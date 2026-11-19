Το πρόγραμμα του τελευταίου γύρου για το AUTOVISION Hellenic Auto GP 2026 έχει ήδη αρχίσει και οι 49 οδηγοί που έχουν δηλώσει συμμετοχή στον αγώνα του ερχόμενου Σαββατοκύριακου ετοιμάζονται για ένα θερμό διήμερο στο Αυτοκινητοδρόμιο των Μεγάρων.

Όπως πάντα, εκεί θα είναι και οι συμμετέχοντες στον τελευταίο εφετινό αγώνα Regularity Ιστορικών αυτοκινήτων «Artemis Classic Circuit Cup». Δεν είναι έκπληξη ότι η Κατηγορία Ν συγκέντρωσε στα Μέγαρα 15 συμμετοχές, τις περισσότερες από οποιαδήποτε άλλη. Ακολουθεί η Κατηγορία Formula Saloon με 13 οδηγούς και η Κατηγορία Ε με 9 συμμετοχές. Στην Κατηγορία Α έχουμε 8 συμμετοχές ενώ στην Κατηγορία των Ιστορικών θα έχουνε 4 αυτοκινητα (δείτε εδώ όλες τις συμμετοχές).

Αναλυτικά το πρόγραμμα του 4ου AUTOVISION Hellenic Auto GP

Το Σάββατο 21 Νοεμβρίου θα γίνουν από τις 8.00 το πρωί ο Τεχνικός και ο Διοικητικός Έλεγχος στον χώρο των Paddocks της πίστας. Θα ακολουθήσουν δυο σκέλη Ελεύθερων Δοκιμών διαδοχικά για κάθε Κατηγορία, πριν την διεξαγωγή του αγώνα regularity του «Artemis Classic Circuit Cup». Οι Χρονομετρημένες Δοκιμές θα αρχίσουν στις 13.30 το μεσημέρι. Την Κυριακή 22 Νοεμβρίου κάθε Κατηγορία θα έχει την ευκαιρία να κάνει ένα 10λεπτό προθέρμανσης (Warm Up) αρχίζοντας από τις 9.00. Στις 10.30 θα δοθεί η εκκίνηση του πρώτου αγώνα για τον τελευταίο αγώνα του AUTOVISION Hellenic Auto GP 2026. Όλες οι κατηγορίες θα κάνουν αγώνα 18 γύρων.

Παράλληλα όλοι οι θεατές μπορούν να συμμετάσχουν στον δικό τους αγώνα, με όπλο τις φωτογραφίες τους και πλούσια έπαθλα. Ο Φωτογραφικός Αγώνας Instagram Story AUTOVISION, Hankook Motorsport Paradisis και Logitech θα αναδείξει συνολικά 12 νικητές, που θα κερδίσουν ένα σετ ελαστικών Hankook, ένα πλήρες Logitech® Gaming Set και 10 ολοκληρωμένο CAR SAFETY KIT της AUTOVISION. To Safety car, για αυτόν τον αγώνα είναι ένα MINI Cooper S JCW, προσφορά της SportCarsTech.

Το AUTOVISION Hellenic Auto GP διοργανώνεται από το σωματείο ΑΡΤΕΜΙΣ και την Iron Team, σύμφωνα με την προκήρυξη του Πρωταθλήματος Ταχύτητας από την Ομοσπονδία Μηχανοκίνητου Αθλητισμού Ελλάδος (Ο.Μ.Α.Ε) και με την πολύτιμη χορηγία της AUTOVISION και της Hankook Motorsport Paradisis, ενώ χορηγός επικοινωνίας είναι η Magenta TV. Αναλυτικά αποτελέσματα του AUTOVISION Hellenic Auto GP 2026, καθώς και live timing, είναι διαθέσιμα στο sportstiming.gr. Για συνεχή ενημέρωση, ακολουθήστε το Hellenic Auto GP στο Facebook, το Instagram, το TikTok και το YouTube._Γραφείο Τύπου Iron Team