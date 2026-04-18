Ανάβαση Ριτσώνας – Χρονομετρημένες Δοκιμές: Υποσχέσεις για συναρπαστικό αγώνα

Οι χρονομετρημένες δοκιμές της Ανάβασης Ριτσώνας ολοκληρώθηκαν με επιτυχία το Σάββατο 18 Απριλίου. Παρά τις αναπόφευκτες διακοπές, η άμεση και αποτελεσματική αντίδραση των διοργανωτών διασφάλισε την ομαλή εξέλιξη της διαδικασίας.

Οι οδηγοί είχαν την ευκαιρία να πραγματοποιήσουν δύο σκέλη δοκιμών και να αποκτήσουν μια πρώτη εικόνα της διαδρομής ενόψει του Κυριακάτικου αγώνα. Οι χρόνοι που σημειώθηκαν στις δοκιμές προμηνύουν έναν ιδιαίτερα συναρπαστικό τρίτο γύρο του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Αναβάσεων, με τον ανταγωνισμό να αναμένεται έντονος σε όλες τις Ομάδες και κλάσεις.

Στη Formula Saloon, ο Μάριος Ηλιόπουλος με το Ford Fiesta σημείωσε τον ταχύτερο χρόνο στη διαδρομή των 3.100 μέτρων κατά τη διάρκεια των χρονομετρημένων δοκιμών και στον αγώνα της Κυριακής θα επιδιώξει να «σπάσει» ένα ακόμη ρεκόρ διαδρομής. Στο κυνήγι του θα βρεθούν οι Ευάγγελος Γεωργούλας (Mitsubishi Lancer Evo IX), Ευάγγελος Χαντζής (Alfa Romeo 75 Turbo) και Πιτ Παρθένης (Mitsubishi Lancer Evo IX), οι χρόνοι των οποίων ήταν σε κοντινά επίπεδα στις δοκιμές. Πιο πίσω βρέθηκαν οι Γιώργος Γιαννόπουλος (Citroen Saxo), Απόστολος Κούσης (Honda Civic Type R FN2) και Κωνσταντίνος Τσαφάρας (Mitsubishi Lancer Evo), οι οποίοι αναμένεται να «παλέψουν» για μια θέση στο βάθρο της Formula Saloon.

Στην Ομάδα Ν, ο Ιωάννης Χαραλαμπόπουλος έδειξε από το Σάββατο τις άγριες διαθέσεις του, όντας ο πιο γρήγορος στις χρονομετρημένες δοκιμές με το μαύρο Honda Civic Type R EP3. Παρά τη μηχανική βλάβη που αντιμετώπισε στο πρώτο ανέβασμα, ο Ταξιάρχης Ασημακόπουλος επανήλθε, σημειώνοντας τη δεύτερη ταχύτερη επίδοση της ημέρας στη Ν με το λευκό Mitsubishi Lancer Evo IX. Στον αγώνα θα έχει ωραία κόντρα με τον πρωταθλητή της Ν έως 2 Λίτρα του 2025. Στους διεκδικητές της νίκης αναμένεται να είναι και ο Διονύσης Γιαννούλης με Honda Civic Type R EP3, όπως επίσης και ο Μάριος Βασιλείου με το Mitsubishi Lancer Evo IX. Ο 22χρονος οδηγός είχε μια έξοδο στο δεύτερο σκέλος, ωστόσο αναμένεται να επιστρέψει δυναμικά στον αγώνα. Για μια θέση στο βάθρο της Ν έως 2 Λίτρα θα αγωνιστεί ο Παναγιώτης Σμυρναίος (Peugeot 106 S16) που σημείωσε ανταγωνιστικούς χρόνους στις δοκιμές, όπως επίσης και οι Ιωακείμ Θέος (Honda Civic Type R) και Ιωάννης Φωτεινέλης (Honda Civic Type R). Χρόνους στο ίδιο δευτερόλεπτο πέτυχαν στη Ν οι «Άστριος» (Peugeot 106 S16), Αντώνης Δραγώνας (Honda Civic Type R) και Κωνσταντίνος Σάκκος (Peugeot 106 S16) και αναμένεται να διεκδικήσουν ένα θετικό αποτέλεσμα στον αγώνα.

Στην Ομάδα Α, όσοι βρεθούν στο βουνό την Κυριακή αναμένεται να απολαύσουν μια ιδιαίτερα δυνατή κόντρα, με τις χρονομετρημένες δοκιμές να έχουν ήδη δώσει το στίγμα για το τι αναμένεται να ακολουθήσει. Ταχύτερος της κατηγορίας στις δοκιμές ήταν ο Γιαννιώτης Χρήστος Λάππας με Ford Fiesta R5, ο οποίος άφησε πίσω του τον περσινό Πρωταθλητή της Ομάδας Ν, Μηνά Μπενή, στην πρώτη εμφάνιση του Χαλκιδαίου οδηγού στην Ανάβαση Ριτσώνας με Skoda Fabia R5. Οι δύο οδηγοί αναμένεται να διεκδικήσουν στα ίσια τη νίκη και τους 25 βαθμούς της πρωτιάς, σε μια μάχη που προμηνύεται ιδιαίτερα αμφίρροπη. Τη νίκη θα επιδιώξει να κατακτήσει και ο πολύπειρος Μιχάλης Ευθυμίου με Ford Escort WRC, ο οποίος, παρά το κλατάρισμα που αντιμετώπισε στο δεύτερο ανέβασμα των δοκιμών, παραμένει πάντα υπολογίσιμη δύναμη. Για μια θέση στο βάθρο θα «παλέψει» και ο Πατρινός Αντώνης Χατζηβασιλείου με Citroen DS3 R5.

Στην Α έως 2 Λίτρα, ο πρωταθλητής τα τελευταία χρόνια, Βασίλης Μπάτζανος (Citroen Saxo VTS) είναι αποφασισμένος για άλλη μια νίκη στην Ομάδα φέτος. Θα προσπαθήσουν να τον συναγωνιστούν οι Βασίλειος Ανάγνου (Citroen Saxo VTS), Ανδρέας Μαραγκάκης (Citroen Saxo VTS) και Σταμάτιος-Μάριος Δημητρόπουλος με Citroen Saxo VTS.

Στην Ομάδα Ε, αλλά και στην Ε έως 2 Λίτρα, την ταχύτερη επίδοση στις χρονομετρημένες δοκιμές σημείωσε ο Ευάγγελος Τσιούρης με το ασημί Renault Clio RS, δείχνοντας από νωρίς τις προθέσεις του για τον αγώνα. Δύσκολο έργο αναμένεται να έχει ο Νικόλαος Αργυράκης με Citroen Saxo, ο οποίος βελτίωσε αισθητά τον ρυθμό του στο δεύτερο ανέβασμα των δοκιμών. Στη μάχη του βάθρου θα επιχειρήσει να μπει και ο Κρητικός Μιχάλης Ζερβάκης με Peugeot 106. Ανταγωνιστικός θα παρουσιαστεί και ο Γιώργος Κεχαγιάς με Ford Sierra, που αναμένεται να ανεβάσει την απόδοση του στον αγώνα, ενώ θέση στο βάθρο της Ε έως 2 Λίτρα θα διεκδικήσει και ο Απόστολος Αποστόλου με Citroen AX. Πιο πίσω ακολούθησαν οι Παναγιώτης Μπιμπίκας (Volkswagen Golf II) και Αθανάσιος Μπέκας (Ford Sierra).

Στα Ιστορικά, ο Ιωάννης Κάτσικας με Ford Escort RS2000 MKII ήταν ο ταχύτερος στις χρονομετρημένες δοκιμές και δεν αναμένεται να απειληθεί στον αγώνα. Οι Γιώργος Γαβριηλίδης (Ford Escort MKI) και Κωνσταντίνος Δρόσος (Ford Escort MII) τον ακολούθησαν και στον αγώνα θα προσπαθήσουν να διασφαλίσουν μια θέση στο βάθρο της κατηγορίας. Διοργανωτής της Ανάβασης Ριτσώνας είναι το Αγωνιστικό Σωματείο Μηχανοκίνητου Αθλητισμού (ΑΣΜΑ). Στο πλευρό των οργανωτών βρίσκονται η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και ο Δήμος Χαλκιδέων. Χορηγοί του αγώνα είναι το myKTEO (Όμιλος Επιχειρήσεων Μ.Γ. Θαλάσση) και η Seajets. Υποστηρικτές είναι η Racing Star, η Clevermedia και η Prista Oil. Χορηγοί επικοινωνίας είναι το STAR Κεντρικής Ελλάδας, οι 4Τροχοί και το 321Go.

Η Seajets αποτελεί μία από τις κορυφαίες ακτοπλοϊκές εταιρείες στην Ελλάδα, με ισχυρή παρουσία κυρίως στις Κυκλάδες και το Αιγαίο. Διαθέτοντας έναν από τους μεγαλύτερους στόλους ταχύπλοων πλοίων, προσφέρει γρήγορες και αξιόπιστες συνδέσεις μεταξύ των νησιών, εξυπηρετώντας κάθε χρόνο χιλιάδες επιβάτες.

Τα δύο σκέλη του αγώνα θα διεξαχθούν την Κυριακή 19 Απριλίου, με ώρα έναρξης στις 10:30. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο δρόμος θα κλείνει για τους θεατές στις 08.30. Ενημερωθείτε για όλα τα τελευταία νέα της Ανάβασης Ριτσώνας μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα της διοργάνωσης και τη σελίδα του αγώνα στο Facebook.

Γραφείο Τύπου – Αγωνιστικό Σωματείο Μηχανοκίνητου Αθλητισμού (ΑΣΜΑ)