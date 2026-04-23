AUTOVISION Hellenic Auto GP: Γιορτή στα Μέγαρα

Το ερχόμενο Σαββατοκύριακο, 25 και 26 Απριλίου, 43 αυτοκίνητα θα αναμετρηθούν στο Αυτοκινητοδρόμιο των Μεγάρων, ενώ θα έχουμε την ευκαιρία να παρακολουθήσουμε και τον αγώνα Regularity Ιστορικών αυτοκινήτων «Artemis Classic Circuit Cup».

Ο δεύτερος γύρος του φετινού AUTOVISION Hellenic Auto GP πλησιάζει και ανεβάζει την αδρεναλίνη και τις προσδοκίες μας για έναν συναρπαστικό αγώνα, στα ύψη. Το ερχόμενο Σαββατοκύριακο, 25 και 26 Απριλίου, 43 αυτοκίνητα θα αναμετρηθούν στο Αυτοκινητοδρόμιο των Μεγάρων, ενώ θα έχουμε την ευκαιρία να παρακολουθήσουμε και τον αγώνα Regularity Ιστορικών αυτοκινήτων «Artemis Classic Circuit Cup». «Πρωταθλήτρια» συμμετοχών παραμένει η Κατηγορία Ν, με 12 συμμετοχές, όμως ίδιο αριθμό έχει και ηFormulaSaloon. Στην Κατηγορία Α έχουμε 6 συμμετοχές και στην Κατηγορία Ε θα δούμε 10 αυτοκίνητα. Τέλος στα Ιστορικά έχουν δηλώσει συμμετοχή3 οδηγοί.

Αναλυτικό πρόγραμμα

Από τις 8.00 το πρωί του Σαββάτου θα γίνονται ο Τεχνικός και ο Διοικητικός Έλεγχος. Θα ακολουθήσουν δύο σκέλη Ελεύθερων Δοκιμών για κάθε κατηγορία και αμέσως μετά θα γίνει ο αγώνας regularity του «Artemis Classic Circuit Cup». Από τις 13:30 θα αρχίσει η διαδικασία χρονομετρημένων δοκιμών κάθε κατηγορίας, ώστε να καθοριστεί η σειρά εκκίνησης για την Κυριακή. Την Κυριακή 15 Μαρτίου θα γίνει ένα 10λεπτο προθέρμανσης (Warm Up) για κάθε κατηγορία, από τις 9.00 και στις 10.30 θα δοθεί η πρώτη εκκίνηση του AUTOVISION Hellenic Auto GP. Κάθε κατηγορία θα κάνειαγώνα 18 γύρων στην μήκους 2,1 χιλιομέτρων πίστα.

To Safety car, για αυτόν τον αγώνα είναιένα MINI CooperS JCW, προσφορά τηςSport Cars Tech. Το AUTOVISION Hellenic Auto GP διοργανώνεται από το σωματείο ΑΡΤΕΜΙΣ και την IronTeam, σύμφωνα με την προκήρυξη του Πρωταθλήματος Ταχύτητας από την Ομοσπονδία Μηχανοκίνητου Αθλητισμού Ελλάδος (Ο.Μ.Α.Ε) και με την πολύτιμη χορηγία της AUTOVISION και της «Παραδείσης ελαστικά», ενώ χορηγός επικοινωνίας είναι η CosmoteTV. Αναλυτικά αποτελέσματα του AUTOVISION Hellenic Auto GP 2025, καθώς και livetiming, είναι διαθέσιμα στο sportstiming.gr. Για συνεχή ενημέρωση, ακολουθήστε τοHellenicAutoGPστο Facebook, το Instagram, το TikTokκαι το YouTube.

Γραφείο Τύπου IronTeam