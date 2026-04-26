AUTOVISION Hellenic Auto GP: Αποτελέσματα χρονομετρημένων δοκιμών

Ολοκληρώθηκε το σημερινό αγωνιστικό πρόγραμμα του AUTOVISION Hellenic Auto GP στο Αυτοκινητοδρόμιο Μεγάρων. Μετά τον τεχνικό και διοικητικό έλεγχο έγινε το πρώτο σκέλος ελεύθερων δοκιμών και τα δύο σκέλη του αγώνα Regularity «Artemis Classic Circuit Cup». Ακολούθησαν το δεύτερο σκέλος ελεύθερων δοκιμών και οι χρονομετρημένες δοκιμές που διαμόρφωσαν τα αυριανά grids.

Έτσι, την pole position στην Κατηγορία Ν κατέκτησε ο Γεώργιος Θανάσης με χρόνο 1’05”889 και εξασφάλισε την 1η θέση στο grid. Δίπλα του θα εκκινήσει ο Παναγιώτης Σεχιώτης με χρόνο 1’07’’200 και τον τρίτο καλύτερο χρόνο, με μόλις 4 δέκατα του δευτερολέπτου διαφορά από τον προηγούμενο, έκανε ο Γεώργιος Κορώνιος. Και οι τρείς οδηγούν Mitsubishi Lancer EVO IX.Τον καλύτερο χρόνο στην Ν2 κατάφερε ο Ρένος Καίσαρ και θα τοποθετήσει το Peugeot 106 στην τέταρτη θέση αύριο.

Πρώτος στην Κατηγορία Α ήταν σήμερα ο Ματθαίος Μπουρλίδηςμε MitsubishiLancerEvoVI και χρόνο 1΄06’’331. Πίσω του βρίσκονται ο Νεκτάριος Δεγλέρης με CitroenSaxoVTS και χρόνο 1’08”867 και ο Χαράλαμπος Παπαγεωργίου με Peugeot 106 S16 και χρόνο 1’09”275. Την δεύτερη σειρά της εκκίνησης συμπληρώνει ο Χρήστος Ντέκας με Citroen Saxo VTS και ταχύτερο γύρο 1’09”330.

Με διαφορά μόλις 34 εκατοστά του δευτερολέπτου, την pole positionτης Κατηγορίας Ε κέρδισε ο Γεώργιος Κεχαγιάς με Ford Sierra και χρόνο 1’04”972, αφήνοντας δεύτερο τον Γιώργο Ποσοτίδη με BMW M3 και χρόνο 1’05”006. Στη 2η σειρά της εκκίνησης θα δούμε αύριο τον Κωνσταντίνο Καρμανιόλα με Ford Sierraπου έκανε 1’05”433 και τον Αλέξανδρο Ρουστέμη με FordSierra και ταχύτερο γύρο στο 1’06”108.

Ο Τάσος Τζαβάρας με Hyundai I30 σημείωσε τον ταχύτερο χρόνο της Formula Saloon, αλλά και της σημερινής ημέρας, οδηγώντας τα 2,1 χιλιόμετρα του Αυτοκινητοδρομίου των Μεγάρων σε 1’00”901, με μέση ταχύτητα 124,13 km/h. Δεύτερο χρόνο έκανε ο Κώστας Κορακάς με HondaCivic και χρόνο 1’01”809. Τρίτος ήταν ο Κωνσταντίνος Τσαφαράς με MitsubishiLancer και 1’02”154, ενώ τέταρτος ήταν ο Γιώργος Ζυμαρίδης με Hyundai Elantra και χρόνο 1’02”738.

«Artemis Classic Circuit Cup»

Με απόλυτη επιτυχία και ανοιξιάτικη διάθεση συνεχίστηκε η αγωνιστική χρονιά για το ArtemisClassicCircuitCup (ACCC) 2026. Ο δεύτερος αγώνας της σεζόν φιλοξενήθηκε από την πίστα των Μεγάρων, παράλληλα με το AUTOVISION Hellenic Auto GP, προσφέροντας ένα μοναδικό θέαμα που συνδύασε την ιστορία με την οδηγική ακρίβεια. Τα 9 πληρώματα που έδωσαν το «παρών» απόλαυσαν τις ιδανικές καιρικές συνθήκες, αναδεικνύοντας τη φινέτσα των άριστα διατηρημένων κλασικών οχημάτων τους. Τα pits γέμισαν με «άρωμα» άλλης εποχής, κλέβοντας τις εντυπώσεις των θεατών κατά την πρώτη ημέρα του αγωνιστικού διημέρου. Μετά τις σύντομες ελεύθερες δοκιμές, όπου τα πληρώματα προσαρμόστηκαν στις συνθήκες της πίστας, ακολούθησε το διαγωνιστικό σκέλος. Eφέτος, ο βαθμός δυσκολίας αυξήθηκε: οι συμμετέχοντες καλούνταν να επιλέξουν έναν ιδανικό χρόνο γύρου και να τον επαναλάβουν με απόλυτη συνέπεια για έξι συνεχόμενους γύρους. Καθοριστική ήταν η εισαγωγή του κανονισμού για ελάχιστη ταχύτητα κίνησης, η οποία διασφάλισε τη ροή του αγώνα και ανέβασε το επίπεδο της δυσκολίας. Οι οδηγοί έπρεπε να βασιστούν στη σταθερότητα και τον έλεγχο της Μέσης Ωριαίας Ταχύτητας (ΜΩΤ), αποφεύγοντας τις καθυστερήσεις πριν τη γραμμή χρονομέτρησης. Το πρόγραμμα περιλάμβανε δύο αγώνες, με το άθροισμα των βαθμών να αναδεικνύει τους νικητές.

Στην κορυφή της κατάταξης βρέθηκαν οι Στέλιος Κλαδάκης – Θεόδωρος Τσαπάρας με RenaultClioWilliams και 6.500 βαθμούς. Στην δεύτερη θέση τερμάτισαν οι Γιάννης Κούβελας – Δημήτρης Καραγιάννης με Peugeot 205 GTi (6.670 βαθμοί ποινής) και τρίτος ο Σπύρος Σπετσιέρης με Alfa Romeo Junior (6.780 βαθμοί ποινής). Ακολούθησαν οι Θανάσης και Χριστόφορος Μπακλατζής με BMW 628 (6.840), Ιωάννης Τσίγκος – Αθηνά Τσίγκου με ToyotaCelica (16.010), Γιώργος και Ηλίας Κορνελάκης με Fiat 126 (20.010), Κυριάκος Μαρίνος με Opel Astra GSI (23.670), Θεόδωρος Ζέρβας με AlfaRomeo 75 (28.320) και Κριτσίκης Νικόλαος με Suzuki Swift GTi (78.520). Η ημέρα ολοκληρώθηκε με τις απονομές που έγιναν από τον θρύλο των αγώνων ταχύτητας, Λεωνίδα Κύρκο, σε εορταστικό κλίμα. Οι συμμετέχοντες ανανέωσαν το ραντεβού τους για τον επόμενο γύρο της διοργάνωσης, ο οποίος θα γίνει στις 26 Σεπτεμβρίου στην ίδια πίστα. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο https://artemissportsclub.gρ.

Το αυριανό πρόγραμμα

Αύριο Κυριακή 26 Απριλίου, το πρόγραμμα αρχίζει με ένα 10λεπτό WarmUpγια κάθε κατηγορία, στις 9:30. Στις 11.00 θα σβήσουν τα φώτα για την πρώτη εκκίνηση και κάθε κατηγορία θα διανύσει 18 αγωνιστικούς γύρους. Το AUTOVISION Hellenic Auto GP διοργανώνεται από το σωματείο ΑΡΤΕΜΙΣ και την IronTeam, σύμφωνα με την προκήρυξη του Πρωταθλήματος Ταχύτητας από την Ομοσπονδία Μηχανοκίνητου Αθλητισμού Ελλάδος (Ο.Μ.Α.Ε) και με την πολύτιμη χορηγία της AUTOVISION και της «Παραδείσης ελαστικά», ενώ χορηγός επικοινωνίας είναι η CosmoteTV.

Αναλυτικά αποτελέσματα του AUTOVISION Hellenic Auto GP 2025, καθώς και livetiming, είναι διαθέσιμα στο sportstiming.gr.

