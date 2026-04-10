AUTOVISION Hellenic Auto GP – 2oς αγώνας: Στα Μέγαρα στις 25 και 26 Απριλίου

Μετά την αναπόφευκτη αλλαγή τοποθεσίας όλα βαίνουν βάση προγράμματος για τον δεύτερο αγώνα του AUTOVISION Hellenic Auto GP 2026 που θα πραγματοποιηθεί στις 25 και 26 Απριλίου στο Αυτοκινητοδρόμιο Μεγάρων.

Στα Μέγαρα θα παρακολουθήσουμε αναμετρήσεις στις γνωστές κατηγορίες αυτοκινήτων (Ν, Α, Ε, Ιστορικά και Formula Saloon) καθώς και τον αγώνα Regularity «Artemis Classic Circuit Cup».

Πρόγραμμα 2oυ αγώνα AUTOVISION Hellenic Auto GP

Δηλώσεις συμμετοχών θα γίνονται δεκτές έως την Παρασκευή 17 Απριλίου και την Τετάρτη 22 Απριλίου θα δημοσιευθεί ο πίνακας συμμετοχών. Από τις 8.00 το πρωί του Σαββάτου 25 Απριλίου, στο χώρο των Paddocks του Αυτοκινητοδρομίου Μεγάρων, θα γίνουν ο Τεχνικός και ο Διοικητικός έλεγχος. Θα ακολουθήσουν δύο σκέλη ελεύθερων δοκιμών και ο αγώνας «Artemis Classic Circuit Cup». Από τις 13:30 θα αρχίσουν οι χρονομετρημένες δοκιμές κάθε κατηγορίας, για να προκύψει το grid της επόμενης ημέρας.

Την Κυριακή 26 Απριλίου το πρόγραμμα αρχίζει στις 9.30 με ένα 10λεπτο Warm-Up για κάθε κατηγορία ενώ στις 11:00 θα σβήσουν τα πρώτα αγωνιστικά φανάρια της ημέρας. Το AUTOVISION Hellenic Auto GP διοργανώνεται από το Αθλητικό Σωματείο ΑΡΤΕΜΙΣ και την Iron Team, σύμφωνα με την προκήρυξη του Πρωταθλήματος Ταχύτητας της Ομοσπονδίας Μηχανοκίνητου Αθλητισμού Ελλάδος (Ο.Μ.Α.Ε.), με την πολύτιμη χορηγία της AUTOVISION και τη χορηγία επικοινωνίας της Cosmote TV.

