλος Θεσσαλονίκης (Α.Ο.Θ.) διοργανώνει το 58ο Ράλλυ Δ.Ε.Θ., έναν αγώνα που συνδυάζει τη βαριά κληρονομιά ενός ιστορικού θεσμού με τις απαιτήσεις και την ένταση του σύγχρονου αγωνιστικού ράλλυ.

Έξι δεκαετίες μετά την πρώτη του εκκίνηση, το Ράλλυ Δ.Ε.Θ. συνεχίζει να αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα αγωνιστικά ραντεβού της Βόρειας Ελλάδας και, παράλληλα, τον μακροβιότερο αγώνα ράλλυ της χώρας μας έπειτα από το WRC Acropolis Rally. Στις 12 και 13 Σεπτεμβρίου 2026, ο Αυτοκινητιστικός Όμιλος Θεσσαλονίκης (Α.Ο.Θ.) διοργανώνει το 58ο Ράλλυ Δ.Ε.Θ., έναν αγώνα που συνδυάζει τη βαριά κληρονομιά ενός ιστορικού θεσμού με τις απαιτήσεις και την ένταση του σύγχρονου αγωνιστικού ράλλυ.

Το 58ο Ράλλυ Δ.Ε.Θ. τελεί υπό την αιγίδα της Ομοσπονδίας Μηχανοκίνητου Αθλητισμού Ελλάδος (Ο.Μ.Α.Ε.), με την αμέριστη συμπαράσταση της Δ.Ε.Θ.-Helexpo, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και των Δήμων Θεσσαλονίκης, Θέρμης, Πολυγύρου, Αριστοτέλη και Λαγκαδά. Στο πλευρό των διοργανωτών βρίσκονται, ως θεσμικοί υποστηρικτές, τα κατά τόπους κλιμάκια της Ελληνικής Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής, συμβάλλοντας στην ασφαλή και άρτια διεξαγωγή της διοργάνωσης. Η φετινή διοργάνωση αποτελεί τον 4ο γύρο του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Ράλλυ Ασφάλτου 2026, ενώ παράλληλα προσμετρά στο Βουλγαρικό Πρωτάθλημα Ράλλυ, αποτελώντας τον τρίτο και τελευταίο γύρο του θεσμού.

Η διπλή αυτή προσμέτρηση προσδίδει στον αγώνα έντονο διεθνή χαρακτήρα, δημιουργώντας ένα ιδιαίτερο αγωνιστικό σκηνικό, στο οποίο ελληνικά και βουλγαρικά πληρώματα θα βρεθούν αντιμέτωπα με τις ίδιες ειδικές διαδρομές και το ίδιο χρονόμετρο, διεκδικώντας τη νίκη και πολύτιμους βαθμούς για τους αντίστοιχους θεσμούς. Η φετινή διοργάνωση διατηρεί την ίδια αγωνιστική χάραξη με το 2025, προσφέροντας στα πληρώματα ένα γνώριμο, αλλά εξαιρετικά απαιτητικό αγωνιστικό περιβάλλον. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει πέντε ειδικές διαδρομές, συνολικού μήκους 92,93 αγωνιστικών χιλιομέτρων. Η αγωνιστική δοκιμασία βασίζεται σε δύο επαναλαμβανόμενες ειδικές διαδρομές, τη «Λιβάδι – Πετροκέρασα» και τον «Χολομώντα», ενώ η αυλαία του αγώνα πέφτει με την Power Stage «Γαλάτιστα – Λιβάδι».

Πίσω από τον αριθμό 58 της φετινής διοργάνωσης βρίσκεται μια ιστορία που ξεκινά πριν από έξι δεκαετίες. Το Ράλλυ Δ.Ε.Θ. ξεκίνησε το 1966, σε μια εποχή κατά την οποία το ελληνικό ράλλυ άρχιζε να αποκτά τη δική του ξεχωριστή ταυτότητα. Από την πρώτη του διοργάνωση συνδέθηκε με τη Θεσσαλονίκη και τη Διεθνή Έκθεση, αποτελώντας σταδιακά έναν από τους σημαντικούς θεσμούς του ελληνικού μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Μέσα στις δεκαετίες που ακολούθησαν, από τις χωμάτινες αλλά και, μετέπειτα, ασφάλτινες διαδρομές του πέρασαν διαφορετικές γενιές οδηγών και συνοδηγών, διαφορετικές γενιές αγωνιστικών αυτοκινήτων και διαφορετικές εποχές του αθλήματος. Οι συμμετοχές, οι χρόνοι, οι νίκες και οι εγκαταλείψεις αποτελούν πλέον κομμάτια μιας μεγάλης αγωνιστικής ιστορίας που συνεχίζεται. Το 58ο Ράλλυ Δ.Ε.Θ. δεν ξεκινά από το μηδέν. Πατά πάνω σε αυτή την κληρονομιά και προσθέτει το δικό του κεφάλαιο, μεταφέροντας έναν θεσμό που ξεκίνησε το 1966 στις απαιτήσεις του σύγχρονου αγωνιστικού ράλλυ.

ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟ ΙΔΙΟ ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΟ

Η διεθνής διάσταση αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά της φετινής διοργάνωσης. Για τα ελληνικά πληρώματα, το 58ο Ράλλυ Δ.Ε.Θ. αποτελεί έναν ακόμη κρίσιμο σταθμό στην προσπάθεια διεκδίκησης βαθμών του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Ράλλυ Ασφάλτου. Για τα βουλγαρικά πληρώματα, ο αγώνας της Θεσσαλονίκης αποτελεί τον τρίτο και τελευταίο γύρο του Βουλγαρικού Πρωταθλήματος Ράλλυ, γεγονός που προσδίδει επιπλέον βαθμολογικό ενδιαφέρον στη διοργάνωση. Η συνάντηση των δύο πρωταθλημάτων δημιουργεί ένα αγωνιστικό πεδίο χωρίς σύνορα. Οι διαδρομές είναι κοινές. Το χρονόμετρο είναι κοινό. Η μάχη, όμως, είναι διαφορετική για κάθε πλήρωμα. Πίσω από κάθε δευτερόλεπτο κρύβεται ένας διαφορετικός βαθμολογικός στόχος και, στις απαιτητικές ειδικές διαδρομές του Ράλλυ Δ.Ε.Θ., η παραμικρή απώλεια χρόνου μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΑ

Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου 2026

Η διοργάνωση ανοίγει το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, από τις 14:00 έως τις 17:00, με τον Διοικητικό και Τεχνικό Έλεγχο των αυτοκινήτων στη Νότια Πύλη της Δ.Ε.Θ. Η πρώτη γεύση από τον αγώνα θα δοθεί το ίδιο βράδυ, στις 19:00, με τη φαντασμαγορική Πανηγυρική Εκκίνηση από τη Νότια Πύλη της Δ.Ε.Θ. Η εκκίνηση αναμένεται, όπως κάθε χρόνο, να προσελκύσει πλήθος κόσμου, που θα έχει την ευκαιρία να βρεθεί από κοντά με τα πληρώματα και να θαυμάσει τα αγωνιστικά αυτοκίνητα που θα πρωταγωνιστήσουν στο 58ο Ράλλυ Δ.Ε.Θ.

Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΗΜΕΡΑ

Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου 2026

Το αγωνιστικό μέρος του 58ου Ράλλυ Δ.Ε.Θ. διεξάγεται την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου, μεταφέροντας τη δράση στο βουνό. Το πρώτο αγωνιστικό αυτοκίνητο θα αναχωρήσει στις 08:00 από τον χώρο του Service Park στο Γυμνάσιο – Λύκειο Γαλάτιστας, προκειμένου να ριχθεί στη μάχη των πέντε ειδικών διαδρομών του φετινού αγώνα.

Ε.Δ. 1 & 3 – «Λιβάδι – Πετροκέρασα»

19,66 χλμ. | Ώρες διέλευσης: 08:28 & 11:54

Η «Λιβάδι – Πετροκέρασα», μήκους 19,66 χιλιομέτρων, αποτελεί μία από τις βασικές δοκιμασίες του 58ου Ράλλυ Δ.Ε.Θ. και θα πραγματοποιηθεί δύο φορές. Η πρώτη διέλευση θα δώσει στα πληρώματα την πρώτη πραγματική εικόνα των συνθηκών της διαδρομής. Στη δεύτερη, η γνώση του δρόμου θα πρέπει να μετατραπεί σε ταχύτητα, με τις επιλογές ρυθμού και την ακρίβεια των σημειώσεων να αποκτούν ακόμη μεγαλύτερη σημασία.

Ε.Δ. 2 & 4 – «Χολομώντας»

23,63 χλμ. | Ώρες διέλευσης: 09:36 & 13:02

Με 23,63 χιλιόμετρα, ο «Χολομώντας» είναι η μεγαλύτερη ειδική διαδρομή του αγώνα και αναμφίβολα μία από τις κορυφαίες ασφάλτινες αγωνιστικές διαδρομές της χώρας. Πρόκειται για μία δοκιμασία-βαρόμετρο που, όπως έχει αποδείξει και στο παρελθόν, μπορεί να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην τελική έκβαση του αποτελέσματος. Η διάρκεια της ειδικής απαιτεί απόλυτη συγκέντρωση και σωστή διαχείριση του ρυθμού. Στα σχεδόν 24 χιλιόμετρα της διαδρομής, κάθε λάθος κοστίζει και ακόμη και η μικρότερη απώλεια χρόνου μπορεί να αποδειχθεί σημαντική στη μάχη των δευτερολέπτων. Όπως και η «Λιβάδι – Πετροκέρασα», ο «Χολομώντας» θα πραγματοποιηθεί δύο φορές.

Ε.Δ. 5 – POWER STAGE «ΓΑΛΑΤΙΣΤΑ – ΛΙΒΑΔΙ»

6,35 χλμ. | Ώρα: 15:05

Η τελευταία αγωνιστική δοκιμασία είναι η Power Stage «Γαλάτιστα – Λιβάδι», μήκους 6,35 χιλιομέτρων. Με το χαρακτηριστικό άλμα να χαρίζει άφθονο θέαμα, η Power Stage αποτελεί τη στιγμή όπου η διαχείριση δίνει τη θέση της στην τελική επίθεση. Για τα πληρώματα που θα φτάσουν μέχρι εκεί χωρίς σημαντικές απώλειες, τα τελευταία χιλιόμετρα αποτελούν την τελευταία ευκαιρία να κερδίσουν χρόνο και να ολοκληρώσουν τον αγώνα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, διεκδικώντας παράλληλα επιπλέον βαθμούς. Με την ολοκλήρωση της αγωνιστικής δράσης, τα αυτοκίνητα θα κατευθυνθούν προς τη Νότια Πύλη της Δ.Ε.Θ., όπου το πρώτο αγωνιστικό αυτοκίνητο θα περάσει τη ράμπα του τερματισμού στις 16:15. Στον ίδιο χώρο, στις 18:30, θα πραγματοποιηθεί η Απονομή των Επάθλων στους νικητές.

ΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΑΝΟΙΓΟΥΝ ΣΤΙΣ 24 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

Η αντίστροφη μέτρηση για τη διαμόρφωση του τελικού αγωνιστικού πεδίου ξεκινά τη Δευτέρα 24 Αυγούστου 2026. Η περίοδος δήλωσης συμμετοχών ολοκληρώνεται την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου 2026. Οι δηλώσεις συμμετοχής θα πραγματοποιούνται αποκλειστικά μέσω του Συστήματος Διαδικτυακής Διαχείρισης Αγώνων (ΣΔΔΑ), www.e-omae-epa.gr Η ολοκλήρωση της διαδικασίας θα αποκαλύψει και την τελική σύνθεση του 58ου Ράλλυ Δ.Ε.Θ., με το ενδιαφέρον να στρέφεται στην παρουσία των Ελλήνων πρωταγωνιστών αλλά και των πληρωμάτων που θα ταξιδέψουν από τη Βουλγαρία.

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΕΙΣ ΑΓΩΝΑ

Οι αναγνωρίσεις θα διενεργηθούν για όλες τις ειδικές διαδρομές τις ακόλουθες ημέρες και ώρες:

Κυριακή 06/09/2026: 10:00 – 16:00

• Παρασκευή 11/09/2026: 10:00 – 18:00

• Σάββατο 12/09/2026: 08:00 – 17:00

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