Ρεσιτάλ αγωνιστικού ήθους, από τον Θέμη Χαλκιά και τον Γιώργο Ντόντο της ELDONS και ο Γιώργος Ψύλλος, το παλικάρι του αείμνηστου Δημήτρη, δοκίμασε στο Διαδρόμιο την αγωνιστική Renault Clio Rally5.

Φωτογραφίες: Πέτρος Καστορίνης

Αυτοκίνητο, καθρέπτης της φιλοσοφίας Vive Le Sport, που χαρακτηρίζει τον Γάλλο κατασκευαστή, όπως και τα στελέχη της HALKIAS Racing, που στην Ελλάδα εκπροσωπούν την Alpine Racing, άλλοτε Renault Sport.

Μοτίβο, ακριβώς αντίστοιχο με ό,τι υποστήριξε πριν σαράντα πέντε χρόνια η ΜΑVA και ειδικά ο ευεργέτης Αλέξανδρος Μανιατόπουλος, όταν το 81 εμπιστεύθηκε το 5TS, στους Μοσχούτη-Somit, όπως κ.α. αντίστοιχες επιλογές, ξεχωρίζοντας τους Αποστόλου, Κοκκίνη, Ευσταθίου, ίσως κ.α.

Σήμερα, είναι όλα διαφορετικά και με αφορμή εκδήλωση για την υποστήριξη των χορηγών της ομάδας στο Διαδρόμιο, να η ευκαιρία για σβέλτους γύρους από τον Γιώργο Δ. Ψύλλο, που δεν είναι “Γιωργάκης”. Ζητούμενο, η εμπειρία της στιγμής με σύγχρονη μηχανή και η έκθεση στους φακούς του Πέτρου Καστορίνη, ενώ αποδείχθηκαν εύστοχοι οι Χαλκιάς και Ντόντος που εμπιστεύθηκαν το “πίτσι new age” με ατού, επί του προκειμένου, την παρουσία του πολύπειρου Κώστα Κόντου. Κοινής εμπιστοσύνης ο παλιός, διαχρονικά gentleman άλλωστε και ήταν ο σοβαρός λόγος που ο Colin δεν ανέβασε πίεση από την αγωνία, ενώ ο Κώστας στηρίζει με αίσθημα ευθύνης τον ταλαντούχο νεαρό οδηγό της ομάδας, με γεγονός πως ουδείς από αυτή την παρέα, θα επιτρέψει να αδικηθεί ένα ομοιογενές πλήρωμα, σημαντικό για τους ελληνικούς αγώνες, με αφορμή ότι αστόχησαν πρόσφατα στο Φθινοπωρινό Ράλλυ.

Ο 20χρονος Γιώργος Δ. Ψύλλος που οδηγεί σε χωμάτινους αγώνες, το “εξ” Σωτήρης Σκαλτσάς Micra της Nissan Χαλκιάς με λάστιχα Hankook-Παραδείσης, έχοντας την υποστήριξη της Eldons και της SeaJet, με γνωστό το πάθος και τη συνέπεια του Μάριου Ηλιόπουλου να υποστηρίζει νέους με ταλέντο και ήθος. Ο Ψύλλος JR, η τρέλα και του Λάμπρου Ζωγράφου, που αγνόησε σίγουρες λύσεις και αναπαυτικούς ρυθμούς και δικαιώθηκε, επιλέγοντας να υποστηρίξει, από το δεξί μπάκετ και όχι μόνο, τον 20χρονο, με γεγονός πως τον κέρδισε και η ωριμότητα του, εκτός μπάκετ.

Η Eldons Renault Clio Rally5, συνταγή για νέους και αν ενδιαφέρεστε και μπορείτε να υποστηρίξετε ένα αλμυρό σε κόστος αγοράς αγωνιστικό των 50.000 ευρώ που λειτουργεί και σαν σχολείο, πρέπει να συνεργαστείτε με τον Κώστα Κόντο, σε ανοικτή γραμμή με τους Γάλλους, ως εντεταλμένος του Χαλκιάς Γκρούπ. Ο Κώστας σε υποδειγματική συνεργασία με τον Χρίστο Colin που γνωρίζει πόσο σοβαρό είναι το εγχείρημα αρκεί να προκύψει κλάση-κατηγορία με τρία έως έξι και περισσότερα Clio Rally5, για ένα ενιαίο του ονείρου. Με τον τετρακύλινδρο κινητήρα 1.33 και τούρμπο που δένει με το σειριακό πεντάρι κιβώτιο κ.α. καλούδια, όπως τα εξελιγμένα αμορτισέρ της Boss, τα αγωνιστικά φρένα και τους τροχούς των 15 ιντσών στο χώμα, ακριβώς όπως και οι τροχοί του Rally3, με τα λάστιχα της Pirelli να κάνουν τη διαφορά. Οι λεπτομέρειες από τον mr. Eldons, τον Γιώργο Γκόντο που οδηγεί το αυτοκίνητο στο Πρωτάθλημα όπως και στο ΡΑ-WRC, με συνοδηγό, τον Νίκο Ιντζόγλου.

ΣΤΟ ΔΙΑΔΡΟΜΙΟ

Κυριακή 22 Νοεμβρίου και ήταν όλοι εκεί. Οικοδεσπότης ο Ηρακλής Καλομοίρης και Πατριάρχης, ο Βασίλης Χαλκιάς που απολαμβάνει με τον διακριτικό του τρόπο την εξέλιξη της οικογένειας και των επιχειρήσεων τους, χωρίς να κρύβει την αδυναμία του, στα εγγόνια του. Σύνολο με υπεραξία, όντας μια οικογενειακή υπόθεση που δεν νικήθηκε ούτε από την ατυχία, ούτε από την επιτυχία, που ενίοτε ζαλίζει.

Επίλογος πριν το γεύμα με τη σταθερή αξία, η Δοκιμή της Clio από τον Γιώργο Δ. Ψύλλο και αφού προσαρμόστηκε στο μπάκετ, στη συνέχεια, χρησιμοποίησε τα πλήκτρα για να μας ταξιδέψει από το Micra στην Clio.

“Με σημείο αναφοράς το Nissan Micra K11, με το οποίο έχω αποκτήσει τη δική μου μικρή αγωνιστική εμπειρία, μου δόθηκε η ευκαιρία να οδηγήσω το Renault Clio Rally5 της Halkias Racing Team –Eldons και να διαπιστώσω από πρώτο χέρι, πόσο διαφορετική φιλοσοφία έχει ένα σύγχρονο εργοστασιακό αγωνιστικό αυτοκίνητο.

Από τα πρώτα κιόλας μέτρα η αίσθηση που μου έδωσε το Clio, ήταν ότι πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο αγωνιστικό σύνολο.

Το Cliο πατάει πολύ καλά, με εξαιρετική πρόσφυση σε κάθε περίπτωση και σου δίνει τη δυνατότητα να κινηθείς πολύ γρήγορα, χωρίς να παλεύεις συνεχώς μαζί του! Εντύπωση μου έκανε το σύστημα πέδησης, καθώς έχεις τον έλεγχο ακόμα και όταν ανεβάζεις ρυθμό.

Το σειριακό κιβώτιο, -το ίδιο με του Rally4-, είναι από τα πιο δυνατά στοιχεία του αυτοκινήτου, οι αλλαγές των σχέσεων είναι γρήγορες, άμεσες και με πολύ καλή αίσθηση.

Ο κινητήρας έχει δύναμη σε όλες της στροφές λειτουργίας του και συνεργάζεται άψογα με το κιβώτιο και το πλαίσιο.

Οι αναρτήσεις απορροφούν εξαιρετικά όλες της ανωμαλίες και σου δίνουν την αίσθηση ότι υπάρχει περιθώριο για να πας ακόμη πιο γρήγορα.

Σαν συμπέρασμα εντυπωσιάστηκα από το σύνολο του αυτοκινήτου.

Είναι ένα αυτοκίνητο με το οποίο μπορείς να συμμετέχεις από Rally Sprint μέχρι και στο ΕΚΟ Rally Αcropolis, και όπως σχολίασαν οι μηχανικοί της ομάδας με ελάχιστες φθορές.

Μακάρι στο μέλλον να μας δοθεί η ευκαιρία με το Λάμπρο Ζωγράφο, να συμμετέχουμε σε αγώνα με ένα αντίστοιχο αυτοκίνητο.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω για την ευκαιρία, τους κυρίους Θέμη Χαλκιά, Γιώργο Ντόντο, όπως και τον Κώστα Κόντο, όλοι με τον τρόπο τους, δίπλα μου σε κάθε προσπάθεια”.

CLIO RALLY5 by Stratissino και ένας ακόμα Νισσάν-εος, οδήγησε Renault, με το σχόλιο σε 4Τ Ιανουάριος 2027, την πρώτη Κυριακή του νέου έτους, με την Καθημερινή της Κυριακής._ΣΧ