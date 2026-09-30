Από το μπάκετ – Σάββας Λευκαδίτης: Στο Στείρι

Ράλλυ σπριντ από την ιστορική ΑΛΦΑΛ, με ειδήσεις από τη συμμετοχή και την αναμενόμενη νίκη του Πάνου Χατζητσοπάνη και του Nissan 240 RS στα χέρια του Θέμη Χαλκιά, σε αγώνα με σύγχρονα και με Ιστορικά αυτοκίνητα, με κοινό παρονομαστή το Halkias Rally team by Eldon’s -ομάδα που ξέφυγε από τα συνηθισμένα.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: PHOTO RALLY PRESS & PIT-ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΝΗΣ

ΑΠΟΔΟΣΗ: ΣΧ

Στην περίπτωση μας, το ενδιαφέρον στη μέγιστη τιμή με έντονη και τη συναισθηματική φόρτιση από τη συμμετοχή των Σάββα Λευκαδίτη-Βαγγέλη Άκρατου με Renault Clio Rally 3, αντίστοιχο με του νικητή.

Savvas is back και είναι γνωστή η σχέση του 4Τροχοί με τον Πρωταθλητή Rally4, όντας Πρωταγωνιστής στο θεσμό Γίνε Πρωταθλητής. Ο Σάββας, στην κυριολεξία ο πιο καλός ο μαθητής του αείμνηστου Δημήτρη Ψύλλου και συγκλονίζει η συμμετοχή του στον ίδιο αγώνα με το παλικάρι του Δημήτρη, τον ιπτάμενο Γιώργο που μοιράζεται το SeaJet Micra της Nissan-Χαλκιάς με τον Λάμπρο Ζωγράφο.

Λεπτομέρεια η αστοχία τους σε ένα κακό terrain, ειδικά σε σπριντ που έχεις την ευκαιρία σου σε διαδρομή που αναζητάς τα όρια σου, οπότε και επιβάλλεται η οργάνωση να προσέχει ουσιαστικές λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά και για το κύρος της. Αντίστοιχα, η επικοινωνία δεν είναι λεπτομέρεια και σήμερα, ο επαγγελματίας απολαμβάνει το πως προκύπτει σε Ράλλυ, όπως το Ευβοϊκού και το Μολών Λαβέ, με κοινό παρονομαστή την AVIN, ως χορηγό ονόματος των αγώνων.

ΑΠΟ ΤΟ ΜΠΑΚΕΤ (Σάββας Λευκαδίτης)

“Η ιδέα της συμμετοχής με ένα αυτοκίνητο της κατηγορίας rally3 υπήρχε αρκετό καιρό στο πλάνο μας.

Το τέλος του 2025, σηματοδότησε και το κλείσιμο ενός πολύ γεμάτου κύκλου, αφού για μία πενταετία είχαμε τη τύχη να αξιοποιούμε ένα σύγχρονο αυτοκίνητο με κορυφαία υποστήριξη. Έπρεπε όμως να αλλάξουμε σελίδα ώστε όλοι μας στην ομάδα, όπως και το πλήρωμα να βρούμε νέο κίνητρο.

Λίγες ημέρες πριν λήξουν οι συμμετοχές του σπριντ στο Στείρι, σε συζήτηση με τον Κώστα Σπύρου έπεσε η ιδέα της συμμετοχής μας με το Clio rally3 του Πέτρου Παντελή που το συντηρεί η EMC του ΚΣ.

Επόμενο βήμα η επικοινωνία με τους φίλους-χορηγούς μας, Νίκο Αθηναίο της Orlen Oil Hellas, Παύλο Χαλικιά της OnOff electric και Νίκο Τσουπάκη της ΤUnisale, που υποστήριξαν την προσπάθεια μας!

Επιλογή μας, τα λάστιχα της Pirelli που γνωρίζουμε, σε συνεννόηση με τον Θεόδωρο Πέππα που εμπιστευόμαστε και τα κεφάλια μέσα για τη νέα πρόκληση, ακριβώς ένα χρόνο μετά τη τελευταία μας συμμετοχή σε αγώνα!

Σάββατο πρωί, με τρία περάσματα στις αναγνωρίσεις και πάμε για τη πρώτη επαφή μας με το Clio. Η πρώτη αίσθηση είναι εντυπωσιακή! Πρόκειται για πραγματικό αγωνιστικό και τελειώνοντας το σύντομο test αποφασίζουμε να εμπιστευτούμε το αυτοκίνητο ακριβώς στις ρυθμίσεις που μας συνιστά ο Πέτρος Παντελή και ελπίζουμε να κρατήσει ο καιρός!

Πανηγυρική εκκίνηση το ίδιο βράδυ και Κυριακή πρωί ξεκινάμε για το πρώτο σκέλος με βροχή που έχει ξεκινήσει από το προηγούμενο βράδυ. Οι συνθήκες δύσκολες στο πρώτο μέρος της ειδικής, με πολύ βροχή, το οδόστρωμα ήδη σε κακή κατάσταση και μετά τη μέση εμφανίζεται ομίχλη με ελάχιστη ορατότητα, που μας αναγκάζει τον αναγνωριστικό ρυθμό μας να τον μετατρέψουμε σε απλή διέλευση αφού δεν πρέπει να ρισκάρουμε ούτε κατά διάνοια την όποια ζημιά.

«Κερασάκι στη τούρτα» όταν στον τερματισμό εντοπίζουμε ένα ράγισμα στο παρμπρίζ που δεν έχουμε καταλάβει πώς προέκυψε και που στην απλή διαδρομή για το σέρβις σταδιακά επεκτείνεται. Κάπου εκεί αρχίζει το άγχος για το αν θα καταφέρουμε να συνεχίσουμε, αφού θα είναι κρίμα να σταματήσει ο αγώνας μας άδοξα. Όμως μόλις καταφέρνουμε να μιλήσουμε με τον Κώστα Σπύρου μας ανακουφίζει λέγοντας ότι έχουμε τζάμι στο service και αν χρειαστεί θα το αλλάξουμε, κάτι που τελικά γίνεται και φεύγουμε πανέτοιμοι για το β´ σκέλος.

Η βροχή είναι πλέον πιο ήπια, ο δρόμος έχει χαλάσει κι άλλο και η ομίχλη στο δεύτερο μισό της ειδικής υπάρχει αλλά όχι στην έκταση που αντιμετωπίσαμε το πρωί. Ο ρυθμός μας είναι σίγουρος και προσπαθούμε να βελτιώσουμε όπου μπορούμε τα περάσματα μας. Δεν γινόταν όμως να τελειώσουμε χωρίς περιπέτεια, αφού έχουμε πίσω αριστερά λάστιχο στο τελευταίο κομμάτι της ειδικής που μας αναγκάζει να κινηθούμε πολύ προσεκτικά για να μην πληγώσουμε το αυτοκίνητο. Σέρβις πάλι και πάμε για το τρίτο και τελευταίο πέρασμα.

Ο καιρός είναι πλέον πολύ καλύτερος και μόνο μας μέλημα, ο πολύ κακός δρόμος. Καταφέρνουμε να κάνουμε και το δεύτερο μισό της ειδικής χωρίς ομίχλη και ο ρυθμός μας είναι καλύτερος, κάτι που μας επιτρέπει να δούμε ακόμα περισσότερο τις δυνατότητες του αυτοκινήτου, που δεν παύει να μας εκπλήσσει θετικά!

Ο τερματισμός μας βρίσκει σίγουρα ικανοποιημένους αφού καταφέραμε να έχουμε μία αξιοπρεπή επίδοση και το κυριότερο είδαμε να βελτιωνόμαστε με κάθε χιλιόμετρο που κάναμε. Ολοκληρώνοντας, ευχαριστώ τον Βαγγέλη Άκρατο που κάνουμε ότι αγαπάμε όσο καλύτερα μπορούμε σε κάθε συνθήκη, τον Κώστα Σπύρου και όλη την ομάδα της EMC (Γιάννη, Μίμη, Γιώργο), τους χορηγούς μας και την ομάδα του 4Τροχοί, δίπλα μας ανελλιπώς ένα τέταρτο του αιώνα!

Η ευχή: να καταφέρουμε να έχουμε και συνέχεια.

Το σχόλιο: Η οργάνωση, αξίζει συγχαρητήρια για τη προσπάθεια, αναγνωρίζοντας και τις δυσκολίες, όμως η κατάσταση του δρόμου δεν ήταν για αγώνα τύπου sprint. Αντίστοιχα η προβολή ήταν ανύπαρκτη και την Τρίτη 29/9 που γράφτηκαν αυτές οι γραμμές, δεν έχει δημοσιευθεί Δελτίο Τύπου, με τα αποτελέσματα._ ΣΛ ”