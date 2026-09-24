AUTOVISION Hellenic Auto GP – O τρίτος αγώνας του πρωταθλήματος στις 26 & 27 Σεπτεμβρίου στα Μέγαρα

Πλησιάζοντας στο τέλος του AUTOVISION Hellenic Auto GP για το 2026 και μετά την καλοκαιρινή διακοπή, οδηγοί και αυτοκίνητα ζεσταίνονται για τον τρίτο αγώνα του πρωταθλήματος, που θα γίνει στις 26 και 27 Σεπτεμβρίου στο Αυτοκινητοδρόμιο των Μεγάρων.

Εκεί θα απολαύσουμε 43 οδηγούς με τα αυτοκίνητα τους αλλά, όπως πάντα και τον αγώνα Regularity Ιστορικών αυτοκινήτων «Artemis Classic Circuit Cup». Τις περισσότερες συμμετοχές έχει για ακόμα μια φορά η Κατηγορία Ν, στην οποία έχουμε 15 οδηγούς. Με 9 συμμετοχές θα γίνει ο αγώνας της Κατηγορίας Α και της Formula Saloon, ενώ στην Κατηγορία Ε θα δούμε 8 οδηγούς και στα Ιστορικά είναι 2.

Αναλυτικό πρόγραμμα

O Τεχνικός και ο Διοικητικός Έλεγχος θα γίνουν στον χώρο των Paddocks από τις 8.00 το πρωί του Σαββάτου 26 Σεπτεμβρίου. Στην συνέχεια οι αγωνιζόμενοι κάθε κατηγορίας θα έχουν την ευκαιρία να κάνουν δύο σκέλη Ελεύθερων Δοκιμών και αμέσως μετά θα γίνει ο αγώνας regularity του «Artemis Classic Circuit Cup». Στις 13:30 θα αρχίσουν οι χρονομετρημένες δοκιμές για κάθε κατηγορία και από αυτές θα οριστεί η σειρά εκκίνησης για την Κυριακή.

Την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου η ημέρα θα αρχίσει με ένα 10λεπτο προθέρμανσης (Warm Up) για κάθε κατηγορία, από τις 9.00 και στις 10.30 θα δοθεί η εκκίνηση του πρώτου αγώνα για τον τρίτο γύρο του AUTOVISION Hellenic Auto GP. Κάθε κατηγορία θα κάνει αγώνα 18 γύρων. To Safety car για αυτόν τον αγώνα είναι ένα MINI Cooper S JCW, προσφορά της Sport Cars Tech.

Το AUTOVISION Hellenic Auto GP διοργανώνεται από το σωματείο ΑΡΤΕΜΙΣ και την IronTeam, σύμφωνα με την προκήρυξη του Πρωταθλήματος Ταχύτητας από την Ομοσπονδία Μηχανοκίνητου Αθλητισμού Ελλάδος (Ο.Μ.Α.Ε) και με την πολύτιμη χορηγία της AUTOVISION και της «Παραδείσης ελαστικά», ενώ χορηγός επικοινωνίας είναι η Magenta TV. Αναλυτικά αποτελέσματα του AUTOVISION Hellenic Auto GP 2026, καθώς και live timing, είναι διαθέσιμα στο sportstiming.gr. Για συνεχή ενημέρωση, ακολουθήστε το Hellenic Auto GP στο Facebook, το Instagram, το Tik Tokκαι το YouTube.

Γραφείο Τύπου Iron Team