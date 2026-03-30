AUTOVISION Hellenic Auto GP: Πλούσιο θέαμα στα Μέγαρα (βίντεο)

Ο πρώτος αγώνας για το φετινό AUTOVISION Hellenic Auto GP χάρισε μοναδικές εικόνες σε ανθρώπους όλων των ηλικιών.

Κατακλύστηκε από θεατές όλων των ηλικιών το Αυτοκινητοδρόμιο Μεγάρων, οι οποίοι απόλαυσαν πλούσιο θέαμα στον πρώτο αγώνα για το φετινό AUTOVISION Hellenic Auto GP.

Στο αγωνιστικό κομμάτι, το πρόγραμμα άρχισε με τη δεύτερη σειρά ημιτελικών για τα Crosscar, πριν όλες οι κατηγορίες περάσουν στην πίστα διαδοχικά για ένα 10λεπτο warm-up.

Ακολούθησε ο τελικός αγώνας των Junior Crosscar. Την νίκη πήρε ο Κάκος με Semog Bravo Sport αφήνοντας πίσω του τον Βασίλη Ηλιόπουλο με Lifelive TN11 και την Πηνελόπη Ηλιοπούλου με Speedcar Wonder. Στον τελικό αγώνα των Senior Crosscar (που έγινε μετά από τους ημιτελικούς) την πρώτη θέση κατέκτησε ο Γιάννης Χεκιμιάν με Speedcar Xtreme. Ο αγώνας την Κατηγορίας Ν είχε τελικό νικητή Γιώργο Θανάση, ο οποίος έκανε και τον ταχύτερο γύρο στον αγώνα της κατηγορίας.

Δείτε το πλήρες ρεπορτάζ από την πρεμιέρα του πρωταθλήματος στα Μέγαρα εδώ.