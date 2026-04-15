Ανάβαση Ριτσώνας: Στις 18 & 19 Απριλίου με 118 συμμετοχές

Με τον εντυπωσιακό αριθμό των 118 οδηγών θα διεξαχθεί από το Αγωνιστικό Σωματείο Μηχανοκίνητου Αθλητισμού η Ανάβαση Ριτσώνας, ο τρίτος γύρος του φετινού Πανελληνίου Πρωταθλήματος Αναβάσεων.

Ο εμβληματικότερος αγώνας του θεσμού αποτέλεσε και φέτος πόλος έλξης για τους οδηγούς, συγκεντρώνοντας τριψήφιο αριθμό συμμετοχών, οι οποίες αναμένεται να προσφέρουν πλούσιο θέαμα στους χιλιάδες θεατές που αναμένεται να βρεθούν για άλλη μια χρονιά κατά μήκος της διαδρομής του αγώνα. Με τον εντυπωσιακό αριθμό των 118 οδηγών θα διεξαχθεί η Ανάβαση Ριτσώνας από το Αγωνιστικό Σωματείο Μηχανοκίνητου Αθλητισμού, αποτελώντας τον τρίτο γύρο του φετινού Πανελληνίου Πρωταθλήματος Αναβάσεων. Ο εμβληματικός αγώνας του θεσμού αποτέλεσε και φέτος ισχυρό πόλο έλξης για τους οδηγούς, συγκεντρώνοντας τριψήφιο αριθμό συμμετοχών, προμηνύοντας έντονο ανταγωνισμό και πλούσιο θέαμα. Χιλιάδες θεατές αναμένεται να δώσουν για ακόμη μία χρονιά το «παρών», κατακλύζοντας κάθε σημείο κατά μήκος της διαδρομής, προκειμένου να χειροκροτήσουν τις προσπάθειες των αγωνιζόμενων.

Στο πλευρό των οργανωτών βρίσκονται η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και ο Δήμος Χαλκιδέων. Χορηγοί του αγώνα είναι το myKTEO (Όμιλος Επιχειρήσεων Μ.Γ. Θαλάσση) και η Seajets. Υποστηρικτές είναι η Racing Star, η Clevermedia και η Prista Oil. Χορηγοί επικοινωνίας είναι το STAR Κεντρικής Ελλάδας, οι 4Τροχοί και το 321Go.

Το myKTEO Χαλκίδας αποτελεί μία σύγχρονη και πλήρως εξοπλισμένη μονάδα τεχνικού ελέγχου οχημάτων, προσφέροντας αξιόπιστες υπηρεσίες ελέγχου με έμφαση στην ασφάλεια και την ταχύτητα εξυπηρέτησης. Με έμπειρο προσωπικό και σύγχρονο εξοπλισμό, εξυπηρετεί καθημερινά μεγάλο αριθμό οδηγών, συμβάλλοντας ενεργά στην οδική ασφάλεια της ευρύτερης περιοχής.

Η Seajets αποτελεί μία από τις κορυφαίες ακτοπλοϊκές εταιρείες στην Ελλάδα, με ισχυρή παρουσία κυρίως στις Κυκλάδες και το Αιγαίο. Διαθέτοντας έναν από τους μεγαλύτερους στόλους ταχύπλοων πλοίων, προσφέρει γρήγορες και αξιόπιστες συνδέσεις μεταξύ των νησιών, εξυπηρετώντας κάθε χρόνο χιλιάδες επιβάτες.

Οι συμμετοχές

Στην κατηγορία Formula Saloon, ο επικεφαλής της βαθμολογίας, Μάριος Ηλιόπουλος, επιστρέφει ορεξάτος στην Ανάβαση Ριτσώνας, με στόχο να καταρρίψει εκ νέου το ρεκόρ διαδρομής και να πετύχει το απόλυτο «3 στα 3» στο φετινό πρωτάθλημα με το “Seajets” Ford Fiesta. Απέναντί του, ο Πιτ Παρθένης με Mitsubishi Lancer Evo IX αναμένεται να διεκδικήσει τη νίκη στην κατηγορία, όντας ένας οδηγός που έχει ήδη γευτεί την επιτυχία στη Ριτσώνα, έχοντας επικρατήσει στον αγώνα του 2023. Ικανός να διεκδικήσει μια θέση στο βάθρο της κατηγορίας εμφανίζεται ο Ευάγγελος Γεωργούλας με το μαύρο Mitsubishi Lancer Evo IX, ενώ στη μάχη της διάκρισης στη Formula Saloon ρίχνεται και ο Κωνσταντίνος Τσαφάρας, επίσης με Mitsubishi Lancer. Ο δεύτερος της βαθμολογίας του πρωταθλήματος, Γιώργος Κατσαρός, θα δώσει το «παρών» σε ακόμη μία Ανάβαση Ριτσώνας με το θηριώδες Ford Escort της FSA, κλάση στην οποία συμμετέχει και ο Δημήτρης Ρεμεντζής με Peugeot 206. Ο τελευταίος προέρχεται από θετική εμφάνιση, καθώς κατέκτησε την τρίτη θέση στη Formula Saloon στην πρόσφατη πρωταθληματική Ανάβαση Ελασσόνας. Με μία Alfa Romeo 156 θα αγωνιστεί για δεύτερη φορά στην καριέρα του σε Ανάβαση Ριτσώνας ο Νικόλαος Στραβοκώστας, ενώ από την Κρήτη θα «ανεβεί» για να συμμετάσχει στον αγώνα ο Δημήτρης Καψαλάκης με Ford Fiesta ST της κλάσης FSA. Το παρών στην FSA θα δώσουν επίσης ο Απόστολος Κούσης με Honda Civic Type R FN2 και ο Γιώργος Μολές με Mazda RX-8.

Στην FSA2L, ο νικητής της κλάσης στην Ελασσόνα, Νικόλαος-Αλέξανδρος Σκαρλάτος με Citroën Saxo, θα επιδιώξει ακόμη μία νίκη με στόχο να «ανοίξει» τη διαφορά στη βαθμολογία της κατηγορίας. Αντίπαλός του, ο περσινός Κυπελλούχος Αναβάσεων Βορείου Ελλάδος, Απόστολος Προδρομίδης με Peugeot 106, στοχεύει σε ένα θετικό αποτέλεσμα στην πρώτη του εμφάνιση στην Ανάβαση Ριτσώνας. Πρωταγωνιστικό ρόλο τόσο στη Formula Saloon όσο και στην FSA2L αναμένεται να έχει ο Γιώργος Γιαννόπουλος με Citroën Saxo, ενώ από τον αγώνα δεν θα μπορούσε να απουσιάζει ο Δαυίδ Μεριανός με το μαύρο Ford Focus, βαμμένο στα χρώματα του myKTEO. Το παρών στην FSA θα δώσουν επίσης οι Γεώργιος Παναγιώτου και Χαράλαμπος Μπιλίδας, αμφότεροι με Peugeot 106.

Στην FST2, τη νίκη της κλάσης θα διεκδικήσει ο περσινός θριαμβευτής Ευάγγελος Χαντζής με την εντυπωσιακή Alfa Romeo 75, ο οποίος στοχεύει παράλληλα και σε μια θέση στο βάθρο και στην κατηγορία Formula Saloon. Ανταγωνιστικός αναμένεται να είναι και ο Γιώργος Κακαλέτρης με Opel Astra G CC, ο οποίος είχε καταλάβει τη δεύτερη θέση στην περσινή διοργάνωση. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η παρουσία του νικητή της κλάσης στην πρεμιέρα του φετινού πρωταθλήματος, Λεωνίδα Λαΐνά, ο οποίος θα ζήσει για πρώτη φορά την εμπειρία της Ανάβασης Ριτσώνας πίσω από το τιμόνι ενός Seat Ibiza. Από τη Λιβαδειά έρχεται για άλλη μια χρονιά για να συμμετάσχει στον αγώνα ο Παναγιώτης Αλεξίου με ένα Audi TT, ενώ το παρών θα δώσει επίσης ο Παναγιώτης Δήμου με Seat Leon. Το «βάπτισμα του πυρός» σε αγώνα Ανάβασης θα πάρει ο Δημήτριος Καροφυλάκης, που θα βρεθεί πίσω από το τιμόνι ενός Seat Leon.

Αμφίρροπες μάχες αναμένονται στην Ομάδα Α, με αρκετούς οδηγούς να εμφανίζονται ικανοί να διεκδικήσουν τη νίκη στην κατηγορία. Ο περσινός Πρωταθλητής, Μιχάλης Ευθυμίου μετρώντας τρεις νίκες στις τέσσερις τελευταίες διοργανώσεις του αγώνα, στοχεύει σε ακόμη μια επιτυχία στην Ανάβαση Ριτσώνας. Στη μάχη για την πρώτη θέση της Α αναμένεται να εμπλακεί ο επί σειρά ετών Πρωταθλητής της Ομάδας Ν, Χαλκιδαίος Μηνάς Μπενής, ο οποίος φέτος μεταπήδησε στην Ομάδα Α και θα αγωνιστεί με ένα Skoda Fabia R5. Τους 25 βαθμούς της πρωτιάς αναμένεται να διεκδικήσει και ο Γιαννιώτης Χρήστος Λάππας με Ford Fiesta R5, ενώ ευχάριστη έκπληξη αποτελεί η επιστροφή του Γιώργου Κεχαγιά σε αγώνα ανάβασης έπειτα από έξι χρόνια απουσίας. Ο πρώην πρωταθλητής της Ομάδας Ε θα οδηγήσει ένα Ford Escort WRC και αναμένεται να είναι ανταγωνιστικός. Με ένα Citroen DS3 R5 θα συμμετάσχει ο Πατρινός Αντώνης Χατζηβασιλείου, ενώ από την Τρίπολη θα «ανηφορίσει» ο 30χρονος Δημήτρης Μουργελάς, ο οποίος στην τρίτη του συμμετοχή σε Ανάβαση Ριτσώνας θα βρεθεί στο μπάκετ ενός Mitsubishi Lancer Evo VIII.

Στην Ομάδα Α έως 2 Λίτρα, ο Πρωταθλητής των τριών τελευταίων ετών και επικεφαλής της βαθμολογίας, Βασίλης Μπάτζανος, ευελπιστεί να φύγει νικητής από την Ανάβαση Ριτσώνας, θέτοντας από νωρίς τις βάσεις για έναν ακόμη τίτλο, με το λευκό Citroën Saxo. «Ζεστός» από τη νίκη στην κατηγορία στην Ανάβαση Ελασσόνας, ο Βασίλειος Ανάγνου αναμένεται να είναι ανταγωνιστικός και στη Ριτσώνα με το Citroen Saxo VTS. Πρωταγωνιστικό ρόλο αναμένεται να έχει στην Α έως 2 Λίτρα και ο Βίκτωρας Ρέκκας με Citroen Saxo, καθώς επίσης και ο αδερφός του, Πανάγγελος Ρέκκας, ο οποίος δείχνει να εξοικειώνεται όλο και περισσότερο με το Honda Civic Type R EP3. Πίσω από το τιμόνι ενός Citroen Saxo VTS θα βρεθεί ο περσινός νικητής της Α έως 2 Λίτρα στην Ανάβαση Ριτσώνας, Σταμάτιος-Μάριος Δημητρόπουλος, ο οποίος επιστρέφει με στόχο άλλη μια νίκη. Από την Κρήτη προκειμένου να αγωνιστεί στον τρίτο αγώνα του φετινού Πανελληνίου Πρωταθλήματος Αναβάσεων θα έρθει ο Ανδρέας Μαραγκάκης με Peugeot 106 που συγκαταλέγεται μεταξύ των διεκδικητών της νίκης στην Α έως 2 Λίτρα. Στην κατηγορία συμμετέχει επίσης ο Γιώργος Ντέκας με Citroen Saxo, καθώς επίσης και οι Λαμιώτες, Χρυσόστομος Φλώρος (Citroen Saxo VTS) και Ιωάννης Μίχος (Citroen Saxo VTS). Με Renault Clio RS θα αγωνιστεί ο Κρητικός Γεώργιος Δήμου, ενώ για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά θα συμμετάσχει στον αγώνα ο Αναστάσιος Παλαιολογόπουλος με ένα Peugeot 106 S16. Με ίδιο αυτοκίνητο θα εκκινήσει ο Χαράλαμπος Σταμούλης, ενώ ένα Citroen Saxo VTS θα οδηγήσει ο Μιχαήλ Νικολίτσης Πετσαλης. Το παρών στην Α έως 2 Λίτρα θα δώσουν επίσης ο Νικήτας Μάρκουλης (Peugeot 206), ο Άρης Λυκουρέσης (Peugeot 106 Rallye) και ο Κωνσταντίνος Παπαπέτρου (Peugeot 106 Rallye).

Με ενδιαφέρον αναμένεται η μάχη στην Ομάδα Ν, με 29 οδηγούς να έχουν δηλώσει συμμετοχή. Ένα Mitsubishi Lancer ένατης γενιάς θα οδηγήσει ο Ταξιάρχης Ασημακόπουλος, με τον νικητή της κατηγορίας στην Ανάβαση Ελασσόνας, Αναστάσιο Χατζηχρήστου (Mitsubishi Lancer Evo IX) να θέλει να διπλασιάσει τις φετινές του επιτυχίες, εάν και γνωρίζει πως θα έχει δύσκολο έργο στη Ριτσώνα. Την έκπληξη θέλει να κάνει ο 22χρονος τοπικός Μάριος Βασιλείου που θα βρεθεί πίσω από το τιμόνι ενός Mitsubishi Lancer Evo IX στην πρώτη του απόπειρα στην Ανάβαση Ριτσώνας. Με ίδιο αυτοκίνητο θα αγωνιστεί ο Παναγιώτης Ντελίκος.

Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται η μάχη στην Ομάδα Ν, όπου 29 οδηγοί έχουν δηλώσει συμμετοχή, προμηνύοντας έντονο συναγωνισμό μέχρι το τέλος. Ο Ταξιάρχης Ασημακόπουλος θα οδηγήσει ένα Mitsubishi Lancer ένατης γενιάς, επιδιώκοντας να πρωταγωνιστήσει απέναντι σε ένα ιδιαίτερα ισχυρό σύνολο αντιπάλων. Από την πλευρά του, ο νικητής της κατηγορίας στην Ανάβαση Ελασσόνας, Αναστάσιος Χατζηχρήστου με Mitsubishi Lancer Evo IX, στοχεύει στο «2 στα 2» στο φετινό πρωτάθλημα, γνωρίζοντας ωστόσο πως στη Ριτσώνα θα έχει σαφώς πιο δύσκολο έργο. Τα βλέμματα συγκεντρώνει και ο 22χρονος τοπικός Μάριος Βασιλείου, ο οποίος θα κάνει την πρώτη του εμφάνιση στην Ανάβαση Ριτσώνας πίσω από το τιμόνι ενός Mitsubishi Lancer Evo IX, φιλοδοξώντας να αποτελέσει την ευχάριστη έκπληξη της κατηγορίας. Με το ίδιο αυτοκίνητο θα αγωνιστεί και ο Παναγιώτης Ντελίκος που θέλει να βρεθεί στη μάχη της νίκης.

Στα «μάτια» θέλουν να κοιτάξουν τα ισχυρά τετρακίνητα αρκετοί οδηγοί της Ομάδας Ν έως 2 Λίτρα. Ο νικητής της Ν στην Ανάβαση Πιτίτσας, Ιωάννης Χαραλαμπόπουλος (Honda Civic Type R EP3) θέλει να πράξει κάτι αντίστοιχο στην αγαπημένη του Ριτσώνα, ενώ στη νίκη τόσο στη Ν όσο και στη Ν έως 2 Λίτρα στοχεύει ο Διονύσης Γιαννούλης (Honda Civic Type R EP3). Με ενδιαφέρον αναμένεται η συμμετοχή του Πατρινού Κίμωνα Θέου με ίδιο αυτοκίνητο, ο οποίος βρίσκεται επικεφαλής στη βαθμολογία της Ν και θα επιδιώξει να διατηρηθεί στην κορυφή. Από εκεί και πέρα, τον περσινό Οκτώβριο έκανε το ντεμπούτο του στο χώρο των αναβάσεων ο 27χρονος Σπύρος Γιαννάκης και στην πρώτη του εμφάνιση στην Ανάβαση Ριτσώνας θέλει να είναι μεταξύ των πρωταγωνιστών της Ν με το μαύρο Honda Civic Type R EP3. Με «όπλο» την εμπειρία, ο Ιωάννης Φωτεινέλης θα αγωνιστεί με ένα Honda Civic Type R EP3, ενώ άλλη μια συμμετοχή σε Ανάβαση Ριτσώνας θα προσθέσει στο ενεργητικό του ο Αντώνης Δραγώνας (Honda Civic Type R). Ένα Renault Clio τρίτης γενιάς θα οδηγήσει ο Σταμάτιος Ντούρας που δίνει το παρών για άλλη μια χρονιά στον αγώνα.

Ξεχωριστή αναφορά αξίζει να γίνει στη Ν2, μια κλάση που συγκέντρωσε 18 οδηγούς, με τη μάχη για τη νίκη να προμηνύεται αμφίρροπη και να αναμένεται να κριθεί στις λεπτομέρειες. Για το «3 στα 3» φέτος θα συμμετάσχει ο νικητής της κλάσης στον περσινό αγώνα, Παναγιώτης Σμυρναίος (Peugeot 106 S16), ενώ με ίδιο αυτοκίνητο θα προσπαθήσει να τον «καταδιώξει» ο Πάρης Τασιόπουλος που ανέβηκε δύο φορές στο βάθρο της Ν2 σε ισάριθμες εμφανίσεις φέτος. Την πρώτη του εμφάνιση στην Ανάβαση Ριτσώνας θα κάνει ο 22χρονος Κωνσταντίνος Σάκκος που θα οδηγήσει ένα Peugeot 106 S16, με στόχο μια θέση στο βάθρο της κλάσης, ενώ ικανός να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στον αγώνα εμφανίζεται ο «Άστριος» (Peugeot 106 S16). Κάτι αντίστοιχο θα επιδιώξουν και οι Νικόλαος Δεκής (Peugeot 106 S16) και Ευθύμιος Σούκουλης (Peugeot 106 S16). Από τα Ιωάννινα θα «κατηφορίσει» για να αγωνιστεί για άλλη μια χρονιά στην Ανάβαση Ριτσώνας ο Γεώργιος Μπαζιαλέκος (Peugeot 106 S16), ενώ πολύτιμους βαθμούς στη μάχη της Ν2 θέλει να συγκεντρώσει ο Νικόλαος Ντούρας (Peugeot 106 S16) που φέτος ακολουθεί όλο το θεσμό του πρωταθλήματος. Με Citroen Saxo VTS θα συμμετάσχουν στην ιδιαίτερα ανταγωνιστική Ν2, οι Ιωάννης Τασιόπουλος, Αθανάσιος Μπάκας, Λουκάς Λαμπράκος και Θωμάς Γράψας. Το ντεμπούτο του στο χώρο των αναβάσεων θα κάνει στη Ριτσώνα ο 19χρονος Στέφανος Ρέκκας με Peugeot 106 S16, ενώ για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά θα δώσει το παρών στη φημισμένη ανάβαση ο Αντώνης-Μάριος Μπιάμης με Peugeot 106 S16. Το όνειρό του πραγματικότητα θα κάνει ο επί χρόνια θεατής, Γρηγόρης Μητρόπουλος που θα συμμετάσχει για πρώτη φορά στην Ανάβαση Ριτσώνας ως οδηγός. Με Peugeot 106 S16 θα εκκινήσουν στον τρίτο πρωταθληματικό αγώνα της χρονιάς οι Μανώλης Σκεπετζάκης, Κωνσταντίνος Πενέσης και Νικόλαος Καραδήμας.

Στην Ομάδα Ε, να διπλασιάσει τις φετινές του νίκες θα επιδιώξει ο Ευάγγελος Τσιούρης (Renault Clio RS), έχοντας να αντιμετωπίσει, μεταξύ άλλων, τον Νικόλαο Αργυράκη (Citroen Saxo), ο οποίος επικράτησε στην Ελασσόνα πριν από τρεις εβδομάδες. Παράλληλα, ο Λεωνίδας Τσαγγαράς στην πρώτη του φετινή εμφάνιση στο πρωτάθλημα θα οδηγήσει μία Opel Ascona 400 με στόχο τους 25 βαθμούς της νίκης. Μεταξύ των πρωταγωνιστών της κατηγορίας αναμένεται να είναι ο 26χρονος Γιώργος Κεχαγιάς, ο οποίος επιστρέφει στο μπάκετ ενός Ford Sierra μετά από σχεδόν ένα χρόνο απουσίας. Με Ford Sierra RS Cosworth 4×4 θα ανεβεί στην Ανάβαση Ριτσώνας ο 29χρονος Ηλίας Ασημακόπουλος, ενώ στην κατηγορία συμμετέχουν επίσης οι Σπύρος Χαρμαντάς (BMW M3 E36) και Διονύσης Γκούσκος (BMW 3 E36). Με την κίτρινη Citroen Xsara θα αγωνιστεί για άλλη μια χρονιά στην Ανάβαση Ριτσώνας ο Γρηγόρης Δουδούλης, ενώ από την Καλαμάτα θα «ανηφορίσει» η Θεοδώρα Χόνδρου (Ford Sierra). Με ίδιο αυτοκίνητο θα βρεθεί στη γραμμή της εκκίνησης ο Αθανάσιος Μπέκας που συμμετέχει ανελλιπώς στον αγώνα από το 2022 και έπειτα.

Δεν θα μπορούσε να απουσιάζει από την Ανάβαση Ριτσώνας ο Αθανάσιος Κουρνιάτης (Ford Escort MKII), ενώ το παρών θα δώσει και ο γιος του, Γιώργος Κουρνιάτης με ίδιο αυτοκίνητο. Ο τοπικός Παντελής Βασιλειάδης θα οδηγήσει ένα Peugeot 206, ενώ μία BMW M3 θα έχει στα χέρια του ο Μιχάλης Κουρέτσος. Δεύτερος στην Ομάδα Ε ολοκλήρωσε την πρόσφατη Ανάβαση Ελασσόνας ο Παναγιώτης Μπίμπικας που στοχεύει σε ένα ακόμη βάθρο στη Ριτσώνα με το Volkswagen Golf II. Από τη Βόρεια Ελλάδα «κατεβαίνει» για να αγωνιστεί στη Μέκκα των Αναβάσεων ο Αχιλλέας Βέργος με ένα Opel Manta, ενώ πίσω από το τιμόνι ενός Ford Escort MKII θα βρεθεί ο Στέλιος Μπολέτης. Ανταγωνιστικός ήταν στην Ανάβαση Πιτίτσας ο Απόστολος Αποστόλου και κάτι αντίστοιχο θα επιδιώξει και στην τρίτη συνάντηση της χρονιάς με το Citroen AX. Πρώτη φορά θα αγωνιστεί στην Ανάβαση Ριτσώνας ο Κρητικός Μιχάλης Ζερβάκης με Peugeot 106, ενώ με ίδιο αυτοκίνητο θα λάβουν μέρος οι Ανδρέας Λουκέρης και Ιωάννης Λεοντίου. Από εκεί και πέρα, στην κατηγορία συμμετέχουν επίσης ο Αθανάσιος Φασσάς με Peugeot 106, ο Κωνσταντίνος Ντέκας με Peugeot 205 και ο Γεώργιος Βλαχάκης με BMW 320 E30.

Στα Ιστορικά, ο Ιωάννης Κάτσικας (Ford Escort MKII), νικητής της κατηγορίας το 2024 θέλει να προσθέσει στο ενεργητικό του άλλη μια επιτυχία σε Ανάβαση Ριτσώνας, ενώ να πρωταγωνιστήσει θα επιδιώξει ο Γεώργιος Γαβριηλίδης με Ford Escort MKI. Το παρών θα δώσει επίσης ο Κωνσταντίνος Δρόσος (Ford Escort) που είχε ολοκληρώσει την περσινή διοργάνωση στη δεύτερη θέση μεταξύ των Ιστορικών, όπως και ο τρίτος πέρυσι, Ραφαέλε Αμέντολα με BMW 316. Το 2022 συμμετείχε για τελευταία φορά στην Ανάβαση Ριτσώνας ο Ζαχαρίας Ζάχος, ο οποίος φέτος θα οδηγήσει για πρώτη φορά ένα Ford Escort MKII, ενώ με ένα Lada VFTS θα βρεθεί στη γραμμή της εκκίνησης ο Κλέων Τσέτης.

15 οδηγοί της Formula Saloon θα ξεσηκώσουν τα πλήθη, ανεβαίνοντας… με το πλάι τα 3.100 μέτρα της διαδρομής. Με κύριο στόχο το πλούσιο θέαμα και τις εντυπωσιακές πλαγιολισθήσεις, οι οδηγοί της κατηγορίας αναμένεται να βάλουν σε δεύτερη μοίρα τον χρόνο και να χαρίσουν μοναδικές στιγμές στους θεατές. Ο Εμμανουήλ Εγγλεζόπουλος θα βρεθεί πίσω από το τιμόνι μίας BMW 3 E36, ενώ με την κόκκινη Opel Ascona θα ανεβεί ντριφτάροντας ο Δημήτριος Δημητρίου. Πίσω από το τιμόνι μίας Nissan Silvia θα βρεθεί ο Παναγιώτης Εγγλεζόπουλος, ενώ ο Χαράλαμπος Δημητρίου θα οδηγήσει μία BMW 3 E30. Την πρώτη του εμφάνιση στην Ανάβαση Ριτσώνας θα κάνει ο Αντώνης Γεωργίου (BMW 3 E46), ενώ ο Νικόλαος Λαρδής θα οδηγήσει ένα Nissan S14 Silvia. Πλαγιολισθαίνοντας αναμένεται να ανεβούν και οι Εμμανουήλ Νταής (Nissan 200 SX), Χρήστος Ρουσόπουλος (Toyota Corolla AE86), Νικόλαος Δουδούλης (BMW 3 E36), Δημήτριος Νικολάου (BMW 316), Ευάγγελος Λεβεντογιάννης (BMW 3 E30), Μάριος Ρέλλας (Toyota Starlet), Lardis junior (BMW 320), Νικόλαος Ταυρής (BMW 3 E36) και Γεώργιος Μπαράκος (BMW 318).

Όσον αφορά το πρόγραμμα της Ανάβασης Ριτσώνας, ο Διοικητικός και Τεχνικός Έλεγχος θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 17 Απριλίου, από τις 17:30 έως τις 20:30, στο myKTEO Χαλκίδας, καθώς και το Σάββατο 18 Απριλίου στον χώρο των πιτς, από τις 08:00 έως τις 09:30.

Οι χρονομετρημένες δοκιμές είναι προγραμματισμένες να ξεκινήσουν στις 10:30 το Σάββατο 18 Απριλίου, ενώ τα δύο σκέλη του αγώνα θα διεξαχθούν την Κυριακή 19 Απριλίου, με ώρα έναρξης επίσης στις 10:30. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο δρόμος θα κλείνει για τους θεατές 90 λεπτά πριν από τη διέλευση του πρώτου αγωνιστικού αυτοκινήτου και τις δύο ημέρες, δηλαδή στις 09:00.

Το Αγωνιστικό Σωματείο Μηχανοκίνητου Αθλητισμού (ΑΣΜΑ) εύχεται Καλή Επιτυχία σε όλους τους συμμετέχοντες.

Γραφείο Τύπου – Αγωνιστικό Σωματείο Μηχανοκίνητου Αθλητισμού (ΑΣΜΑ)