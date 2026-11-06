AUTOVISION Hellenic Auto GP στις 21 & 22 Νοεμβρίου στα Μέγαρα

Μετά την αναγκαστική αλλαγή του τόπου διεξαγωγής, έρχεται το τελευταίο AUTOVISION Hellenic Auto GP του 2026, στις 21 και 22 Νοεμβρίου στο Αυτοκινητοδρόμιο Μεγάρων.

Όπως πάντα, όχι μόνο με τις γνωστές κατηγορίες αυτοκινήτων (Ν, Α, Ε, Ιστορικά και FormulaSaloon)αλλά και με τον αγώνα Regularity «Artemis Classic Circuit Cup».

Πρόγραμμα 4ου αγώνα AUTOVISION Hellenic Auto GP 2026

Οι δηλώσεις συμμετοχών θα γίνονται δεκτές έως την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου και την Τρίτη 17 Νοεμβρίου θα δημοσιευθεί ο πίνακας συμμετοχών. Το Σάββατο 21 Νοεμβρίου από τις 8.00 το πρωί θα γίνει ο Τεχνικός και ο Διοικητικός έλεγχος στον χώρο των Paddocks του Αυτοκινητοδρομίου Μεγάρων. Στην συνέχεια θα γίνουν δύο σκέλη ελεύθερων δοκιμών και ο αγώνας «Artemis Classic Circuit Cup». Στις 13.30 το μεσημέρι θα αρχίσουν οι Χρονομετρημένες δοκιμές διαδοχικά για κάθε κατηγορία, ώστε να προκύψει η σειρά εκκίνησης των αγώνων. Υπενθυμίζουμε ότι το Σάββατο η είσοδος για τους θεατές είναι ελεύθερη. Στις 9.30 το πρωί της Κυριακής 23 Νοεμβρίου θα γίνει με ένα 10λεπτό Warm-Up για κάθε κατηγορία και ο πρώτος αγώνας θα αρχίσει στις 11:00.

Το AUTOVISION Hellenic Auto GP διοργανώνεται από το Αθλητικό Σωματείο ΑΡΤΕΜΙΣ και την Iron Team, σύμφωνα με την προκήρυξη του Πρωταθλήματος Ταχύτητας της Ομοσπονδίας Μηχανοκίνητου Αθλητισμού Ελλάδος (Ο.Μ.Α.Ε.), και με την πολύτιμη χορηγία της AUTOVISION και της «Παραδείσης ελαστικά», ενώ χορηγός επικοινωνίας είναι η Magenta TV.

Από το Γραφείο Τύπου της Iron Team