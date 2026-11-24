Ο επίλογος για το AUTOVISION Hellenic Auto GP 2026, γράφτηκε με τις καλύτερες συνθήκες εντός και εκτός πίστας. Ανέλπιστα καλός καιρός, πολύς κόσμος και μερικές από τις συναρπαστικότερες μονομαχίες της χρονιάς δημιούργησαν ένα σκηνικό απολαυστικό για όλους στο Αυτοκινητοδρόμιο Μεγάρων.

Ο αγώνας κάθε Κατηγορίας

Συναρπαστικός ήταν ο αγώνας της Κατηγορίας Ν, από την πρώτη στιγμή της εκκίνησης, με την ένταση του επικείμενου αγώνα να οδηγεί σε λάθος εκκίνηση (Jump Start) τον Γιώργο Κορωνιό που ήταν στην δεύτερη θέση και τον Πολύδωρο Φούντα, πρώτο της Ν2. Ο Poleman Γιώργος Θανάσης και ο Κορωνιός, όντας στην δική τους μάχη, απομακρύνθηκαν αισθητά από τους υπόλοιπους οδηγούς, κάτι που έφερε γρήγορα τα ντουμπλαρίσματα. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι 4 πρώτοι βρέθηκαν έναν ολόκληρο γύρο εμπρός από τους υπόλοιπους οδηγούς της κατηγορίας. Άλλη μια πολύ ενδιαφέρουσα μάχη έγινε για τις θέσεις 5 έως 7, μεταξύ των Φουρτούνη, Πράπα και Δημητρόπουλου.

Τελικά ο Γιώργος Θανάσης έφυγε με την καρό σημαία, ο Γιώργος Κορωνιός σημείωσε τον ταχύτερο γύρο του αγώνα και ο Παναγιώτης Σεχιώτης συμπλήρωσε το βάθρο των νικητών, το οποίο αποτελείται από τρία Mitsubishi Lancer. Στην υποκατηγορία Ν2 είχαμε άλλο ένα άτυπο ενιαίο, αφού το Peugeot 106 στα χέρια του αειθαλούς Ρένου Καίσαρ επικράτησε των Γιώργου Γιαννόπουλου και του Πολύδωρου Φρούντα με ίδιο αυτοκίνητο.

Ακολούθησε η ενοποιημένη (λόγω αριθμού συμμετοχών) Κατηγορία Α και Ιστορικών. Κι εδώ η πίεση του αγώνα οδήγησε σε λανθασμένη εκκίνηση (Jump Start) τον Ματθαίο Μπουρλίδη, που ξεκινούσε από την δεύτερη θέση. Έτσι ο Σπύρος Γαλεράκης διατήρησε την πρωτοπορία του, ενώ ο Μπουρλίδης είχε μια μικρή έξοδο στον 7o γύρο, χάνοντας πολύτιμο χρόνο, αλλά γράφοντας τον ταχύτερο γύρο του αγώνα. Τελικά τα Mitsubishi Lancer των Γαλεράκη και Μπουρλίδη ολοκλήρωσαν τον αγώνα στην κορυφή, ακολουθούμενα από το Peugeot 106 του Αλέξανδρου Τσιόγκα, που κέρδισε την υποκατηγορία Α6. Ωστόσο σπουδαία μάχη έγινε για τις θέσεις 5 έως 7, μεταξύ του Μιχάλη Κουρέτσου, του Χρήστου Ντέκα και του Νεκτάριου Δέγλερη, μέχρι να περάσουν την γραμμή του τερματισμού με αυτή την σειρά.

Στα Ιστορικά, ο Τάκης Κουτσίκος, που το Σάββατο κατέκτησε την Pole Position, δεν ξεκίνησε λόγω ενός παροδικού προβλήματος υγείας. Έτσι ο «Μπιλάκος» με το Ford Sierra πήρε μια απροβλημάτιστη νίκη, ακολουθούμενος από το BMW 316 του Ραφαέλε Αμέντολα. Ενώ ο Άρης Λυκουρέσης αντιμετώπισε πρόβλημα με το Peugeot 106, αλλά ολοκλήρωσε τον αριθμό γύρων που τον έβαλε στην κατάταξη του αγώνα.

Στην Κατηγορία Ε, ο Γιώργος Κεχαγιάς οδήγησε σταθερά τoν αγώνα ενώ πιο πίσω, η μάχη για τις θέσεις του βάθρου είχε έντονο ενδιαφέρον, με το Honda Civic του Αντώνη Μπουροθανασόπουλου να καταφέρνει να πιέζει και τελικά να περάσει το BMW M3 του Γιώργου Ποσοτίδη στα μέσα του αγώνα. Όμως ο νεαρός οδηγός αναγκάστηκε να εγκαταλείψει 5 γύρους πριν το τέλος από τεχνικό πρόβλημα. Έτσι το Ford Sierra του Κεχαγιά, αφού σημείωσε και τον ταχύτερο γύρο του αγώνα, «στολίστηκε» με την καρό σημαία. Στο δεύτερο σκαλί του βάθρου ανέβηκε ο Ποσοτίδης και στο τρίτο ο νικητής της υποκατηγορίας Ε11 Γιάννης Λούκος, μετά από έναν ωραίο αγώνα στο τιμόνι του Volkswagen Golf.

Στην Κατηγορία Formula Saloon ο Γιώργος Ζυμαρίδης έφερε εύκολα τον ταχύτερο γύρο της ημέρας αλλά και την νίκη, αφού η μάχη που περιμέναμε στην κορυφή με τον Κώστα Κόρακα δεν ήρθε, λόγω τεχνικών προβλημάτων του οδηγού από την Μυτιλήνη. Έτσι, πίσω από το εντυπωσιακό Hyundai Elantra τερμάτισε Το Ford Escort του Γιώργου Κατσαρού και το Peugeot 106 του Θόδωρου Περιμένη.

AUTOVISION Hellenic Auto GP 2026

Ευχάριστη έκπληξη ήταν η παρουσία του δύο φορές Χρυσού Παραολυμπιονίκη στα 100 μέτρα, Νάσου Γκαβέλα, γνωστού λάτρη των αυτοκινήτων, ο οποίος μάλιστα έκανε την απονομή των επάθλων στην Κατηγορία Ε. Σε όλη την χρονιά τo Safety car, του AUTOVISION Hellenic Auto GP ήταν ένα MINI Cooper S JCW, προσφορά της SportCarsTech.

Το AUTOVISION Hellenic Auto GP 2026 διοργανώθηκε από το σωματείο ΑΡΤΕΜΙΣ και την Iron Team, σύμφωνα με την προκήρυξη του Πρωταθλήματος Ταχύτητας από την Ομοσπονδία Μηχανοκίνητου Αθλητισμού Ελλάδος (Ο.Μ.Α.Ε) και με την πολύτιμη χορηγία της AUTOVISION και της Hankook Motorsport Paradisis, ενώ χορηγός επικοινωνίας ήταν η Magenta TV. Αναλυτικά αποτελέσματα του AUTOVISION Hellenic Auto GP είναι διαθέσιμα στο sportstiming.gr._Γραφείο Τύπου Iron Team