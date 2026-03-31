AUTOVISION Hellenic Auto GP – Ανακοίνωση αλλαγής τοποθεσίας 2ου αγώνα

Η οργανωτική επιτροπή του AUTOVISION Hellenic Auto GP ανακοινώνει ότι ο 2ος αγώνας του πρωταθλήματος, ο οποίος ήταν προγραμματισμένος να διεξαχθεί στις 25 και 26 Απριλίου στο Στρατιωτικό Αεροδρόμιο της Τρίπολης, θα πραγματοποιηθεί τελικά στο Αυτοκινητοδρόμιο Μεγάρων, τις ίδιες ημερομηνίες.

Η αλλαγή αυτή ήταν αναπόφευκτη λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών που έχουν διαμορφωθεί σε διεθνές επίπεδο και απαγορεύουν την διεξαγωγή της διοργάνωσης στην προγραμματισμένη στρατιωτική εγκατάσταση. Υπενθυμίζεται βέβαια ότι η αυλαία της εφετινής σεζόν άνοιξε δυναμικά το διήμερο 14-15 Μαρτίου στο Αυτοκινητοδρόμιο Μεγάρων, με τον καλύτερο τρόπο εμπρός από χιλιάδες θεατές. Οι πρωταγωνιστές του πρώτου αγώνα έθεσαν από νωρίς υψηλά στάνταρ, προμηνύοντας μια συναρπαστική συνέχεια για το 2026.

Μετά τον πρώτο αγώνα, η μάχη του Πρωταθλήματος έχει ήδη αρχίσει και εδώ μπορείτε να δείτε αναλυτικά τις βαθμολογίες κάθε κατηγορίας, ενόψει της συνέχειας του θεσμού. Ο δεύτερος αγώνας αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς οι οδηγοί επιστρέφουν στην ίδια πίστα με στόχο είτε να εδραιώσουν τη θέση τους είτε να ανατρέψουν τα δεδομένα της βαθμολογίας. Η οργανωτική επιτροπή ευχαριστεί θερμά αθλητές, ομάδες και συνεργάτες για την κατανόηση και τη στήριξή τους και ανανεώνει το ραντεβού για τα Μέγαρα, στις 25 και 26 Απριλίου, με έναν ακόμη συναρπαστικό αγώνα του AUTOVISION Hellenic Auto GP 2026.

Γραφείο Τύπου της Iron Team