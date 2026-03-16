AUTOVISION Hellenic Auto GP: Έντονες μάχες και πλήθος θεατών στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος

Κατακλύστηκε από θεατές όλων των ηλικιών το Αυτοκινητοδρόμιο Μεγάρων στον πρώτο αγώνα για το φετινό AUTOVISION Hellenic Auto GP. Ο καλός καιρός βοήθησε ακόμα και οικογένειες με παιδιά να έρθουν για να παρακολουθήσουν τις συνολικά 7 κατηγορίες αυτοκινήτων και Crosscar με τους πρωταγωνιστές του πρωταθλήματος.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Photo R Press -Γ. Καλφόπουλος

Στο αγωνιστικό κομμάτι, το πρόγραμμα άρχισε με τη δεύτερη σειρά ημιτελικών για τα Crosscar, πριν όλες οι κατηγορίες περάσουν στην πίστα διαδοχικά για ένα 10λεπτο warm-up. Ακολούθησε ο τελικός αγώνας των Junior Crosscar, όπου είχαμε και την μοναδική γυναίκα που συμμετείχε σήμερα στα Μέγαρα. Η Πηνελόπη Ηλιοπούλου μάλιστα βρέθηκε στην πρώτη θέση στην αρχή του αγώνα, αφού ο Φώτης Κάκος και ο Βασίλης Ηλιόπουλος είχαν μια επαφή και έχασαν χρόνο. Τελικά την νίκη πήρε ο Κάκος με Semog Bravo Sport αφήνοντας πίσω του τον Βασίλη Ηλιόπουλο με Lifelive TN11 και την Πηνελόπη Ηλιοπούλου με Speedcar Wonder, στην οποία χρεώθηκε και ποινή 10’’ γιατί έκανε λανθασμένη εκκίνηση.

Στον τελικό αγώνα των Senior Crosscar (που έγινε μετά από τους ημιτελικούς) την πρώτη θέση κατέκτησε ο Γιάννης Χεκιμιάν με Speedcar Xtreme αφήνοντας πίσω τον Μιχάλη Τακιδέλλη με Yavar Cross Calvino και τον Γιώργο Αμούτζα με Speedcar Wonder, ο οποίος είχε ποινή 15’’ για επαφή με αλλαγή θέσης στον αγώνα. Ο αγώνας την Κατηγορίας Ν άρχισε με τον poleman Γιώργο Βασιλείου να χάνει νωρίς την θέση του από τον τελικό νικητή Γιώργο Θανάση, ο οποίος έκανε και τον ταχύτερο γύρο στον αγώνα της κατηγορίας. Το βάθρο συμπλήρωσε ο Παναγιώτης Σεχιώτης, ενώ όλοι οδηγούσαν Mitsubishi Lancer. Άξια αναφοράς είναι η προσπάθεια του Ρένου Καίσαρ, ο οποίος ξεκίνησε από την τελευταία θέση, μετά από μηχανικό πρόβλημα εχθές, αλλά έφερε το Peugeot 106 στην έκτη θέση της τελικής κατάταξης.

Πολύ ωραία μάχη έδωσαν άλλα δυο Lancer στην Κατηγορία Α. Ο Σπύρος Γαλεράκης πήρε τελικά την καρό σημαία, ενώ ο δεύτερος, Ματθαίος Μπουρλίδης είχε ποινή 15’’ για πρόωρη εκκίνηση, αλλά σημείωσε τον ταχύτερο γύρο. Στην τρίτη θέση τερμάτισε ο Γιάννης Σηφάκης με Citroen Saxo VTS, μετά από πολύ ωραίο αγώνα με τον Νεκτάριο Δέγλερη, ο οποίος τερμάτισε στην τέταρτη θέση και τον Χρήστο Ντέκα που εγκατέλειψε.

Την πρώτη θέση στην Κατηγορία Ε κέρδισε ο Γιώργος Ποσοτίδης με BMW M3, ο οποίος ξεκίνησε από την δεύτερη θέση. Πίσω του τερμάτισε ο Γιώργος Κεχαγιάς με Ford Sierra που «έγραψε» τον ταχύτερο γύρο σήμερα στην Κατηγορία Ε και την πρώτη τριάδα συμπλήρωσε ο Ηλίας Τσαγκαράς με Opel Astra. Ο Παναγιώτης Ευθυμίου επικράτησε και σήμερα στα Ιστορικά Αυτοκίνητα, αφού χθές κατάφερε να τοποθετήσει το BMW M3 στην πρώτη θέση της εκκίνησης. Ωστόσο ταχύτερο γύρο στον αγώνα έκανε ο Γιώργος Τσακανίκας με Ford Sierra, που τερμάτισε δεύτερος. Το τρίτο κύπελλο της κατηγορίας πήρε μαζί του ο Bilakos, επίσης με Ford Sierra

Τελευταία μπήκε στο Αυτοκινητοδρόμιο των Μεγάρων η Κατηγορία Formula Saloon. Ο Poleman Κώστας Κόρακας πέρασε πρώτος και την γραμμή τερματισμού, στολίζοντας έτσι το Honda Civic με την καρό σημαία, ενώ έκανε και τον ταχύτερο γύρο της ημέρας. Ο αγώνας είχε μια διακοπή γιατί λίγο πριν συμπληρωθεί ο πρώτος γύρος είχαμε μια επαφή του I-30 του Τάσου Τζαβάρα, με το Elantra του Γιώργου Ζυμαρίδη.

Τα δύο Hyundai κατέληξαν έξω από την πίστα, όμως ο Τζαβάρας επιστρέφοντας κινήθηκε αντίθετα στην φορά της πίστας με αποτέλεσμα, μετά την διακοπή του αγώνα με κόκκινη σημαία, να μην του επιτραπεί η εκκίνηση. Τελικά την δεύτερη θέση της Formula Saloon κατέκτησε ο Κωνσταντίνος Τσαφαράς με Mitsubishi Lancer και την τρίτη ο Γιώργος Ζυμαρίδης.

Επόμενος αγώνας για το AUTOVISION Hellenic Auto GP 2026 είναι προγραμματισμένος για το Στρατιωτικό Αεροδρόμιο της Τρίπολης το διήμερο 25-26 Απριλίου.

Το AUTOVISION Hellenic Auto GP διοργανώνεται από το σωματείο ΑΡΤΕΜΙΣ και την Iron Team, σύμφωνα με την προκήρυξη του Πρωταθλήματος Ταχύτητας από την Ομοσπονδία Μηχανοκίνητου Αθλητισμού Ελλάδος (Ο.Μ.Α.Ε) και με την πολύτιμη χορηγία της AUTOVISION και της «Παραδείσης ελαστικά», ενώ χορηγός επικοινωνίας είναι η Cosmote TV. Αναλυτικά αποτελέσματα του AUTOVISION Hellenic Auto GP 2025 είναι διαθέσιμα στο sportstiming.gr.